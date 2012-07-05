Анонс на 5 июля

* Пресс-конференция на тему: «Рынок недвижимости: итоги полугодия и прогнозы до конца года». Участники: президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов и председатель национального совета Риэлторской палаты Украины Александр Бондаренко.

* Круглый стол на тему: «Доходы бюджета и новый Таможенный кодекс: основные риски сохранения стабильности». Инициатор - ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Вопросы: Ключевые преимущества и недостатки таможенного кодекса - с точки зрения бизнеса и власти. Как таможенная стоимость импорта влияет на платежный баланс и потребительскую активность? Пост-аудит импортируемых товаров - какими будут последствия для бизнеса и бюджета?

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