ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Госавиаслужба назвала самые непунктуальные украинские аэропорты» пишет: Госавиаслужба предоставила перечень самых непунктуальных украинских аэропортов. Первое место в этом списке занял аэропорт Севастополя, наиболее ненадежными оказались аэропорты "Киев" и "Борисполь", а первенство в пунктуальности получил луганский аэропорт…

http://delo.ua/business/gosaviasluzhba-nazvala-samye-nepunktualnye-ukrainskie-aeroporty-180565/

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Также «Дело» в публикации «Профучастникам фондового рынка запретили рекламу будущих доходов» пишет: парламент принял законопроект, запрещающий компаниям фондового рынка публиковать информацию о будущих доходах и использовать сравнительную рекламу как инструмент недобросовестной конкуренции…

http://delo.ua/finance/profuchastnikam-fondovogo-rynka-zapretili-reklamu-buduschih-dohodov-180569/

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«Дело» в публикации «В 2012 году мир поставит сельхозрекорд» пишет: производство подсолнечника в мире станет рекордным и достигнет 39,1 млн тонн. Вклад Украины - около 9 млн тонн…

http://delo.ua/business/v-2012-godu-mir-postavit-selhozrekord-180568/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Решайте сами», в котором пишет: воспользовавшись отсутствием оппозиции в сессионном зале, парламентское большинство освободило государственные предприятия от проведения тендерных процедур в случае, если закупка товаров, работ и услуг осуществляется за собственные средства. Эксперты констатируют, что общественность не сможет контролировать поставщиков и стоимость закупаемых товаров, а госпредприятия получат возможность выводить прибыль на законных основаниях…

http://www.kommersant.ua/doc/1973887

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Credit Agricole увеличивается в объеме», в котором пишет: cпустя восемь лет работы на украинском рынке французская группа Credit Agricole начала объединение своих "дочек" - Креди Агриколь Банка и КИБ "Креди Агриколь". Участники рынка, прошедшие через процесс слияния, говорят, что эта процедура плохо регулируется законодательством, а наиболее затратной является реорганизация IT-системы…

http://www.kommersant.ua/doc/1973713

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Газета «Сегодня» в материале «Киевстар» и МТС согласились снизить цены на звонки» пишет: АМКУ не верит операторам и утверждает, что связь подешевеет только на бумаге…

http://www.segodnya.ua/news/14405034.html

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Также «Сегодня» в публикации «Суслов: Падение гривны уже началось» пишет: Экс-министр считает, что власть уже начала выполнять требования МВФ…

http://www.segodnya.ua/news/14405052.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Запросы работодателя и безработного: "...и вместе им никогда не сойтись» пишет: в текущем квартале большинство компаний не планирует пополнять штат персонала, напротив, считает вероятным его сокращение. Наиболее дефицитными должностями являются инженеры, технологи, IT-специалисты...

http://economics.unian.net/rus/detail/132787

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «РЖД снизили скорость перевозки грузов до темпов велосипедистов» пишет: Российские железные дороги замедляются: в прошлом году средняя скорость грузовых составов упала на 10% до 10,3 км/ч - с учетом стоянок на станциях. Это в шесть раз ниже, чем в Китае, ниже, чем скорость велосипедистов…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2250195/polzkom_po_relsam

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Также «Ведомости» в публикации «Евро-2012 установил антирекорд по числу телезрителей» пишут: последний чемпионат Европы по футболу собрал в России наименьшее за 10 лет число телезрителей. Но дело не в плохой игре сборной РФ и не в падении интереса к футболу вообще. Просто футбол теперь смотрят не только дома на диване и не только по эфирному телевидению: есть, например, пабы и Интернет…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2250194/poshli_po_pabam

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Издание «Известия» в публикации «Инициаторам закона об «иностранных агентах» запретят въезд в страны ЕС и США» пишет: правозащитники подскажут американским и европейским политикам, перед кем из высокопоставленных российских чиновников и депутатов поставить шлагбаум на границе…

http://izvestia.ru/news/529393

(УНИАН)