ВР направила в КС законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности

Верховная Рада Украины направила в Конституционный Суд проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц)» (№ 3251).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 270 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС, поскольку в знак протеста против принятия языкового закона они еще во вторник, 3 июля, покинули сессионный зал и принимают участие в акции в защиту украинского языка возле Украинского дома.

Также за данное решение проголосовал только один народный депутат из группы «Реформы ради будущего».

Данным законопроектом предусмотрено внести изменения в статью 80 Конституции Украины. Согласно предложению, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах.

В то же время, законопроектом предусматривается, что народный депутат без согласия Верховной Рады не может быть задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него.