За незаконное изготовление или ремонт оружия грозит уголовная ответственность

Верховная Рада Украины приняла закон Украины "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное обращение с оружием и взрывоопасными материалами» (№10554).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 253 из 268 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 263-1. «Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств». Статьей предусмотрено, что незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств караются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, караются лишениям свободы на срок от пяти до десяти лет.

Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные организованной группой, - караются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.