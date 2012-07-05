Анонс на 6 июля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится презентация 112-й Кантонской ярмарки экспортно-импортных товаров Китайской Народной Республики.

* Пресс-конференция на тему: "Новые инициативы Национального Банка Украины по регулированию рынка платежных систем". Будут разъяснены законодательные инициативы НБУ по регулированию платежных систем.

* Круглый стол на тему: «Евро-2012: первые итоги». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: Подведение первых итогов проведения Чемпионата ЕВРО-2012 в Украине. Насколько хорошо Украина смогла подготовиться к Чемпионату и провести его? Почему оценки европейских СМИ не совпали с оценками иностранных болельщиков, которые посетили нашу страну? Помог ли Чемпионат «открыть» Украину для европейцев? Стал ли чемпионат ЕВРО-2012 катализатором инфраструктурных изменений в Украине? Готова ли Украина принимать Олимпиаду?. Участники: Павел Гембски, руководитель экономического отдела Посольства Республики Польша в Украине; Роман Шпек, старший советник ЗАО «Альфа-Банк», советник Президента Украины, член Совета НБУ; Мирослав Табахарнюк, вице-президент УСПП, глава наблюдательного совета компании «МТ-Инвест », Артем Франков, главный редактор издания «Футбол»; Марина Ткаченко - эксперт Института Горшенина.

* Пресс-конференция на тему: «Теневая приватизация Гостиного двора». Участники: Игорь Луценко, активист «Сохрани старый Киев»; Марина Соловьева, юрист в области защиты культурного наследия; Николай Пархоменко, зам.председателя Украинского общества охраны памятников истории и культуры; Ирина Карманова, инженер-строитель, кандидат тех. наук, журналист.

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