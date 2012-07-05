ТОП-10 (5 июля)

Украина на Евро-2012 потратила 5 млрд долл., заработала - 1 млрд долл.

ВР направила в КС законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности

Парламент принял президентский закон об адвокатуре и адвокатской деятельности

Гостиный двор исключили из списка культурных памятников, не подлежащих приватизации

Гидрометцентр прогнозирует снижение урожая зерновых до 42 млн тонн

Украина планирует подписать своп с Россией, заявил глава НБУ

Парламент принял закон о занятости населения

Парламент внес изменения в Налоговый кодекс

ЕЦБ сократил учетную ставку до исторического минимума в 0,75%

Кабмин одобрил привлечение 450 млн долл. Всемирного банка для строительства автодорог

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Украина на Евро-2012 потратила 5 млрд долл., заработала - 1 млрд долл.

Украина потратила на подготовку к Чемпионату по футболу Евро-2012 5 миллиардов долларов, а доход от проведения оценивается в 1 миллиард долларов. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис Колесников в интервью итальянскому изданию «Il Sole 24 Ore», сообщается на официальном сайте чемпионата.

Комментируя некоторые заявления о расходах на подготовку турнира в размере 6,5 млрд долл., Б.Колесников сказал: “Это завышенные цифры: общая стоимость затрат составила около 5 миллиардов долларов. Больше всего средств пошло на строительство дорог. От 800 до 850 миллионов долларов было направлено на возведение стадионов.”

По его словам, согласно предварительным подсчетам, за время чемпионата Украину посетили 1,8 млн человек. Из расчета, что во время пребывания в Украине один человек в среднем потратил 400 долл., учитывая другие доходы, на данный момент можно сказать, что мероприятие вернуло затраты в размере 1 миллиарда долларов.

Говоря о проделанной работе, Б.Колесников напомнил, что за 18 месяцев в Украине было построено четыре аэропорта, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам. В Киеве была достроена взлетно-посадочная полоса и новый терминал. 50 млн евро были направлены на операционных расходы, среди которых – переводчики, подбор и подготовка обслуживающего персонала.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 3 июля опроверг обвинения оппозиции в нецелевом использовании украинским правительством 10 млрд долл. на подготовку к Евро-2012, так как, по его словам, на указанные цели было потрачено порядка 40 млрд грн, или около 5 млрд долл.

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ВР направила в КС законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности

Верховная Рада Украины направила в Конституционный Суд проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц)» (№ 3251).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 270 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции «БЮТ-Батькивщина» и НУ-НС, поскольку в знак протеста против принятия языкового закона они еще во вторник, 3 июля, покинули сессионный зал и принимают участие в акции в защиту украинского языка возле Украинского дома.

Также за данное решение проголосовал только один народный депутат из группы «Реформы ради будущего».

Данным законопроектом предусмотрено внести изменения в статью 80 Конституции Украины. Согласно предложению, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах.

В то же время, законопроектом предусматривается, что народный депутат без согласия Верховной Рады не может быть задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него.

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Парламент принял президентский закон об адвокатуре и адвокатской деятельности

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (№ 10424), внесенный Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 265 из 269 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено создание органов адвокатского самоуправления и определены полномочия советов адвокатов Автономной Республики Крым, областей, городов Киева, Севастополя (регионов), квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры, Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, Совета адвокатов Украины.

Высшими органами адвокатского самоуправления в государстве является Съезд адвокатов Украины, а в регионах – соответствующие конференции адвокатов. Также предусматривается формирование ревизионных комиссий адвокатуры регионов и Высшей ревизионной комиссии адвокатуры.

В состав советов и комиссий входят исключительно адвокаты, что должно обеспечить независимость адвокатуры Украины от органов государственной власти и местного самоуправления.

Задачами адвокатского самоуправления определены: обеспечение независимости адвоката, защита от вмешательства в осуществление адвокатской деятельности, поддержка высокого квалификационного уровня адвокатов, создание благоприятных условий для осуществления адвокатской деятельности, обеспечение открытости информации об адвокатуре и адвокатской деятельности, обеспечение ведения Единого реестра адвокатов Украины и пр.

Органы адвокатского самоуправления самостоятельно решают вопросы формирования высокопрофессионального адвокатского корпуса, установления профессиональных стандартов и этических требований к осуществлению адвокатской деятельности, представительства и защиты общих интересов адвокатов, сотрудничества адвокатуры с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, финансирования деятельности органов адвокатского самоуправления.

В соответствии с законом, для усиления статуса органов адвокатского самоуправления и повышения эффективности их работы предусмотрена административная ответственность за неправомерный отказ в предоставлении на запрос квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры, ее палат и членов информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не отвечающей действительности, которая необходима для выполнения возложенных на комиссию задач.

Кроме того, законом предусмотрено создание Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Законом расширены существующие виды адвокатской деятельности, профессиональные права и гарантии адвокатской деятельности, определены содержание адвокатской тайны и эффективный правовой механизм ее защиты.

Запрещены какое-либо влияние на адвоката, вмешательство в его профессиональную деятельность, в том числе со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, органов адвокатского самоуправления, юридических и физических лиц.

Законом установлена обязательность адвокатского запроса.

Урегулированы вопросы относительно направления адвокатом адвокатского запроса: определен круг вопросов и адресатов, относительно которых может составляться и направляться адвокатский запрос. Введена обязательность требований адвокатского запроса относительно органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, объединений граждан. В проекте также установлены сроки предоставления ответа на адвокатский запрос и административная ответственность за отказ в предоставлении информации на адвокатский запрос, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление информации, не отвечающей действительности.

Предусмотрено создание и функционирование Единого реестра адвокатов Украины.

Единый реестр адвокатов Украины ведется Советом адвокатов Украины с целью сбора, хранения, учета и предоставления достоверной информации о численности и персональном составе адвокатов Украины, адвокатов иностранных государств, которые получили право заниматься адвокатской деятельностью в Украине, выбранные адвокатами формы осуществления адвокатской деятельности. Внесение сведений в Реестр осуществляется советами адвокатов регионов и Советом адвокатов Украины.

Проектом предусмотрено, что информация, внесенная в Единый реестр адвокатов Украины, является открытой на официальном веб-сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В законе упорядочены основания и порядок осуществления дисциплинарного производства относительно адвокатов. Право на обращение в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры с заявлением (жалобой) относительно поведения адвоката, которое может иметь следствием его дисциплинарную ответственность, предоставляется каждому, кому известны такие факты. При этом дисциплинарное производство в отношении адвоката осуществляется на принципах состязательности, которая создает его участникам равные возможности.

Видами дисциплинарных взысканий, которые могут применяться к адвокату, предусмотрено: предупреждение, приостановка права заниматься адвокатской деятельностью на срок от одного месяца до одного года, лишение права заниматься адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины – для адвокатов Украины или исключения из Единого реестра адвокатов Украины – для адвокатов иностранных государств.

Законом предусмотрен допуск адвокатов иностранных государств к осуществлению адвокатской деятельности на территории Украины. Адвокат иностранного государства приобретает право заниматься адвокатской деятельностью на территории Украине с момента включения сведений о нем в Единый реестр адвокатов Украины. С этой целью адвокат иностранного государства обращается с соответствующим заявлением в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, перед которой должен доказать получение права заниматься адвокатской деятельностью в соответствующем иностранном государстве.

Адвокат иностранного государства, сведения о котором включены в Единый реестр адвокатов Украины, осуществляет адвокатскую деятельность на территории Украины без ограничений, в том числе относительно возможных видов адвокатской деятельности. На адвоката иностранного государства распространяются все установленные законом профессиональные права и обязанности адвоката, гарантии адвокатской деятельности.

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Гостиный двор исключили из списка культурных памятников, не подлежащих приватизации

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 268 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Переходными положениями закона предусмотрено внести изменения в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, исключив из него Гостиный двор в Киеве (Контрактовая площадь, 4, охранный номер 872).

Законом устанавливается, что в государственном бюджете на 2013 и последующие годы предусматриваются расходы на компенсацию процентов, выплачиваемых банкам и/или другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным гражданами на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья.

Компенсация процентов по таким кредитам осуществляется в соответствии с порядком удешевления стоимости ипотечных кредитов, установленным Кабинетом министров Украины.

Также устанавливается, что финансирование объектов незавершенного строительства, которое осуществляется по бюджетным программам, предусматривающим предоставление гражданам государственной поддержки для строительства (приобретения) жилья, в частности путем уплаты части его стоимости, предоставления льготного ипотечного кредита, компенсации процентов, выплачиваемых банкам и/или другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья, может осуществляться путем заключения между заказчиками строительства (владельцами, управителями) и гражданами договоров купли-продажи имущественных прав.

В заключительных положениях отмечается, что данным законом вносятся изменения в Земельный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что право аренды земельного участка подтверждается договором аренды земли, зарегистрированным в соответствии с законом, или договором аренды земли и договором отчуждения права аренды земли, зарегистрированными в соответствии с законом.

Во время приобретения права аренды на земельный участок на основании договора отчуждения права аренды земли первичный договор аренды земли, право аренды на которую отчуждается, прилагается к договору отчуждения права аренды земли в каждом таком случае отчуждения.

На договоре аренды земельного участка орган государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество делает отметку о переходе права аренды земельного участка с указанием документа, на основании которого состоялся такой переход.

Право постоянного пользования земельным участком подтверждается государственным актом на право постоянного пользования земельным участком, кроме земельных участков площадью более 50 га для размещения открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений.

Также предусмотрено, что цена земельного участка площадью более 50 га для размещения открытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений определяется по нормативной денежной оценке, указанной в технической документации.

Внесены изменения в статью 55 Бюджетного кодекса Украины, которыми предусмотрено, что защищенными расходами государственного бюджета определяются расходы общего фонда на компенсацию процентов, выплачиваемых банкам и/или другим финансовым учреждениям по кредитам, полученным гражданам на строительство (реконструкцию) или приобретение жилья.

Вносятся изменения в статью 37 Закона “Об ипотеке”. Ими предусмотрено, что лицу, которое на основании договора об удовлетворении требований ипотекодержателя или предостережения об удовлетворении требований ипотекодержателя, включенного в ипотечный договору, приобрело право собственности на предмет ипотеки (объект недвижимого имущества, объект незавершенного строительства и имущественные права на них), размещенный на земельном участке, который находится в аренде ипотекодателя, переходит право аренды на такой земельный участок. Указанный договор об удовлетворении требований ипотекодержателя или предостережения об удовлетворении требований ипотекодержателя, включенный в ипотечный договор, является документом, подтверждающим переход права аренды земельного участка к новому владельцу предмета ипотеки и замену лица арендатора в договоре аренды земли, и подлежащим государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Статья 81 Закона “Об аренде земли” изложена в новой редакции. Предусмотрено, что право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности не может быть отчуждено его арендатором другим лицам, внесено в уставный капитал, передано в залог, кроме предусмотренных частью второй этой статьи случаев.

Право на аренду земельного участка государственной или коммунальной собственности, предоставленной для строительства жилого дома, может быть отчуждено арендатором при согласии арендодателя в случае, если такое строительство начато на срок и на условиях, определенных первичным договором аренды, или если такое отчуждение предусмотрено первичным договором аренды.

Арендатор, который намеревается провести отчуждение права аренды земельного участка при согласии арендодателя, подает лично или посылает заказным письмом арендодателю соответствующее заявление.

Арендодатель в месячный срок со дня получения заявления в письменном виде предоставляет арендатору согласие на отчуждение права аренды земельного участка или мотивированный отказ в предоставлении такого согласия.

В случае, если в установленный этой статьей срок арендодатель не предоставил согласия на отчуждение права аренды земельного участка или мотивированный отказ в его предоставлении, арендатор может отчуждать право аренды земельного участка через десять рабочих дней со дня окончания этого срока.

Отчуждение права аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Также вносятся изменения в статью 8-1 Закона “О ценных бумагах и фондовом рынке”. Предусмотрено, что договор купли-продажи целевых облигаций предприятий, выполнение обязательств по которым осуществляется путем передачи объекта (части объекта) жилищного строительства, заключается сторонами на основе типового договора.

Кроме того, внесены изменения в Закон “О регулировании градостроительной деятельности”.

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Гидрометцентр прогнозирует снижение урожая зерновых до 42 млн тонн

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует снижение урожая зерновых и зернобобовых культур до 42 млн тонн из-за засухи и снижения урожайности кукурузы против ранее прогнозируемых 43,5-44 млн тонн. Об этом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Общий вал всех зерновых и зернобобовых по первому прогнозу мы называли 43,5 млн тонн. Но я думаю, что мы за счет кукурузы его уменьшим где-то до 42 млн тонн», - сообщила Т.Адаменко.

По ее словам, Гидрометцентр ранее прогнозировал урожай кукурузы в объеме 22 млн тонн, однако из-за засухи урожайность культуры будет снижена и валовой сбор уменьшится до 20-21 млн тонн. «Наш прогноз, который мы составили 25 июня, — это 22 млн тонн по кукурузе, но мы будем его уточнять и, возможно, немного снизим за счет именно юго-восточной части. Я думаю, на 1-1,5 млн тонн будет меньше — до 20-21 млн тонн», - сообщила Т.Адаменко.

Эксперт добавила, что прогноз урожая будет откорректирован 20 июля.

Справка УНИАН. В 2011 г. урожай зерна в Украине составил 56,7 млн тонн.

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Украина планирует подписать своп с Россией, заявил глава НБУ

Украина планирует подписать договор своп с Россией. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов в интервью, обнародованном на сайте регулятора.

“Мы планируем подписать своп с Россией. Мы имеем огромный товарооборот с этим партнером. Если мы переведем все расчеты, товарооборот приблизительно 50 млрд долл., то это будет огромный своп между нашими банками”, - сказал С.Арбузов.

Также Нацбанк планирует возобновить переговоры о возможном подписании договора своп с Беларусью.

С.Арбузов также отметил, что в случае необходимости сумма подписанного договора своп с Народным банком Китая может быть увеличена.

“Эта сумма вся будет задействована нашими предприятиями. Если не хватит, мы сможем увеличить сумму этого контракта. На сегодня мы подписали контракт на сумму 20 млрд грн, это около 15 млрд юаней, или 2,3 млрд долл., - сказал С.Арбузов. - Эта сумма появилась после опроса, который мы провели совместно с коммерческими банками... Это приблизительно та сумма, которая необходима нашей экономике”.

По его словам, сумма может быть увеличена в рамках уже подписанного контракта.

“Это очень удобно для нашей страны, поэтому мы будем продолжать подписывать свопы с нашими бизнес-партнерами”, - сказал С.Арбузов.

Говоря о взаимоотношениях с Китаем, председатель Нацбанка отметил, что есть договоренность довести объем товарооборота с этой страной до 10 млрд долл. и соглашение своп будет этому способствовать, так как предприятия обеих стран не будут подвержены валютным рискам, связанным с курсом третьей валюты.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Национальный банк Украины и Народный банк Китая в Пекине подписали трехлетнюю валютную сделку своп на общую сумму 15 млрд юаней (2,36 млрд долл.).

“Эта сделка ставит задачей улучшить двустороннюю финансовую кооперацию, будет способствовать развитию торговли и инвестициям, и поддерживает региональную финансовую стабильность”, - говорится в сообщении центробанка Китая.

Напомним, что в ноябре 2011 года украинская делегация в ходе визита в Китай договорилась о подписании соглашения об осуществлении сделок валютный своп.

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Парламент принял закон о занятости населения

Верховная Рада Украины приняла закон о занятости населения.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 народных депутатов из 270, зарегистрированных в сессионном зале.

В сущности, во время рассмотрения законопроекта во втором чтении ВР вернулась к редакции закона, принятой во время первого чтения, которая была предложена Кабинетом министров Украины. Депутаты отклонили ряд поправок, предложенных рабочей группой с участием профсоюзных организаций.

Как отметил на заседании парламента председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики и труда Василий Хара, изменения к закону, которые были внесены сегодня, в сущности, превращают Фонд общеобязательного государственного социального страхования в «департамент при Кабинете министров Украины».

Он отметил, что будет обращаться к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой ветировать данный закон.

Законом предусмотрено, в частности, что работодателю, который будет трудоустраивать на новосозданные рабочие места молодежь на первое рабочее место, лиц в возрасте старше 50 лет и других из числа неконкурентоспособных граждан на рынке труда сроком не менее чем на два года, будут компенсироваться расходы, связанные с уплатой единого социального взноса без ограничения в размере заработной платы на протяжении первого года.

Установлено, что работодатель, который на протяжении года обеспечивал создание рабочих мест и обеспечивал выплату заработной платы в размере не ниже трех минимальных заработных плат, в следующем году имеет право на уменьшение размера единого социального взноса.

Законе предусмотрено стимулирование местной власти к улучшению инвестиционного климата в регионе, созданию новых рабочих мест путем внесения изменения в Бюджетный кодекс Украины в части увеличения норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, что зачисляется в доходы бюджетов сел, поселков, городов районного значения, с 25% до 100%.

Предусмотрено, что субъект малого предпринимательства, который создает новые рабочие места и трудоустраивает на них безработных сроком не менее чем на два года, на протяжении первого года получит ежемесячную компенсацию в размере минимального страхового взноса.

Для студентов дневной формы обучения вузов и ПТУ будет введена стажировка с открытием трудовой книжки.

Молодым работникам, которые согласились работать в сельской местности, будут предоставляться «стартовые выплаты».

Лица, в возрасте старше 45 лет (страховой стаж больше 15 лет), будут иметь право на одноразовое получение „ваучера” на профессиональное обучение.

Законом также предусмотрено установить статус безработного неработающему лицу с первого дня обращения в Государственную службу занятости.

Одновременно с учетом международного опыта определяется правовой статус Государственной службы занятости как центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции. Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и основные направления государственной политики в сфере занятости населения на среднесрочный период будет утверждаться правительством. При этом сохраняется принцип социального партнерства относительно управления общеобязательным государственным социальным страхованием на случай безработицы.

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Парламент внес изменения в Налоговый кодекс

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно Государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 267 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом Налоговый кодекс приводится в соответствие с Конституцией Украины в части перераспределения полномочий между Президентом Украины и Кабинетом министров в связи с проведением административной реформы.

Предусмотрено, что плательщики налога на прибыль (кроме новосозданных, производителей сельскохозяйственной продукции, неприбыльных учреждений (организаций) и налогоплательщиков, у которых доходы, которые учитываются при определении объекта налогообложения, за последний годовой отчетный налоговый период не превышают 10 миллионов гривень) ежемесячно платят авансовый взнос с налога на прибыль в порядке и в сроки, которые установлены для месячного налогового периода, в размере не меньше 1/12 начисленной к уплате суммы налога за предыдущий отчетный (налоговый) год без представления налоговой декларации.

Плательщики налога, которые зарегистрированы в течение отчетного (налогового) года (новсозданные) платят налог на прибыль на основании годовой налоговой декларации за период деятельности в отчетном (налоговому) году без предоставления налоговой декларации за отчетные (налоговые) периоды (календарный квартал, полугодие и девять месяцев) без уплаты авансового взноса.

Налогоплательщики, у которых доходы, которые учитываются при определении объекта налогообложения, за последний годовой отчетный (налоговый) период не превышают десять миллионов гривень, и неприбыльные учреждения (организации) платят налог на прибыль на основании налоговой декларации, которую подают в органы государственной налоговой службы за отчетный (налоговый) год без уплаты авансового взноса.

В случае, если плательщик налога, который платит авансовый взнос, по итогам первого квартала отчетного (налогового) года не получил прибыль или получил убыток, он имеет право подать налоговую декларацию и финансовую отчетность за первый квартал.

Такой плательщик налога авансовых взносов во втором – четвертом кварталах отчетного (налогового) года не осуществляет, а налоговые обязательства определяет на основании налоговой декларации по итогам первого полугодия, трех кварталов и за год, которая подается в орган государственной налоговой службы в порядке, предусмотренном кодексом.

Плательщик налога, который по итогам прошлого отчетного (налогового) года не получил прибыли, налоговые обязательства не насчитывал и не имел базового показателя для определения авансовых взносов в следующем году, а по итогам первого квартала получает прибыль, должен подать налоговую декларацию за первое полугодие, три квартала отчетного (налогового) года и за отчетный (налоговый) год для начисления и уплаты налоговых обязательств.

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Кабмин одобрил привлечение 450 млн долл. Всемирного банка для строительства автодорог

Кабинет министров Украины одобрил привлечением 450 млн долл. займа Всемирного банка (ВБ) для реализации инвестиционного проекта “Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения”.

Соответствующее распоряжение №424 от 4 июля размещено на сайте правительства.

«Признать целесообразным привлечение ссуды от Международного банка реконструкции и развития (ВБ - УНИАН) для реализации инвестиционного проекта “Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения” в размере 450 млн долларов США», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, в июле 2011 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О ратификации Кредитного соглашения (Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киеву (панъевропейские коридоры) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

С этой целью предусматривается привлечь кредитные ресурсы от ЕБРР в объеме 450 млн евро (общая сумма кредита 900 млн евро, на условиях софинансирования ЕИБ в размере 450 млн евро) на реализацию масштабного проекта по реконструкции и капитальному ремонту участков шести автомобильных дорог, ведущих к городу Киев. Среди дорог, которые вошли в проект «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъездах к г. Киев», следующие: М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, М-05 Киев – Одесса, М-06 Киев – Чоп, М-07 Киев – Ковель – Ягодин, Н-01 Киев – Знаменка, Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

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ЕЦБ сократил учетную ставку до исторического минимума в 0,75%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил действующую учетную ставку до исторического минимума — на 0,25 пунктов до 0,75%.

Соответствующее решение было одобрено сегодня во Франкфурте-на-Майне.

Кроме того, банк снизил две другие свои ставки: ставку депозитов овернайт до 0,00% и ставку кредитования с 1,75% до 1,50%.

Таким образом, ныне действующие процентные ставки Европейского центрального банка являются наименьшими за всю историю существования этого финансового учреждения, начиная с 1999 года.