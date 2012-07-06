ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Чиновники намеренно завышают данные об урожае-2012» пишет: аграрии возмущаются заявлениями чиновников об удовлетворительном урожае, в то время как реальные показатели урожайности зерновых ниже среднего. Версии расхождения - от "пока не подсчитали" до параноидального "разорить и скупить землю"…

http://delo.ua/business/chinovniki-namerenno-zavyshajut-dannye-ob-urozhae-2012-180650/

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Также «Дело» в публикации «Рада ввела ежемесячный аванс налога на прибыль» пишет: Верховная Рада с 1 января 2013 года ввела годовой отчетный период по налогу на прибыль и обязала предприятия с годовым доходом более 10 млн грн уплачивать ежемесячные авансовые взносы по нему…

http://delo.ua/ukraine/rada-vvela-ezhemesjachnyj-avans-naloga-na-pribyl-180660/

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«Дело» в публикации «Минфину передали ряд полномочий Налоговой» пишет: Верховная Рада лишила Государственную налоговую службу большинства функций и полномочий в сфере нормативно-правового регулирования, передав их Министерству финансов и другим государственным органам…

http://delo.ua/ukraine/minfinu-peredali-rjad-polnomochij-nalogovoj-180661/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Государство улавливает связь», в котором пишет: в Украине может подорожать интернет-доступ, кабельное телевидение и фиксированная связь. Госрегулятор одобрил законопроект, которым вводится 3,5% надбавка к тарифам операторов. Средства от этих платежей оцениваются свыше 1,6 млрд грн в год и будут направлены на развитие связи в сельских и горных районах и компенсацию убытков от представления услуг по государственным тарифам. Операторы опасаются, что эти средства получит "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи…

http://www.kommersant.ua/doc/1974629

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Депутаты работают в селе и в городе», в котором пишет: Верховная Рада утвердила единую для всей страны процедуру земельных аукционов, а также либерализовала рынок услуг бюро технической инвентаризации (БТИ). И если первый принятый закон местные органы власти оценили положительно - он увеличит доходы от продажи земли, то второй, по мнению экспертов, вряд ли окажет сильное влияние на рынок. Частным БТИ, которые можно будет создавать с капиталом минимум в 10 млн грн, будет сложно конкурировать по цене с коммунальными…

http://www.kommersant.ua/doc/1974543

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Газета «Сегодня» в материале «В международных поездах теперь будут требовать паспорт» пишет: Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 22-1 закона Украины «о железнодорожном транспорте»…

http://www.segodnya.ua/news/14405631.html

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Также «Сегодня» в публикации «Закон о полиции в Украине: что изменится в работе МВД и жизни граждан» пишет: копам обещают дать больше денег, а задержанным - право на звонок…

http://www.segodnya.ua/news/14405523.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Послание Президента материализует мечты МВФ» пишет: в Послании к ВР Президент спрогнозировал ускорение инфляции и инициировал отказ от привязки курса гривни к курсу доллара. Одно только смущает, что все его «наставления» очень напоминают рекомендации МВФ для возобновления кредитования, которые пророчат рост тарифов на газ...

http://economics.unian.net/rus/detail/132887

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Минфин предлагает колоссальное сокращение госрасходов» пишет: доходы бюджета РФ в 2013 г. составят 12,4 трлн руб., в 2014 г. - 13,6 трлн, в 2015 г. - 15,2 трлн. Минфин впервые рассчитал их, исходя не из прогноза цены на нефть на ближайшие три года, а из ее средней цены за последние несколько лет…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2254779/sekvestr_medvedeva

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Также «Ведомости» в публикации «Телефоны могут заменить проездные в московском метро к концу года» пишут: уже к концу этого года пассажиры московского метро, возможно, смогут оплачивать проезд при помощи мобильного телефона…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2254768/predyavite_mobilnyj

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Издание «Известия» в публикации «Бизнес просит защиты от черных списков на таможне» пишет: предприниматели указывают на ориентировки, которые действуют в отношении сотен компаний. В ФТС и Минэкономразвития все опровергают…

http://izvestia.ru/news/529460

(УНИАН)