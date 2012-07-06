Фракция ПР считает преждевременным рассмотрение вопроса об отставке Литвина - Ефремов

Фракция Партии регионов считает преждевременным рассмотрение вопроса об отставке Владимира Литвина с поста председателя Верховной Рады и не будет голосовать за это решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции ПР Александр Ефремов.

Он подчеркнул, что понимает В.Литвина как человека, у которого есть своя точка зрения, в частности, по языковому вопросу.

В то же время добавил, что он может с этим согласиться, но не может согласиться с его действиями как руководителя парламента.

«Потому что кроме своей точки зрения, у него еще есть обязанности руководителя, ответственность за работу всего парламента и ответственность за политическую ситуацию в нашем государстве», - подчеркнул А.Ефремов.

Он добавил, что «если бы я Владимира Михайловича знал всего несколько дней, я бы возможно и не выходил к трибуне выступать. Но история наших отношений длится длительный промежуток времени на разных должностях в разных ситуациях».

А.Ефремов подчеркнул, что он «глубоко уверен, что то решение, которое он (В.Литвин – УНИАН) принял, это его решение. Но это решение принято в результате эмоционального подхода. Оно, как мне кажется, не до конца продумано. И это решение не может быть поддержано нами в той ситуации, в которой оно принималось».

Он подчеркнул, что, учитывая данные факторы, «фракция Партии регионов считает преждевременным рассмотрение данного вопроса в повестке дня на сегодняшней сессии и голосовать за включение в повестку дня этого вопроса не будет».

Как известно, в соответствии с Регламентом ВР (ст. 77), если личное заявление председателя ВР про его отзыв с поста не удовлетворяется ВР, он имеет право прекратить выполнение должностных обязанностей председателя ВР через 15 дней после дня рассмотрения этого вопроса ВР.

Как сообщает УНИАН, сегодня этот вопрос не был включен в повестку дня парламента.