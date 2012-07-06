Десятая сессия Верховной Рады шестого созыва закрылась

Десятая сессия Верховной Рады шестого созыва закрыта.

Как передает корреспондент УНИАН, закрыл сессию парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк.

На закрытии сессии присутствовал премьер-министр Николай Азаров и члены Кабинета министров Украины.

А.Мартынюк сообщил, что следующая сессия парламента откроется во вторник, 4 сентября 2012 года.

Первый заместитель председателя ВР пожелал народным депутатам Украины «хорошего политического сезона». Также А.Мартынюк напомнил, что на будущей неделе народные депутаты Украины будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.