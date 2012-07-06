Десятая сессия Верховной Рады шестого созыва закрылась
13:03, 06 июля 2012Разное
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Десятая сессия Верховной Рады шестого созыва закрыта.
Как передает корреспондент УНИАН, закрыл сессию парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк.
На закрытии сессии присутствовал премьер-министр Николай Азаров и члены Кабинета министров Украины.
А.Мартынюк сообщил, что следующая сессия парламента откроется во вторник, 4 сентября 2012 года.
Первый заместитель председателя ВР пожелал народным депутатам Украины «хорошего политического сезона». Также А.Мартынюк напомнил, что на будущей неделе народные депутаты Украины будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.
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