Янукович сравнил Донецкую область с ладонью, протянутой для рукопожатия

Президент Украины Виктор Янукович сравнил географическую конфигурацию Донецкой области с ладонью, протянутой для рукопожатия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке, выступая в Центре славянской культуры на торжественном собрании, посвященном 80-летию области.

Глава государства подчеркнул: «Донетчина – это локомотив экономики всей страны, это ее промышленное сердце».

Он напомнил, что в регионе сегодня проживает каждый десятый житель Украины, но дает этот край более 20% всей производимой продукции страны.

Перечисляя достижения региона, его всестороннюю значимость для Украины, В.Янукович сказал: «Если взглянуть на карту Донецкой области, то можно увидеть, что по своей конфигурации она напоминает раскрытую ладонь».

Он объяснил: «Эту аналогию неоднократно проводили различные авторы в литературе для характеристики нашего края, с его уникальной историей, бережно хранящего свои традиции. И область открыта для внешнего мира, подобно ладони, протянутой для рукопожатия».