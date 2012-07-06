Анонс на 9 июля

* Начнутся общественные слушания, посвященные обсуждению новой редакции Энергетической стратегии Украины на период до 2030 г. Организатор - Ассоциация участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ).

* Состоится презентация отчета Всемирного банка и Европейского Союза по эффективности управления государственными финансами Украины. Отчет подготовлен совместно группой экспертов Всемирного банка и Европейского Союза. Участники: Чимяо Фан, директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове; Ивор Бизли, ведущий специалист Всемирного банка по вопросам государственного сектора, Алексей Балабушко, экономист Всемирного банка по вопросам государственного сектора.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Птицефабрики отравляют экологию и угрожают жизни людей по всей Украине?”. Речь пойдет об одном из крупнейших агрохолдингов Украины, с результатами производственной деятельности которого уже много лет борются жители Киевской, Черкасской, Херсонской областей и АР Крыма. Почему предприятия, расположенные в опасной близости жилых домов, до сих пор работают с нарушением санитарно-экологических норм? Как это влияет на окружающую среду и здоровье местных жителей? Кто из чиновников будет нести ответственность за безразличие и возможную экологическую катастрофу в Крыму и других областях Украины? Будут представлены документы фото/видеоматериалы и обнародовано Обращение к Президенту Украины. После пресс-конференции пострадавшие жители проведут акции возле КМУ и АПУ. В пресс-конференции примут участие: экс- голова Макаровского сельсовета (Киевской области) Геннадий Здольник, представители громады АР Крым (с. Перово, с. Молочное Залесье) и жители из других пострадавших областей (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Возле центрального офиса Партии регионов состоится акция "Одесский базар к Азарову на " базар ". При содействии КУПР предприниматели одесских рынков придут к лидеру ПР на конкретный базар с яйцами, помидорами и др.

* Пресс-конференция на тему: «Прогнозы урожая зерновых». Участники: директор консалтинговой компании «ПроАгро» Николай Верницкий и начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

* Круглый стол, посвященный обсуждению прогнозов Развития возобновляемой энергетики до 2030 года, заложенных в проекте обновленной Энергетической стратегии Украины до 2030 года.

* Пресс-конференция на тему: "Удержит ли Нацбанк курс гривны?». Организатор - ГолосUA. Участники: народный депутат, представитель фракции Компартии Украины Александр Голуб, экс-заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Яременко, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

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