ТОП-10 (6 июля)

В июне в Украине зафиксирована дефляция 0,3%

Золотовалютные резервы НБУ в июне сократились на 4,7%

"Нафтогаз" заявляет, что до конца года российский газ подешевеет

Украина за 6 месяцев сократила импорт газа из России на 55% - до 16 млрд куб. м

Украине в 2012 г. необходимо 68,156 млрд куб. м газа, включая 27 млрд куб. м импортного

МВФ снизит прогноз развития мировой экономики - Лагард

Эксперты снизили прогноз экспорта зерна из Украины на 11%

Фьючерсы на зерно на СВОТ за неделю существенно выросли

Кабмин увеличил нормативную площадь жилья по своей ипотечной программе

Международные экологические требования к транспортным средствам введут поэтапно

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В июне в Украине зафиксирована дефляция 0,3%

В Украине в июне по сравнению с маем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против июня 2011 года — на 1,2%, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

По информации Госстата, инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) – 0,1%.

Согласно сообщению, основное снижение цен в июне против мая произошло на молоко, сыр и яйца — на 3,2% (в июне 2012 г. к июню 2011 г. — рост 3,9%), в том числе молоко подешевело на 2,3% (рост цен - 3%), сыр и творог — на 1,5% (рост цен - 7,2%), а яйца — на 13,5% (снижение цен — 6,3%). Также зафиксировано снижение цен на овощи — на 2,9% (снижение цен — 60,1%), сахар — на 1,5% (снижение цен — 36,6%), а также на топливо и масла — на 2,5% (рост цен — 6,2%) .

При этом в прошлом месяце зафиксирован рост цен на услуги железнодорожного пассажирского транспорта — 4,1% (рост цен — 7,7%), на алкогольные напитки, табачные изделия - на 0,5% (рост цен — 7,8%), квартплата — на 0,5% (рост цен — 7,8%), услуги ресторанов и отелей — на 0,6% (рост цен — 4,5%).

Как сообщал УНИАН, в апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза — до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

По информации Госстата, в Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года — на 0,5%.

Инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Инфляция в Украине в мае 2011 года против апреля 2011 года составила 0,4%, за 6 месяцев 2011 года (июнь 2011 года к декабрю 2010 года) — 5,9%

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

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Золотовалютные резервы НБУ в июне сократились на 4,7%

Международные валютные резервы НБУ в июне т.г. сократились на 4,7%, или на 1,441 млн долл. - до 29,318 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

“Изменение объемов резервов в основном обусловлено выплатами правительства по внешним обязательствам Украины, - говорится в сообщении, обнародованном на сайте регулятора. - В частности, в июне правительство Украины погасило кредит и проценты по ним Банка ВТБ объемом 1,1 млрд долл. и еврооблигации Украины (в основном выпущенные до 2007 года) на сумму почти 600 млн долл”.

Сальдо интервенций Нацбанка на межбанковском валютном рынке было отрицательным на уровне 704 млн долл.

По данным регулятора, за январь-май резервы сократились на 7,8%, или на 2,477 млрд долл.

В том числе, резервы в иностранной валюте на конец июня составили 27,628 млрд долл., золото — 1,670 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году золотовалютные резервы НБУ уменьшились на 8% - до 31,795 млрд долл.

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"Нафтогаз" заявляет, что до конца года российский газ подешевеет

Согласно оценкам специалистов Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», в четвертом квартале 2012 года цены на импортируемый по контрактам с Российской Федерацией газ снизятся до 417 долл. США за 1 тыс. кубометров.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, такое снижение обусловлено падением цен на нефть на мировых рынках.

Отмечается, что даже относительно небольшое снижение цены на российский газ позволит НАК "Нафтогаз Украины" сэкономить дополнительные средства, поскольку в это время объемы закупок газа будут значительными в связи с ростом потребления в зимний период.

Как сообщал УНИАН, 2 июля в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером.

По информации пресс-службы Минэнергоугля, стороны обсудили вопросы тактической и стратегического сотрудничества в газовой сфере.

Деталей встречи пресс-служба не сообщила.

Напомним, что во втором квартале 2012 года цена российского газа для Украины составила 425 долл. США за 1 тыс. куб. м, а в третьем составит 426 долл. США за 1 тыс. куб. м.

Украина уже длительное время добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января 2009 года контракту между российским газовым гигантом «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», цена на российский газ устанавливается поквартально в зависимости от динамики мировых цен на нефть.

Цена природного газа для Украины в I квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, в ІІ – 295,6 долл., в ІІІ – 354 долл., в IV – около 400 долл.

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Украина за 6 месяцев сократила импорт газа из России на 55% - до 16 млрд куб. м

Украина за 6 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 16 млрд куб. м, что на 55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении компании «Укртрансгаз».

С начала 2012 года транзит природного газа через территорию Украины в страны Западной Европы составил 43 млрд куб. м. Транзит природного газа в страны СНГ остается на уровне 1,6 млрд куб. м.

В первом полугодии 2012 года потребителям Украины протранспортировано почти 28 млрд куб. м., что на 4% меньше аналогичного периода прошлого года. За июнь этот показатель составил 1,9 млрд куб. м, что также на 4% меньше показателей 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-мае сократила импорт газа из России на 49% – до 12,8 млрд куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Украине в 2012 г. необходимо 68,156 млрд куб. м газа, включая 27 млрд куб. м импортного

Объем природного газа который, согласно прогнозному балансу поступления и распределения газа на 2012 год, будет необходим Украине в 2012 году, составляет 68,156 млрд куб. м, из которых газ собственной добычи - 20,727 млрд куб. м, импортный газ – 35,124 млрд куб. м, газ, отобранный из подземных хранилищ – 12,305 млрд куб. м.

Баланс газа утвержден распоряжением Кабинета министров №431 от 20 июня и размещен на сайте правительства.

Согласно документу, НАК "Нафтогаз Украины" в 2012 г. импортирует 27 млрд куб. м газа, Ostchem Holding Limited – 8,124 млрд куб.м.

Согласно балансу, потребителям Украины в 2012 году будет направлено 49,809 млрд куб. м газа, в том числе промышленности – 23,629 млрд куб. м, населению и религиозным организациям – 17,1 млрд куб м, предприятиям теплокоммунэнерго – 8,15 млрд куб. м, бюджетным организациям – 0,93 млрд куб м.

На производственно-технологические нужды планируется направить 4,397 млрд куб. м газа, закачать в ПХГ – 13,135 млрд куб. м.

Экспорт природного газа в Польшу из ресурса ДК "Укргазвыдобування" в 2012 году составит 0,09 млрд куб. м.

Расходы газа добычи ПАО "Укрнафта" как технологического сырья для производства аммиака на мощностях "Днепроазота" составят 0,577 млрд куб. м.

На производство сжиженного газа и стабильного бензина в текущем году планируется направить 0,148 млрд куб. м газа.

ДК "Укргазвыдобування" планирует в 2012 году добыть 15,01 млрд куб. м газа, ПАО "Укрнафта" – 2,13 млрд куб. м, ГАО "Черноморнафтогаз" – 1,171 млрд куб. м, другие газодобывающие предприятия – 2,416 млрд куб. м.

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МВФ снизит прогноз развития мировой экономики - Лагард

«Глобальным кризисом» охарактеризовала ситуацию в мировой экономике глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, пообещав снизить прогноз Фонда глобального экономического роста из-за слабого притока инвестиций и высокой безработицы.

В своем выступлении в столице Японии Токио руководитель МВФ отметила, что снижение темпов экономического роста затронуло как развитые экономики мира, так и лидеров развивающихся стран – Китая, Индии и Бразилии.

«За последние месяцы экономический прогноз стал, к сожалению, менее оптимистичным. Многие индикаторы экономической активности – инвестиции, безработица, промышленное производство – ухудшились. И не только в Европе и США, но также на ключевых развивающихся рынках: Бразилии, Китае, Индии», - говорится в обнародованной МВФ тексте речи Лагард.

«МВФ планирует обнародовать новую оценку мировой экономики через десять дней. Этот прогноз будет несколько меньше, чем мы прогнозировали три месяца назад. И даже эта сниженная оценка будет зависеть от правильной экономической политики», - добавила глава МВФ.

В апреле МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики на текущий год на 0,2 процентных пункта до 3,5%, на 2013 год — до 4,1%.

Тогда же Фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году с 4,8% до 3%.

Как сообщало агентство УНИАН, по прогнозам Фонда, рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю). Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

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Эксперты снизили прогноз экспорта зерна из Украины на 11%

Информационная компания "ПроАгро" пересмотрела в сторону снижения прогноз экспорта зерновых из Украины в 2012/13 маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. — июнь 2013 г.) – до 20,9 млн тонн, что на 11% ниже по сравнению с майским прогнозом.

В частности, "ПроАгро" прогнозирует, что экспорт пшеницы составит 4,6 млн тонн, что на 9% меньше по сравнению с 5,3 млн тонн в 2011/12 МГ, ячменя – 1,8 млн тонн, что на 28% ниже, и кукурузы – 14 млн тонн (без изменений).

Снижение прогноза экспорта связано, прежде всего, со снижением предложения зерновых в результате падения валового сбора на 22% по сравнению с 2011/12 МГ.

Тем не менее, нынешнее развитие ситуации на мировом рынке зерна позволяет прогнозировать, что снижение экспорта зерна из Украины может не означать для нашей страны падения поступлений от торговли зерном. Мировые цены, скорее всего, будут на 10-15% выше, чем в предыдущем сезоне, что компенсирует снижение объемов.

Директор информационной компании "ПроАгро" Николай Верницкий считает, что география экспорта зерна в новом сезоне из Украины практически не изменится. "Украина смогла доказать зарубежным покупателям, что ее зерно достойно их внимания. Падение ставок океанского фрахта будет только способствовать расширению географии нашего экспорта, и если еще лет пять назад поставки в Юго-Восточную Азию были скорее экзотикой, то теперь Украина успешно завоевывает рынки зерна Южной Кореи, Японии, Китая. Но традиционные рынки сбыта, на которые приходится львиная доля экспорта, останутся прежними – это юг Европы, Северная Африка и Ближний Восток".

"Правительство заявляет, что не собирается вводить ограничения на экспорт зерна в новом сезоне. Если оно сдержит свои обещания, даже с учетом падения валового сбора и экспорта Украина сможет сохранить свои позиции на мировом рынке зерна. Нормальное развитие экспорта также станет гарантией того, что новый зерновой сезон для украинских аграриев будет успешным", - отметил Н.Верницкий.

Экспорт гороха, согласно новому прогнозу компании "ПроАгро", в 2012/13 МГ снизится до 100 тыс. тонн (150 тыс. тонн в 2011/12 МГ), сорго – вырастет почти вдвое - до 335 тыс. тонн (170 тыс. тонн); проса будет экспортировано около 100 тыс. тонн.

В "ПроАгро" отмечают, что эксперты пересмотрели в сторону снижения прогноз валового сбора зерновых и зернобобовых в Украине в 2012 г. – до 43,03 млн тонн, или на 9% ниже майского прогноза.

В частности, по основным зерновым культурам компания "ПроАгро" прогнозирует, что в 2012 г. Украина соберет 12,7 млн тонн пшеницы при урожайности 22,8 ц/га в весе после доработки, 6 млн тонн ячменя (18 ц/га), 22,1 млн тонн кукурузы (49,2 ц/га).

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Фьючерсы на зерно на СВОТ за неделю существенно выросли

В период с 29 июня по 5 июля 2012 г. фьючерсные котировки на аграрную продукцию на американской бирже СВОТ выросли, сообщают эксперты Информационной компании "ПроАгро".

Сообщается, что июльский контракт на краснозерную мягкозерную озимую пшеницу укрепился в цене на 30,5 долл./т - до 302,03 долл./т EXW.

Поддержку рынку оказывали информация о сильной засухе в США, подорожание кукурузы и данные об ухудшении перспектив урожая в Причерноморском регионе.

По мнению экспертов, засуха в США является самой сильной за последние четверть века.

После июньских дождей улучшились перспективы производства пшеницы в Западной Европе. Аналитики отмечают, что теперь нужна сухая солнечная погода, чтобы избежать потерь урожая, снижения урожайности и ухудшения качества зерна.

Повышательное влияние также оказала информация о том, что Международный совет по зерну (IGC) снизил прогноз мирового производства пшеницы в 2012/13 МГ на 6 млн тонн - до 665 млн тонн. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в ряде стран, в том числе в России.

Цена фьючерса на кукурузу повысилась на 37,79 долл./т - до 302,34 долл./т EXW.

Основное повышательное влияние на рынок кукурузы имеет информация о засухе в США, которая привела к значительному ухудшению перспектив производства в стране. За последние 2 недели эта культура подорожала почти на 30%.

По данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 2 июня в хорошем и отличном состоянии находились 48% посевов кукурузы, что на 8% меньше показателя недельной давности.

Эксперты компании Cropcast снизили прогноз урожайности кукурузы в США с 153,3 бушель/акр до 150,6 бушель/акр. Прогноз производства уменьшен на 2,4% - до 13,179 млрд бушелей (334,8 млн тонн).

Фьючерс на сою подорожал на 41,89 долл./т - до 597,45 долл./т EXW. Факторами поддержки являлись опасения по поводу засухи и хороший спрос на американские бобы в связи с низким предложением южноамериканской продукции.

Согласно информации Минсельхоза США, состояние 45% посевов бобов оценивается как хорошее и отличное. Неделей ранее доля таких посевов составляла 53%.

Cropcast уменьшила прогноз урожайности сои с 40,6 бушель/акр до 40 бушель/акр. Прогноз урожая пересмотрен в сторону снижения на 1,7% до 2,962 млрд бушелей (80,6 млн тонн).

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Кабмин увеличил нормативную площадь жилья по своей ипотечной программе

Кабинет министров Украины своим постановлением №598 от 27 июня 2012 года внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Текст документа обнародован на правительственном портале.

В частности, кредиты в рамках программы могут предоставлять банки, обратившиеся к главному распорядителю средств, Совету министров АРК, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям (ранее — банки первой и второй группы согласно распределению Нацбанка).

Документом дополнен п. 5 порядка, согласно которому обязательный собственный взнос заемщика не превышает 25% суммы кредита. Теперь размер первого взноса может быть уменьшен в случае предоставления дополнительного залога по кредитному договору в соответствие с внутренними правилами банка.

При этом договоры поручительства заключаются с каждым дееспособным членом семьи, проживающим вместе с заемщиком, на которого рассчитывается нормативная площадь жилья. Заемщик также может заключать договоры поручительства с другими поручителями и предоставлять дополнительный залог по кредитному договору.

Согласно документу, ежемесячный платеж по кредиту с учетом частичной компенсации процентов на момент получения кредита не должен превышать 50% (ранее — 40%) совокупного среднемесячного дохода семьи.

При этом из порядка исключено положение о том, что среднемесячный доход заемщика и членов его семьи не должен превышать пятикратного размера среднемесячной зарплаты в соответственном регионе, а также пункт о необходимости ежегодной подачи налоговой декларации о доходах заемщика и его семьи.

Изменениями в порядок увеличена нормативная площадь жилья, которая до 1 января 2013 года определяется исходя из расчета 40 кв. м общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 18 кв. м на каждого следующего члена семьи, но не более 76 кв. м (ранее — 58 кв. м), а для индивидуальных жилых домов — не более 94 кв. м.

Согласно изменениям, для населенных пунктов, расположенных на расстоянии от 5 до 15 км от границ Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров, расчетная стоимость жилья может быть увеличена на 10%.

При этом для населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от пределов Киева, Севастополя, Симферополя и областных центров, расчетная стоимость жилья определяется в размере, установленном для этих городов.

Стоимость общей площади жилья, превышающей нормативную площадь и/или расчетную стоимость, оплачивается за счет собственных средств заемщика без начисления частичной компенсации процентов.

Перечень документов для заключения договора на частичную компенсацию дополнен документами, подтверждающими, что заемщик нуждается в улучшении жилищных условий.

Порядок уточняет, что после предоставления банком распорядителю бюджетных средств низшего уровня расчета предназначающихся к выплате очередных платежей по кредитному договору и информации об отсутствии задолженности по такому договору за предыдущий месяц распорядитель бюджетных средств низшего уровня вносит на специальный текущий счет заемщика средства частичной компенсации процентов.

Заемщик вносит на свой специальный текущий счет платеж, предусмотренный кредитным договором, за исключением суммы частичной компенсации процентов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля т.г. утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

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Международные экологические требования к транспортным средствам введут поэтапно

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств”, внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 248 из 267 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом дополнена преамбула ныне действующего закона формулировкой о поэтапном введении международных экологических требований к транспортным средствам, установлены конкретные сроки поэтапного ведения экологических норм, уточнен порядок определения экологических норм, методов испытания, обозначения уровня экологических норм, процедур поддержки соответствующего экологического уровня колесных транспортных средств в течение всего срока их эксплуатации.

Предложения касаются тракторов колесных для перевозки полуприцепов (седельных тягачей), автобусов и легковых автомобилей – коды товарных позиций 8701 20, 8702 и 8703 согласно УКТВЭД, а также грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения – коды товарных позиций 8704 и 8705 согласно УКТВЭД.

Законом предусмотрено, что пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения и первую регистрацию в Украине транспортных средств по кодам товарных позиций 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 согласно УКТВЭД как произведенных в Украине, так и ввезенных на таможенную территорию Украины, новых и таких, которые были в употреблении, осуществляют при условии их соответствия экологическим нормам: не ниже уровня “ЕВРО-3” - с 1 января 2013 года, но не раньше, чем через 100 дней со дня вступления в силу данного закона, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до даты введения экологических норм не ниже уровня “ЕВРО-3” в качестве обязательных; не ниже уровня “ЕВРО-4” - с 1 января 2014 года, но не раньше, чем через 100 дней со дня вступления в силу данного закона, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до даты введения экологических норм не ниже уровня “ЕВРО-4” в качестве обязательных; не ниже уровня “ЕВРО-5” - с 1 января 2016 года, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2015 года включительно; не ниже уровня “ЕВРО-6” - с 1 января 2018 года, за исключением транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2017 года включительно.

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