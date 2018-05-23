Данилишин: «Сегодняшняя экономическая стабильность является более мнимой, чем реальной»

«В Украине наметились достаточно негативные тенденции, что связано с неблагоприятными внешними влияниями и просчетами во внутренней экономической политике. Это прямой путь или к дефолту, или к девальвации нацвалюты. Что касается газа, то нужно наконец понять одну вещь, что газ – не политика, а элементарный товар. И все»... Своим мнением по поводу актуальных вопросов в эксклюзивном интервью УНИАН поделился экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин.

Правительство не пересматривает прогнозы, потому что заинтересовано в демонстрации стабильности

– Богдан Михайлович, в последнее время звучит много противоречивых оценок экономического состояния Украины. Как Вы оцениваете ситуацию?

– В Украине на сегодняшний день наметились достаточно негативные тенденции, что связано с неблагоприятными внешними влияниями и просчетами во внутренней экономической политике. Внутренние факторы противоречивые – снижение объемов производства и усиление дефляционных процессов. Это прямой путь или к дефолту, или к девальвации национальной валюты. По итогам года можно ожидать роста ВВП до 2%. Кстати, в 2008 году мы имели рост ВВП 2,3%, хотя тогда влияние мирового финансового кризиса было значительно жестче и такой крепкой властной вертикали, как сейчас, не было (тогда в стране работало правительство Ю.Тимошенко, в котором Б.Данилишин занимал должность министра экономики – ред.). В этой связи основные усилия государства должны быть направлены на отрасли, обслуживающие внутренний потребительский спрос.

Кроме того, расчеты свидетельствуют о значительном повышении уровня тенизации экономики страны, по данным экспертов – свыше 45%, в отдельных регионах до 60%. За последние два года уровень тенизации имеет тенденцию к росту.

– Но в правительстве не планируют менять прогнозы роста ВВП. На чем, по Вашему мнению, основываются надежды достичь ожидаемых 3,9%?

– Правительство, наверно, надежды возлагает на стабилизацию ситуации на мировых рынках и возможные дивиденды от Евро-2012. Кроме того, сейчас главная задача правительства – продемонстрировать стабильность и последовательность действий, а не частые изменения прогнозов. Так, кстати, поступают многие стран.

Отмечу, что МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2012 и 2013 годы на фоне долгового кризиса в Европе и ослабления экономик Китая и Индии до 3,3% и 3,9% соответственно, тогда как предыдущий прогноз Фонда, опубликованный в сентябре 2011 года, предусматривал увеличение мирового ВВП на 4% и 4,5% соответственно. В случае изменения конъюнктуры на мировых товарных рынках существует опасность ухудшения состояния украинских предприятий експортно ориентированных отраслей (металлургической, химической, машиностроительной).

– Как Вы оцениваете ситуацию с внешними выплатами, как это может отразиться на курсе гривни?

– Сегодня ситуация складывается таким образом, что внешний рынок больше не может обеспечить экономический рост в Украине, а внутренний рынок не может заменить внешний. Ситуация с погашением внешнего долга Украины является угрожающей, но не критической. В 2011 году наблюдалось некоторое сокращение долга по сравнению с темпами роста ВВП, но проблему это не снимает. Существенно сократились и государственные резервы, по некоторым оценкам – до 7 млрд долларов за год. До конца года при нынешних тенденциях развития экономики страны следует ожидать роста относительного показателя государственного долга до 40% ВВП за счет заимствований на внутреннем рынке, выпуска еврооблигаций.

Если говорить о курсовой политике, то я не являюсь сторонником фиксированного курса. Нужно переходить на свободный обменный курс. Это будет стимулировать к гривневым сбережениям, люди больше будут пользоваться нацвалютой. Необходимо расширить коридор колебания гривни, а затем постепенно перейти на свободный обменный курс. Можно даже привязать к так называемой «корзине валют». В этом направлении есть опыт многих стран.

– Правительство признало, что в 2012 году ожидать денег МВФ нет оснований, и надеется на продление программы сотрудничества в следующем году. Насколько это реально и целесообразно?

– Одним из факторов, которые могут тормозить развитие отечественной экономики, является отсутствие программы сотрудничества с МВФ. В 2011 году Украина не получила ни одного транша из-за невыполнения условий, согласованных с Фондом. Сотрудничество с МВФ – четкий сигнал для мировых инвесторов. Без него инвестиционное предложение будет утеряно. На сегодняшний день в переговорах с Фондом не стоит отбрасывать и политическую составляющую. МВФ прекрасно знает, кто стоит за организацией политических дел в Украине, чьи экономические интересы отстаивает правительство и каким образом формировались основные состояния нинышних власть имущих. Поэтому, я считаю, ответственным за сотрудничество с МВФ на данном этапе стоит закрепить Петра Порошенко (в настоящее время работу с международными финансовыми организациями, в том числе с МВФ, от правительства координирует первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский – ред.).

– О чем свидетельствует очень низкий уровень инфляции в этом году?

– Сегодняшняя экономическая стабильность является шаткой и скорее мнимой, нежели реальной. Дефляция – падение цен, но это еще и падение спроса и доходов населения. Следующий шаг – падение базы налогообложения и бюджетный кризис. Я бы на месте правительства не стал бы изымать средства из экономики для укрощения инфляции и поддерживать жесткий курс национальной валюты, как это делается сейчас. Курсовая политика должна быть гибкой. В условиях, когда валюты главных торговых партнеров Украины – ЕС и России – в последнее время испытали значительную девальвацию, стабильность гривни лишь усложняет и без того нелегкую ситуацию для украинских экспортеров, а из-за этого будет происходить последующее снижение доходов бюджета и притока валюты, а также накопление долгов.

Нужно учитывать прежде всего замедление экономической динамики и связанное с ним снижение объема бюджетных доходов. Как следствие, повышаются риски роста дефицита бюджета, поскольку на сегодняшний день резервы увеличения доходов за счет налогов практически исчерпаны. Именно поэтому актуальной задачей является решение вопросов налогообложения сверхдоходов, имущества, предметов роскоши, а также решение проблемы теневых доходов физических лиц, в частности, выплаты заработной платы «в конвертах». Кроме того, уровень инфляционных ожиданий до конца года достаточно высокий. Впереди выборы в парламент и довольно пессимистичные прогнозы урожая зерновых.

– Что, по вашему мнению, должна сделать власть в экономическом направлении как в ближайшем времени, так и в долгосрочной перспективе?

– Сейчас все затормозилось. Темпы реформирования утрачены, многие вещи уже «заговорены». Страшно то, что подрывается доверие общества к реформам. Украине нужны системные решения в части обеспечения экономического роста, повышения роли институтов развития. Ключевыми составляющими государственной политики обеспечения долгосрочной бюджетной платежеспособности как основы экономического роста являются выполнение задачи повышения доходов бюджета путем проведения системных мероприятий, направленных на уменьшение теневых доходов, внедрение адресной помощи государства тем, кто в ней остро нуждается. Необходимо найти политическую поддержку общества и бизнеса в вопросе легализации доходов с использованием инструмента нулевой декларации (декларируются доходы, движимое и недвижимое имущество, в т.ч. участие в корпоративной и коммерческой собственности и тому подобное).

Опыт развитых стран свидетельствует, что общее ежегодное декларирование доходов и имущества, формирование общественного консенсуса относительно ответственности за их укрывательство способствуют более справедливому перераспределению доходов, распространению честных принципов налогообложения. Параллельно нужно последовательно снижать нагрузку на бизнес, в первую очередь в части взносов по социальному страхованию. Нужен общественный консенсус.

По сути, мы должны изменить экономическую модель развития и перейти от экспорто- и импортозависимой, рентоориентированной модели к модели национальной экономики с развитым внутренним рынком, высокотехнологичным экспортом и благоприятной средой для привлечения внутренних и внешних инвестиций.

– То есть Вы говорите о целесообразности скорейшего развития внутреннего рынка?

– Именно так. Потенциал отечественного внутреннего рынка, по методологии Всемирного экономического форума, в 2010-2011 годах оценен высоко – 37-е место среди 139 стран. Однако, по данным этой организации, наш внутренний рынок демонстрирует замедление развития – на протяжении 2007-2011 годов он потерял 10 позиций в мировом рейтинге. Это можно объяснить лишь одной причиной – незначительным запасом стойкости экономики к шокам внешнеэкономической конъюнктуры и замедленным ростом внутреннего товарного производства.

Газ – не политика, а элементарный товар. И все...

– На официальном, экспертном, да и на бытовом уровне не прекращаются разговоры на тему "Украина и газ" в разных вариациях. Как Вы оцениваете ситуацию?

– Газовый вопрос в Украине слишком политизирован. Если сказать откровенно, он является искусственным. Газ и «труба» – вопрос власти, кто их контролирует, тот "держит" всех и вся. Почему никто не задается вопросом, зачем государство должно покупать газ для олигархов и их предприятий, поддерживать их, зачем вообще стране «Нафтогаз» с его почти 500 предприятиями и организациями, которые паразитируют на теле страны и через которые «кормятся» многие представители власти и не только. Государство должно заботиться об обеспечении газом для потребностей населения и ЖКХ. Для этого есть газ внутренней добычи – 19-21 млрд кубометров.

Людей вообще должна мало интересовать цена на российский газ. Газа собственной добычи Украины полностью хватало для потребностей населения, а российский поставлялся в основном на металлургические и химические предприятия. До прошлого года на потребности ЖКХ шел в том числе и газ собственной добычи, но в июне прошлого года в парламенте приняли закон и позволили экспортировать украинский газ за границу. То есть относительно дешевый украинский газ для населения был заменен российским.

Парадокс заключается в том, что почти 40% газа собственной добычи идет на экспорт, а вся шумиха вокруг газовой тематики не что иное, как стремление скрыть собственные ошибки в системе управления и просчеты.

– Как Вы оцениваете газовые соглашения 2009 года? Ощущается ли до сих пор исключительно их влияние или же за эти три года появились какие-то дополнительные факторы?

– В настоящее время много спекуляций на газовую тематику. Газ до сих пор остается политикой, а не товаром.

Хочу в который раз отметить – газовые соглашения 2009 года были вынужденным явлением в той ситуации, которая сложилась на начало года. Ситуация января 2009 года была критической: мороз до минус 30 градусов, подача газа в реверсивном режиме, прекращение поставок газа в Европу и много чего другого. Украина не имела резерва прочности на месяц или два, о котором сейчас много говорят. Речь шла о считанных днях – после который мог наступить полный коллапс как для отечественного производства, так и для европейских потребителей газа.

Юлия Тимошенко не отдавала страну за скидки. Та цена газа, которую мы имеем сейчас, была сформирована в конечном итоге не соглашениями 2009 года, а Харьковскими соглашениями 2010 года и подтверждена Верховной Радой. «Газпром» предоставляет постоянные преференции странам – потребителям газа. Такая преференция была предоставлена, и цена газа в 2009 году была одной из самых низких в Европе (228 долларов за тысячу кубометров). По состоянию на начало 2009 года страны ЕС получали газ по значительно более высоким ценам по сравнению с украинской: Болгария – 298, Германия – 294, Польша – 333, Венгрия – 306, Чехия – 302. Средняя цена газа на 2010 год была 259 долларов (Болгария – 298, Германия – 271, Польша – 336, Венгрия – 348, Чехия – 314).

Я посмотрю на выражения лиц тех, кто обвиняет Юлию Тимошенко за газовые соглашения, когда цена нефти достигнет 50-60 долларов за баррель.

Ну и главное. Если бы было большое желание, то газовые контракты можно было расторгнуть давно. Для этого имеются все возможности. Так же, как у нынешнего правительства было достаточно времени, чтобы заключить новые контракты.

– Вы имеете в виду арбитраж?

– В том числе и арбитражный суд, это предусмотрено контрактами. Я всегда стоял на позиции уменьшения вмешательства государства в систему газообеспечения. Сейчас говорят о том, что контракты, подписанные Тимошенко, – наихудшие газовые контракты по сравнению с теми, которые подписывает «Газпром» с другими странами. Но кроме представителей власти об их пагубности никто не говорит. Нынешняя цена, наоборот, должна стимулировать к поиску новых источников газозамещения и сокращения потребления этого топлива, необходимо избавиться от единственного поставщика.

– Вы разделяете мысль, что формулу формирования цены газа нужно менять?

– Безусловно, нужно изменить некоторые составляющие формулы. Кстати, я бы рекомендовал всем очень внимательно вчитаться в содержание формулы цены газа в контрактах 2009 года. Хочу подчеркнуть – очень внимательно. В контрактах прописаны условия как формирования цены по европейской формуле, так и изменения цены без штрафных санкций (п. 4 ст. 4).

А вообще, учитывая особенности украинской политики, не сложно предположить, что практически о каждом соглашении относительно поставок газа из России в Украину по сравнительно низким ценам можно сказать, что оно имело определенную непрозрачную, если не сказать коррупционную, составляющую, завязанную на интересах чиновников по обе стороны границы. Если бы условия поставок голубого топлива и в дальнейшем подлежали ежегодному согласованию, вполне вероятно, что украинская власть стояла бы перед куда большими искушениями торговли национальными интересами. Ведь речь шла бы об удержании выгодной для их бизнеса низкой цены, а для этого любые средства подойдут. Я еще раз повторяю: дело не в газовых контрактах, а в газовой политике в целом.

– Сейчас речь идет о том, что Украина будет покупать газ в других странах, в частности, в Германии или Катаре. Насколько целесообразны такие варианты?

– Во-первых, это может произойти не раньше чем через 3-5 лет. Во-вторых, нужно хорошо знать технологию ценообразования в Германии. Я постоянно отслеживаю сообщения Федерального ведомства экономики и экспортного контроля этой страны. Так, средняя цена газа (акцентирую внимание – средняя цена российских, норвежских, нидерландских, датских и британских месторождений) на границе ФРГ в январе 2012 г. – 3,07 евроцента за кВт/ч, что, предполагая средний показатель тепловой ценности газа из разных источников в 10 кВт/ч на 1 куб. м, равно 307 евро за 1000 куб. м. Обратите внимание – в Украину поставляется только российский газ. По данным из открытых источников, стоимость транзита газа по магистральным трубопроводам в ФРГ составляет от 4,2 до 4,8 євро/1000 куб.м/100 км (в ЕС – от 1,5 до 14,6 євро/1000 куб.м/100 км).

Система расчетов цены газа является одинаковой для всех европейских стран. Такая система существует и для Украины. Правда, у нас пытаются жонглировать ценовой политикой ради получения определенных политических дивидендов.

В ФРГ, как и в большинстве европейских стран, преобладают долгосрочные контракты. Цены по ним не доступны публично. Кроме того, контракты содержат ряд условий, которые непосредственно влияют на цену. Цены на газ устанавливаются рыночно, без участия государства, но они сильно привязаны к стоимости нефти. При этом цены на севере и юге страны существенно отличаются: отклонение превышает 30%. По сообщению Министерства экономики и технологий ФРГ и Федерального агентства сетей Германии, информация относительно цен, по которым немецкие фирмы-импортеры закупают природный газ у стран-экспортеров, принадлежит к категории тайной. Такая же картина для большинства европейских стран. Поэтому сегодняшние рассказы о высокой цене для Украины и значительно меньших ценах для европейских потребителей не являются корректными. Если есть прямые доказательства – пусть покажут контракты. Нужно наконец понять одну вещь: что газ – не политика, а элементарный товар. И все.

– Спасибо за разговор.

Беседовал Юрий Дощатов