Янукович находится в «рабочем отпуске» в Крыму
08:59, 09 июля 2012Разное
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Президент Украины Виктор Янукович находится в Крыму в рабочем отпуске, во время которого в графике главы государства запланирован ряд встреч и переговоров.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности, 12 июля под председательством В.Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина в Крыму состоится заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии.
Кроме того, в течении рабочего отпуска Президент намерен посетить с рабочими поездками ряд регионов Украины.
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