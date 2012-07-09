Янукович находится в «рабочем отпуске» в Крыму

Президент Украины Виктор Янукович находится в Крыму в рабочем отпуске, во время которого в графике главы государства запланирован ряд встреч и переговоров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности, 12 июля под председательством В.Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина в Крыму состоится заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Кроме того, в течении рабочего отпуска Президент намерен посетить с рабочими поездками ряд регионов Украины.