Кармазин внес около 50 проектов постановлений об отмене последних решений ВР

Народный депутат Юрий Кармазин (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) внес на рассмотрение Верховной Рады около 50 проектов постановлений по поводу отмены решений парламента, принятых в последнюю неделю десятой сессии ВР шестого созыва.

В частности, Ю.Кармазин внес проект постановления «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 05.07.12 года о принятии проекта Закона «О внесении изменения в Закон Украины «Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов 28 октября 2012 года» (регистрационный номер 10681) (относительно государственных заимствований) за основу и в целом как закон».

В объяснительной записке отмечается, что «указанный проект не был должным образом проработан, не соблюдена процедура его обсуждения и не соблюдена процедура первого чтения, что привело к лишению прав народных депутатов и грубого нарушения требований Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Кроме того, вопрос о принятии данного проекта был поставлен на голосование без соблюдения процедуры относительно предоставления народным депутатам текста законопроекта (не позже, чем за 10 дней) с соответствующими сравнительными таблицами, выводами главного комитета, юридического управления и других сопроводительных документов, что не отвечает требованиям статей 98 и 117 Регламента.

Ю.Кармазин отмечает, что «нарушением Конституции и Регламента является также то, что за данный проект голосовали народные депутаты не лично и в зале отсутствовало количество депутатов, необходимое для принятия законов. Так, в соответствии с результатами голосования, карточками проголосовали: за - 259, против - 0, воздержалось - 0, не голосовали - 10, всего - 269, что не отвечает действительности, так как в зале на самом деле присутствовало намного меньше народных депутатов. Их количество было значительно меньше, чем необходимо для принятия решений (законов) Верховной Радой, что делало невозможным принятие данного закона».

Как заявляет Ю.Кармазин, «данные о голосовании за проект отличаются от данных электронной и письменной регистрации народных депутатов Украины».

Ю.Кармазин отмечает, что «некоторые народные депутаты, которые будто бы проголосовали за принятие этого решения (в соответствии с данными к проекту), были в отпуске, в командировке или болели».

«Так, из сравнения данных голосования за принятие решения о принятии за основу и в целом как закон проекта 10680 и данных электронной регистрации, вытекает, что «за» проголосовали 32 народных депутата, которые не были зарегистрированы в соответствии с данными электронной регистрации (например, Александр Омельченко, Владимир Пилипенко, Борис Билаш, Станислав Березкин, Дмитрий Рева и другие)».

Как утверждает Ю.Кармазин, «из сравнения данных голосования за принятие решения о принятии за основу и в целом как закон проекта 10680 и данных письменной регистрации вытекает, что «за» проголосовали 64 народных депутата, которые не были зарегистрированы в соответствии с данными письменной регистрации (например, Александр Буряк, Игорь Воротнюк, Владимир Писаренко, Ринат Ахметов, Ирина Бережная и другие)».

Как известно, в соответствии со статьей 48 Регламента ВР, решения Верховной Рады могут быть отменены Верховной Радой до подписания соответствующего акта главой парламента. Также предусмотрено, что народный депутат, другой субъект права законодательной инициативы имеет право внести проект постановления ВР об отмене решения Верховной Рады о принятии закона, постановления или другого акта Верховной Рады в целом.

В соответствии с этой статьей, спикер парламента, первый его заместитель или заместитель направляет проект постановления Верховной Рады в день его внесения комитету, к компетенции которого относятся вопросы Регламента, для предыдущего рассмотрения и внесения предложений.

Комитет в срочном порядке, но не позднее чем за три дня со дня получения проекта с учетом календарного плана работы сессии ВР готовит вывод относительно целесообразности его принятия или отклонения.

По рассмотрении соответствующего проекта постановления в комитете Верховная Рада без голосования о включении в повестку дня рассматривает его на пленарном заседании.

Обсуждение вопроса относительно такого проекта постановления проводится по сокращенной процедуре.

Решение об отмене результатов голосования за закон, постановление или другой акт Верховной Рады в целом принимается большинством голосов народных депутатов от конституционного состава ВР.