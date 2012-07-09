ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Спонсоры о Евро-2012: Не зря потратились», в котором пишет: компании - спонсоры европейского чемпионата по футболу подвели итоги мероприятия. Вердикт - о вложенных деньгах жалеть не приходится…

http://delo.ua/business/sponsory-o-evro-2012-ne-zrja-potratilis-180734/

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Также «Дело» публикует материал «Что повлекут за собой инвестиции Китая в Украину», в котором пишет: эксперты убеждены, что сейчас Китай предпринимает мелкие шаги, тем самым готовясь к масштабному выходу на украинский аграрный рынок…

http://delo.ua/world/chto-povlekut-za-soboj-investicii-kitaja-v-ukrainu-180778/

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«Дело» в материале «Нафтогаз» взял у Газпромбанка в кредит $2 млрд» пишет: российский Газпромбанк открыл «Нафтогазу» кредитную линию в размере 2 млрд долларов. Эти деньги пойдут на оплату российского газа…

http://delo.ua/business/naftogaz-vzjal-u-gazprombanka-v-kredit-2-mlrd-180770/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украина пробует резервы на прочность» пишет: Нацбанк стремится удержать курс гривни к доллару США на уровне 8 грн/$, ради чего до конца года потратит на эти цели почти $5 млрд, сообщили в пятницу в Международном валютном фонде. Давление на курс не уменьшается даже летом — в июне резервы НБУ сократились на $1,44 млрд из-за необходимости государства возвращать свои внешние долги. Это сохраняет высокие девальвационные ожидания, поскольку у населения и бизнеса нет уверенности в том, что после парламентских выборов будут приняты меры для удержания курса, отмечают экономисты…

http://kommersant.ua/doc/1976705

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Цены есть не просят» пишет: потребительские цены продолжают снижаться из-за избыточного предложения на внутреннем рынке продуктов питания, следует из данных Госстата. Выгодный для производителей рост цен может начаться только с увеличением аграрного экспорта, что пока маловероятно…

http://kommersant.ua/doc/1976871

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Издание «Сегодня» в публикации «Вандалы проверили на прочность скоростной поезд «Хюндай» пишет: неизвестные швырнули булыжник и разбили окно стоимостью 20 тыс. грн.

http://www.segodnya.ua/news/14406642.html

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Также «Сегодня» в публикации «Политолог: Россия не подарит Украине газ за «языковой» закон» пишет: источники в РФ рассказали, что закон о языках не поможет Киеву договориться с Москвой…

http://www.segodnya.ua/news/14406504.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Наводнение в Краснодарском крае унесло более 170 жизней» пишет: наводнение в Краснодарском крае унесло более 170 жизней, больше всего пострадали жители ушедшего под воду Крымска. Жертв могло быть гораздо меньше, если бы в стране существовала нормальная система оповещения о чрезвычайных ситуациях, констатируют эксперты…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2260477/smertelnyj_smerch

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Также «Ведомости» в публикации «Вступление в ВТО депутаты хотят использовать для поддержки бизнеса» пишут: ратификацию протокола о вступлении России в ВТО депутаты собираются использовать для поддержки бизнеса. Правительство получит 148 рекомендаций — от замены НДС на налог с продаж и льняной одежды для госслужащих до преференций при госзаказе и многомиллиардных субсидий…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2260474/zaschityat_rossiyu

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Издание «Известия» в публикации «РЖД откроют на вокзалах рестораны премиум-класса» пишет: ужин при свечах можно будет устроить и на Киевском, и на Павелецком…

http://izvestia.ru/news/529644

(УНИАН)