Азаров рассказал, о чем будут говорить Янукович и Путин в Ялте

Во время заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии президенты двух стран обсудят весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время рабочей поездки в Крым.

«Повестка дня включает практически весь спектр вопросов, которые определяют наши отношения с Российской Федерацией, существующие проблемы, а также анализ развития наших отношений в тех или других вопросах - все это будет предметом обсуждения глав государств России и Украины и Украинско-российской межгосударственной комиссии», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, заседание комиссии под председательством президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина состоится 12 июля в Ялте.

Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов как политического, так и экономического характера.