Курс НБУ на 10.07.12

Официальный курс НБУ на 10.07.12 100 USD США – 799.3000 (на 9 июля – 799.3000) 100 EUR – 982.5795 (на 9 июля – 989.2936) 10 RUR – 2.4228 (на 9 июля – 2.4500)

Официальный курс НБУ на 10.07.12 100 USD США – 799.3000 (на 9 июля – 799.3000) 100 EUR – 982.5795 (на 9 июля – 989.2936) 10 RUR – 2.4228 (на 9 июля – 2.4500) Учетные курсы банковских металлов на 10.07.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 126369.33 (на 9 июля – 127228.58) 961 XAG 10 Серебро – 2177.29 (на 9 июля – 2183.69) 962 XPT 10 Платина – 115099.20 (на 9 июля – 117257.31) 964 XPD 10 Палладий – 46279.47 (на 9 июля – 46439.33)

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