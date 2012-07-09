ТОП-10 (9 июля)

МВФ прогнозирует снижение валютных резервов НБУ почти на 5 млрд долл.

Данилишин убежден, что газовые контракты уже давно можно было изменить

«Нафтогаз» привлек у «Газпромбанка» 2 млрд долл. для оплаты российского газа

Цены производителей промпродукции в Украине в июне выросли на 0,7%

Базовая инфляция в июне в Украине составила 0,1%

Кабмин определился с объемами заимствований на ближайшие три года

В Украине создадут Госзембанк с уставным капиталом 120 млн грн

Ветеринары Таможенного союза проинспектируют Госветфитослужбу Украины

Самолеты «Антонов» продолжат выполнять перевозки для НАТО по программе SALIS

Мировой экономике прогнозируют «идеальный шторм» в 2013 году

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МВФ прогнозирует снижение валютных резервов НБУ почти на 5 млрд долл.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) международные валютные резервы Национального банка Украины (НБУ) к концу текущего года сократятся на 4,9 млрд долл. - до 24,4 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте МВФ по итогам встречи исполнительного совета Фонда с украинской стороной в рамках Консультаций по Статье IV.

При этом, по прогнозам МВФ, курс гривни к доллару США на конец 2012 года составит 8 грн/долл.

Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в 2012 году, по прогнозам МВФ, увеличится с 5,5% в 2011 году - до 6,4% от валового внутреннего продукта (ВВП) в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы НБУ в июне т.г. сократились на 4,7%, или на 1,441 млн долл. - до 29,318 млрд долл.

Положительное сальдо платежного баланса в январе-мае 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, сократилось более чем в 5 раз - до 422 млн долл.

При этом за 5 месяцев 2012 года дефицит текущего счета составил 2,6 млрд долл., в абсолютных объемах оставшись на уровне соответствующего периода прошлого года, но относительно ВВП сократившись с 4,4% до 4,0%.

Дефицит текущего счета в мае 2012 года составил 684 млн долл. по сравнению с 583 млн долл. в апреле т.г.

Справка УНИАН. Международные валютные резервы Национального банка Украины в 2011 году сократились на 8%, или на 2,78 млрд долл. – до 31 млрд. 794,59 млн долл.

Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).

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Данилишин убежден, что газовые контракты уже давно можно было изменить

Экс-министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Богдан Данилишин убежден, что газовые контракты от 2009 года при желании уже дано можно было изменить, потому что это предусмотрено в самих документах.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Если бы было большое желание, то газовые контракты можно было бы разорвать давно. Для этого есть все возможности. Так же как у нынешнего правительства было достаточно времени, чтобы заключить новые контракты», - отметил Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что для изменения контрактов можно было обратиться в международный арбитражный суд.

«В том числе и арбитражный суд, это предусмотрено контрактами. В контрактах прописаны условия как формирования цены (на газ) по европейской формуле, так и изменения цены без штрафных санкций (п.4 ст.4)», - сказал Б.Данилишин.

Вместе с тем он подчеркнул, что в формуле цены газа нужно изменить некоторые составляющие, чтобы адаптировать ее к украинским реалиям.

«Безусловно, нужно заменить некоторые составляющие формулы. Кстати, я бы рекомендовал всем достаточно внимательно вчитаться в содержание формулы цены газа в контрактах 2009 года. Хочу отметить – очень внимательно», - отметил Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что газовый вопрос в Украине слишком политизируют, и государство не должно покупать газ для предприятий, которые принадлежат олигархам.

«Людей вообще мало должна интересовать цена на российский газ. Газа собственной добычи Украине полностью хватало для потребностей населения, а российский поставлялся в основном на металлургические и химические предприятия. Государство должно беспокоиться о снабжении газа для потребностей населения и ЖКГ. Для этого есть газ внутренней добычи - 19-21 млрд кубометров», - сказал Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что подписание газовых соглашений в 2009 году было вынужденным шагом.

«Ситуация января 2009 года была критической: мороз до минус 30 градусов, подача газа в реверсном режиме, прекращение снабжения газа в Европу и много кое-чего другого. Украина не имела резерва прочности на месяц или два, о котором сейчас много говорят. Речь шла о считанных днях, за которые мог наступить полный коллапс как для отечественного производства, так и для европейских потребителей газа», - напомнил Б.Данилишин.

Полный текст интервью Б.Данилишина читайте на сайте УНИАН-экономика: http://economics.unian.net/ukr/detail/133000

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года осудил экс-премьер-министра Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы, признав ее виновной в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

В декабре 2011 года Апелляционный суд Киева подтвердил это решение.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: покупки-продажи на период с 2009 до 2019 г.; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 до 2019 г.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Во втором квартале 2012 года цена на российский газ для Украины составляла 425 дол. США за 1 тыс. куб. м, а в третьем составит 426 дол. США за 1 тыс. куб. г.

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«Нафтогаз» привлек у «Газпромбанка» 2 млрд долл. для оплаты российского газа

НАК «Нафтогаз Украины» привлек кредитную линию у российского ОАО «Газпромбанк», 41,7% которого принадлежат российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», с лимитом 2 млрд долл. для расчетов за газ, который покупается у «Газпрома».

Об этом сказано в сообщении компании о результатах проведения процедуры закупки у одного участника, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению, кредит привлекается сроком на семь лет (2012-2019 гг.), стоимость обслуживания кредита составит 1,539 млрд долл. (в том числе в 2012 году – 182,1 млн долл.).

Как отмечается в обосновании применения процедуры закупки у одного участника, «Нафтогаз» вынужден привлекать кредитные средства, учитывая неудовлетворительное состояние расчетов потребителей за реализованный природный газ; возникновение срочной потребности в накоплении достаточного объема финансовых ресурсов для выполнения обязательств компании перед ОАО «Газпром» по оплате импортированного в Украину природного газа.

Как прокомментировал корреспонденту УНИАН независимый эксперт по энергетическим вопросам, бывший руководитель пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины» Валентин Землянский, компания вынуждена привлекать кредитные средства для расчетов за импортированный газ в связи с низким уровнем оплаты газа, поставляемого внутренним потребителям. «НАК не может физически собрать деньги за поставленный газ, поэтому приходится брать заемные средства», – добавил он.

В свою очередь, руководитель аналитического отдела группы «Инвестиционный капитал Украина» Александр Вальчишен отметил в комментарии УНИАН, что «Нафтогаз» сидит на государственной поддержке. И этот кредит надо рассматривать как кредит украинскому правительству со стороны российского правительства через «Газпромбанк». Фактически - это межгосударственное кредитование, которое оформляется через «Нафтогаз» и «Газпромбанк». «В краткосрочной перспективе эта ситуация является неплохой, но в долгосрочной перспективе это говорит, что острые вопросы консервируются, а не решаются», - добавил эксперт

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» неоднократно заявлял о намерении сократить импорт российского газа в 2012 году до 27 млрд куб. м против 40 млрд в 2011 году.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Цены производителей промпродукции в Украине в июне выросли на 0,7%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в июне по сравнению с маем 2012 года составил 0,7%, с декабрем 2011 года – 5,7%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с июнем 2011 года цены производителей промпродукции выросли на 4,5%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в июне снизились на 1,9%. В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых продукция подешевела на 4%, в том числе в добыче нефти и природного газа - на 5,6%, добыче, обогащении и агломерации каменного угля - на 3,3%. В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены выросли на 0,2%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подешевела на 0,9%. Наибольший рост цен (на 0,8%) наблюдался в производстве кожи, изделий из нее и других материалов, на 0,2-0,4% - в производстве машин и оборудования, обработке древесины и производстве изделий из нее, текстильном производстве, производстве одежды, меха и изделий из меха, производстве другой неметаллической минеральной продукции. В то же время в целлюлозно-бумажном производстве, издательском деле, производстве кокса, продуктов нефтепереработки, производстве резиновых и пластмассовых изделий, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, производстве электрического, электронного и оптического оборудования, производстве транспортных средств и оборудования цены снизились на 0,1-3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены снизились на 0,3%, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженного на 1,3%, производстве сахара на 1,4%. При этом произошел рост цен на продукцию (на 0,2-0,8%) в производстве хлеба и хлебобулочных изделий, напитков, мясных продуктов.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост тарифов на 6,4%.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост цен производителей промышленной продукции в мае по сравнению с апрелем 2012 года составил 0,2%.

В июне 2011 года против мая 2011 года рост цен производителей промпродукции составил 0,5%.

Справка УНИАН. Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.

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Базовая инфляция в июне в Украине составила 0,1%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в июне 2012 года против мая составила 0,1%, с начала года (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,4%.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в июне 2012 года показатель базовой инфляции против июня 2011 года составил 3,7%, в январе-июне 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - 5,1%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине в июне 2012 года по сравнению с маем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против июня 2011 года - на 1,2%

Инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,1%.

В апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), при этом позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

По информации Госстата, в Украине в мае 2012 года по сравнению с апрелем 2012 года потребительские цены снизились на 0,3%, против мая 2011 года - на 0,5%.

Инфляция в январе-мае 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,7%, с начала 2012 г. – 0,4%.

Инфляция в Украине в июне 2011 года против мая 2011 года составила 0,4%, за 6 месяцев 2011 года (июнь 2011 года к декабрю 2010 года) - 5,9%

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

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Кабмин определился с объемами заимствований на ближайшие три года

Правительство Украины планирует осуществить заимствования для финансирования государственного бюджета в 2012 году на уровне 98,5 млрд грн, из которых 61 млрд грн - внутренние, 37,5 млрд грн — внешние. Об этом говорится в Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2012-2014 гг., утвержденной постановлением Кабинета министров №607 от 10 мая т.г. и обнародованной в газете “Урядовый курьер” от 7 июля 2012 года.

"В 2013-м и 2014 годах прогнозный объем заимствований составит соответственно 82 млрд грн и 94,3 млрд грн", – говорится в документе.

По расчетам Кабмина, в т.г. ожидается рост суммы государственного долга с 357,3 млрд грн до 415,3 млрд грн.

Основным фактором усиления долговой нагрузки на госбюджет в ближайшей и среднесрочной перспективе в правительстве называют необходимость погашения долгов, осуществленных за последние четыре года..

В документе отмечается, что интегрированные показатели валютного риска, связанного с ростом расходов на погашение государственного долга во время девальвации национальной валюты на единицу в период 2012-2014 гг., будут составлять соответственно 9,75, 8,5 и 4,75 балла (максимальное значение - 12,5 балла). При этом планируется, что интегрированные показатели риска в отношении доли госдолга в иностранной валюте будут оставаться на отметке 7,25 балла в течение всего указанного периода.

Правительство рассчитывает, что реализация стратегии позволит к концу 2012, 2013 и 2014 годов достичь “соотношения объема государственного долга к внутреннему валовому продукту — на уровне не более чем 30%, 25% и 25%”. При этом доля государственного внутреннего долга соответственно составит не менее 46%, 47% и 48%, а средневзвешенный срок погашения госдолга - соответственно 4,1, 4,2 и 4,3 года.

В 2012 году правительство планирует рефинансированть ориентировочно не более 20% госдолга.

По данным Государственной казначейской службы, государственные заимствования на внутреннем рынке в январе-июне составили 48,712 млрд грн (внешние заимствования отсутствовали). Расходы по обслуживанию госдолга составили 11,554 млрд грн (по внутреннему государственному долгу — 7,886 млрд грн, по внешнему — 3,668 млрд грн), по погашению — 32,110 млрд грн (в т.ч. по внутреннему госдолгу — 18,491 млрд грн, по внешнему — 13,619 млрд грн).

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В Украине создадут Госзембанк с уставным капиталом 120 млн грн

Кабинет Министров Украины своим постановлением №609 от 2 июля 2012 года решил создать Государственный земельный банк.

Текст документа обнародован на правительственном портале.

Согласно постановлению, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежит государству.

Для формирования уставного капитала банка планируется выпустить 120 млн простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн каждая.

Правительство поручило Министерству аграрной политики и продовольствия для формирования уставного капитала банка осуществить оплату акций за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2012 год.

В месячный срок министерство должно подать проект устава банка для утверждения Кабинетом министров.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Минагропрод совместно с Национальным банком Украины создали рабочую группу по созданию Государственного земельного (ипотечного) банка. Главной целью создания Государственного земельного (ипотечного) банка является формирование системы долгосрочного ипотечного кредитования аграриев для технического и технологического переоснащения сельскохозяйственного производства.

Планируется, что банк будет выдавать кредиты под не более 8% годовых малому и среднему бизнесу для покупки сельхозземель, а также беспроцентные кредиты на проекты, в которых заинтересовано государство.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, создание банка рассчитывают начать с конца июля 2012 года. По его оценкам, чтобы создать и запустить земельный банк, нужно не менее 8-12 месяцев.

Планируется, что регулировать деятельность Государственного земельного банка будет Кабинет министров Украины и Национальный банк Украины.

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Ветеринары Таможенного союза проинспектируют Госветфитослужбу Украины

На текущей неделе специалисты ветеринарной медицины России, Казахстана и Беларуси начнут изучение эффективности инспекционной системы

Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщается, что, прежде всего, специалистов Таможенного союза будет интересовать, насколько Госветфитослужба может гарантировать безопасность продукции животного происхождения, которая экспортируется в Россию, Казахстан и Беларусь.

Также в рамках аудита будет проведена проверка продукции животного происхождения украинских предприятий и заинтересованных в ее поставках на территорию стран Таможенного союза.

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Самолеты «Антонов» продолжат выполнять перевозки для НАТО по программе SALIS

Агентство NAMSA (NATO Maintenance and Support Agency), представляющее интересы НАТО в программе SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), сообщило о том, что Ruslan SALIS GmbH – совместная компания ГП «Антонов» (Украина) и группы компаний "Волга-Днепр" (Россия), – победила в тендере на выполнение стратегических авиационных перевозок в интересах НАТО.

Как сообщает пресс-служба ГП «Антонов», в письме от тендерного комитета, в частности, отмечено: «Ruslan SALIS является единственной компанией, которая полностью соответствует нашим техническим требованиям».

По данным пресс-службы, в настоящее время начинаются переговоры с целью подготовки взаимовыгодного контракта между NAMSA и Ruslan SALIS, который будет действовать в 2013-2014 гг. Таким образом, «Русланы» продолжат работу по доставке грузов в интересах НАТО.

Справка УНИАН. Согласно договору, подписанному в начале 2006 года, в выполнении стратегических перевозок в интересах 18 стран-участниц программы SALIS (Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции) были задействованы до 6 Ан-124 «Руслан» объединенного флота ГП «Антонов» и компании «Волга-Днепр». Для эффективного взаимодействия с заказчиком и координации работы совместного флота в рамках программы, партнеры создали совместную компанию «Ruslan SALIS», базирующуюся в Лейпциге.

В январе 2007 г. в аэропорту Лейпциг-Халле (ФРГ) открылась база технического обслуживания этих самолетов. Благодаря этой базе, удалось сократить время подготовки «Руслана» к вылету и обеспечивать готовность самолета в срок менее 72 часов. Таким образом, был создан надежный механизм, состоящий из самолетов, экипажей, комплекса технического обслуживания и организации воздушных перевозок.

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Мировой экономике прогнозируют «идеальный шторм» в 2013 году

Варшава. Американский эксперт, который предвидел мировой финансовый кризис 2008 года, Ноэль Рубини считает последние макропоказатели из Китая и США, а также долговые проблемы Европейского Союза подтверждением реализации сценария "идеального шторма" в мировой экономике в 2013 году.

Об этом сообщает американский бизнес-канал CNBC со ссылкой на сегодняшнюю запись Рубини в его твиттере.

Телеканал напомнил, что в мае Н.Рубини назвал четыре элемента, которые повлекут очередной кризис в глобальной экономике в 2013 году.

Среди них он назвал ослабление американской экономики, долговые проблемы ряда европейских государств, наследство темпа развития развивающихся рынков (emerging markets), - в первую очередь Китая - и военный конфликт в Иране.

"Сценарий "идеального шторма" 2013 года, о котором писал месяц назад, разворачивается", - написал он в понедельник.

CNBC напомнила, что обнародованные сегодня данные об инфляции в Китае свидетельствуют о значительно более быстром "охлаждении" китайской экономики, чем ожидалось ранее, а данные о трудоустройстве в США в июне показывают слабый рост уже четвертый месяц подряд.

Н.Рубини, слова которого приводит американский канал, отмечает, что ведущие центробанки мира не имеют больше рычагов, чтобы стимулировать развитие экономики, как они это делали в 2008 году.

Справка УНИАН. 53-летний Ноэль Рубини, преподающий в Stern School of Business в Нью-Йорке, стал известным благодаря своим прогнозам о коллапсе рынка недвижимости в США, который приведет к мировому финансовому кризису, что действительно и произошло осенью 2008 года.

За его негативные прогнозы развития мировой экономики экономист получил кличку "Доктор гибель" (Dr. Doom).

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