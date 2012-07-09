Анонс на 10 июля

* Под председательством министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолия Близнюка пройдет селекторное совещание «О состоянии реализации социальной инициативы Президента Украины по удешевлению стоимости ипотеки для граждан». Также будет обсуждаться подготовка ЖКХ к новому отопительному периоду и работе зимой. Участники: заместители председателя Совета министров АРК, главы областных (городских) госадминистраций, городские председатели областных центров и городов областного значения, руководители соответствующих предприятий и организаций, в компетенцию которых входят указанные вопросы.

* Состоится пресс-конференция председателя Киевской облгосадминистрации Анатолия Присяжнюка на тему: «Итоги социально-экономического развития Киевской области».

* Состоится пресс-конференция на тему: "Презентации проекта - "Рейтинг привлекательности городов-спутников Киева". Участники: президент союза урбанистов Украины, народный архитектор Украины, доктор архитектуры, профессор Николай Демин; руководитель ассоциации застройщиков Ирпеня "Солидарность" Константин Урбановский; главный редактор делового еженедельника Контракты Елена Шрамко.

* Пресс-конференция на тему: «Новостройки в зоне риска». Специалисты и эксперты дают оценку уровню обеспечения и контроля за соблюдением мер пожарной и техногенной безопасности на строительных площадках и в новостройках. Участники: Вячеслав Коваленко - главный эксперт ГП «Укргорстройэкспертиза», Александр Ротов - первый зам. председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины, Игорь Султанов - президент Ассоциации «Производители пенопласта» Украины; Евгений Карапузов - к.т.н., технический директор ООО "Хенкель Баутехник (Украина)"; Василий Тимкович - действительный член Академии строительства Украины, главный инженер «УкрНИИпроектреставрация». Организаторы: строительный портал bprice.ua при участии Ассоциации «Производители пенопласта» Украины.

* УСПП совместно с ООО «Оптима Технологии» проводит семинар на тему: «Энергосбережение. Методы и практический подход для энергосбережения в производстве тепла, холода, электроэнергии и вентиляции для коммерции и промышленности». Участники: первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров, представители компаний ОАО «Недвижимость столицы», ГАК «Антонов», ООО «Спецмаш», «Уманский тепличный комбинат», Киевского метрополитена, «Мебельный рай», «Gridin's Group LT», ООО «Аскания-Флора» и др.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Первое полугодие 2012 г. на рынке недвижимости Киева: итоги, тенденции, знаковые события». Ведущие столичные агентства недвижимости «Благовест» и Park Lane поделятся с представителями СМИ результатами работы за первое полугодие 2012 года. Будут представлены аналитические данные по количеству сделок купли-продажи и аренды объектов недвижимого имущества и объему денежных средств, инвестированных в недвижимость за данный период. Состоится обсуждение влияния знаковых для страны и риелторского бизнеса событий на цены, спрос, инвестиционную привлекательность столичной недвижимости. Будут выделены наиболее активные сегменты, типы и категории объектов. Журналисты смогут услышать мнение ведущих участников рынка относительно перспектив развития сегмента до конца 2012 года. Участники: ген.директор АН «Благовест» Ирина Луханина и ген.директор АН Park Lane Галина Мельникова (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Состоится Круглый стол «Карточка киевлянина»: 100 дней - первые итоги и перспективы проекта». Участники: Р.Крамаренко - зам. председателя КГГА; О.Галенко - директор Киевского научно-исследовательского института развития города; Т.Костюренко - начальник ГУ социальной защиты населения; С.Каплуненко - директор КП «ГИВЦ»; М.Нестеровская - директор департамента розничного бизнеса, банк «Хрещатик»; С.Георбелидзе - глава офиса Visa в Украине; А.Алийкин - руководитель департамента инновационных продуктов Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы М.Нечаев - ген. директор, УНИТА; К.Куклев - ген. директор ООО «Пластик Карта».

* Состоится пресс-конференция на тему: «Продажа арбузов и дынь: цены, безопасность и объемы поставок». Участники: эксперт плодоовощного рынка Украинского клуба аграрного бизнеса Игорь Стрелюк и врач-диетолог Оксана Скиталинская.

* Пресс-конференция не тему: "Что общего между уксусом и сливочным маслом?». Организатор - Центр независимых потребительских экспертиз "ТЕСТ". Участники: Валентин Безрукий - руководитель Центра; Нина Кильдий - руководитель отдела тестирований Центра экспертиз ТЕСТ. Будут обнародованы: результаты проверки 15 образцов сливочного масла (отечественного и белорусского), результаты проверки 10 образцов обычного уксуса; инициатива Центра Экспертиз ТЕСТ - "черный список Украина" - продукты питания с запрещенными для детей красителями.

* Пресс-конференция на тему «Жатва 2012: будет ли Украина с хлебом, а сельхозпроизводители - с доходами?». Участники: президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса, председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков, вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак.

* Состоится круглый стол на тему «Привлечение инвестиций в Украину на примере лесной и деревообрабатывающей отрасли». Участники: руководитель InvestUkraine Сергей Евтушенко, директор SigmaBleyzer Вадим Бодаев, зам. министра экономического развития и финансовой политики Владимир Бандуров, председатель Госагентства лесных ресурсов Украины Виктор Сивец, председатель Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский, представители отечественных и иностранных компаний, работающих в области деревообработки, представители Посольств Польши и Словакии в Украине.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63