ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «К украинской Ветслужбе едет ревизор», в котором пишет: ветеринары Таможенного союза проинспектируют Госветфитослужбу Украины. Прежде всего, специалистов будет интересовать, насколько Госветфитослужба может гарантировать безопасность продукции животного происхождения, которая экспортируется в ТС…

http://delo.ua/business/k-ukrainskoj-vetsluzhbe-edet-revizor-180855/

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Также «Дело» публикует материал «Газпром» занял 15 место в рейтинге крупнейших компаний мира», в котором пишет: российская газовая монополия «Газпром» заняла 15 место в традиционном рейтинге Fortune Global 500, в котором все компании мира ранжируются по объему выручки за предыдущий год…

http://delo.ua/business/gazprom-zanjal-15-mesto-v-rejtinge-krupnejshih-kompanij-mira-180865/

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«Дело» в материале «Януковича с Днем рождения поздравили три президента: Лукашенко, Путин и Ющенко» пишет: свое 62-летие президент Украины Виктор Янукович празднует в Крыму, где он находится в "рабочем отпуске". По состоянию на вечер понедельника официально Януковича поздравили два президента соседних государств и третий президент Украины Виктор Ющенко…

http://delo.ua/ukraine/janukovicha-s-dnem-rozhdenija-pozdravili-tri-prezidenta-lukashenko-180857/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «На холостом ходу» пишет: украинские производители автомобилей стремительно теряют позиции на внутреннем рынке. За последние полгода их производство в стране сократилось на 17%, а на отдельных предприятиях — до 50%. При этом доля импортных автомобилей увеличилась на 10%. В компаниях заявляют, что низкие пошлины и отсутствие господдержки делают импорт автомобилей выгоднее производства. А специалисты связывают эту тенденцию с тем, что местные производители редко обновляют модельный ряд, и потребители переходят на импортные марки…

http://www.kommersant.ua/doc/1977420

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Правительство отказывается от одолжений» пишет: в 2013 году банкам будет сложнее инвестировать в госбумаги, поскольку правительство сократит объем их размещения на 17%, в том числе на внутреннем рынке. Банкиры отмечают, что кредитование предприятий приносит больший доход, чем покупка облигаций внутреннего госзайма. Однако госбумаги являются наименее рискованным инструментом для инвестиций, а вложение в валютные бумаги даже выгоднее, чем кредитование предприятий…

http://www.kommersant.ua/doc/1977446

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Издание «Сегодня» в публикации «Эксперты назвали причины для девальвации гривны» пишет: украинской валюте пора "падать", говорят специалисты…

http://www.segodnya.ua/news/14407368.html

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Также «Сегодня» в публикации «Всемирный банк и ЕС призвали украинскую власть прекратить агрессивную налоговую политику» пишет: плановые задания по сбору денег в бюджет пора искоренять, говорят на Западе…

http://www.segodnya.ua/news/14407338.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Дешевую ипотеку тормозит недоверие» пишет: первые полтора месяца программы удешевленной ипотеки, не показавшей значительных результатов, ушли на доработку законодательства и изменение ее условий. И хотя законодатели убрали основные риски для заемщика, сняв большинство ограничений, программу стопорит кризис доверия…

http://economics.unian.net/rus/detail/133242

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Рубль вернулся в кризисные времена» пишет: реальный курс рубля в июне снижался так же, как во время кризисной девальвации 2008-2009 гг., свидетельствуют данные ЦБ…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2265321/cb_igral_na_oslablenie

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Также «Ведомости» в публикации «Снижение нефтяных цен на $15 обойдется бюджету в 100 млрд руб. в этом году» пишут: снижение средней цены нефти до $100 обойдется бюджету РФ в этом году в 100 млрд руб., рассчитали в Минфине. Это не помешает правительству профинансировать все расходы, уверены эксперты…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2265320/minus_100_mlrd

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Издание «Известия» в публикации «Налоговые консультанты потеснят обычных адвокатов» пишет: разработан законопроект, который делает обязательным участие налоговых консультантов в фискальных спорах. Идею уже поддержали в ФНС…

http://izvestia.ru/news/529828

(УНИАН)