Суд отложил дело Тимошенко по ЕЭСУ до 23 июля

Киевский районный суд Харькова принял решение об объявлении до 23 июля перерыва в заседании по рассмотрению дела против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья Константин Садовский принял такое решение, ввиду невозможности слушания дела в отсутствие Ю.Тимошенко и ее защитников Андрея Кожемякина и Евгении Тимошенко.

23 июля судебное заседание начнется в 10.00.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко сегодня в который раз не была доставлена в зал судебных заседаний по состоянию здоровья.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией «ЕЭСУ» финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.