На заседании украинско-российской комиссии могут подписать до 10 соглашений

К заседанию Межгосударственной украинско-российской комиссии, которое состоится 12 июля, подготовлено около 10 соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

По его словам, в рамках 5-го заседания межгосударственной комиссии на уровне президентов Украины и РФ будут докладывать руководители всех подкомиссий о проведенной работе, в частности, по вопросу демаркации границы, делимитации морского участка границы в Азовском и Черном морях и Керченском проливе, вопросу защиты граждан.

По словам О.Волошина, в ходе заседания к подписанию запланирован ряд документов. «Планируется достаточно результативная встреча, добрый десяток соглашений подготовлен», - сказал он.

«Мы серьезно рассчитываем на то, что это заседание придаст новую динамику украинско-российским отношениям», - сказал О.Волошин, отметив, что украинская сторона всегда была заинтересована, чтобы заседание соответствующей комиссии проходило максимально часто.

Как сообщал УНИАН, заседание комиссии под председательством президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина состоится 12 июля в Ялте.

Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов как политического, так и экономического характера.