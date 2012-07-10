По результатам проверок предприятий Минобороны возбудили 15 уголовных дел

Военные прокуроры возбудили 15 уголовных дел по результатам проверок предприятий Министерства обороны.

Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

В ходе проведенных военными прокурорами проверок установлены многочисленные нарушения при образовании государственных предприятий Министерства обороны, соблюдении надлежащих условий сохранения и использования военного имущества, которое на них хранится, соблюдении законодательства при передаче государственного имущества в аренду и использовании полученных за это средств и т.д.

По результатам проверок руководителям органов военного управления внесены документы прокурорского реагирования, из которых рассмотрено с применением соответствующих мер 74 акта. По результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 102 служебных лица. Возбуждено 15 уголовных дел. Возмещено 329 тыс. грн, из них в бюджет - 289 тыс. грн.

Для устранения нарушений закона Генеральная прокуратура Украины внесла представление министру обороны Украины и информировала Кабинет министров Украины.

Уточняется, что военные прокуроры в мае-июне 2012 года провели проверки соблюдения требований Законов Украины «Об управлении объектами государственной собственности», «О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины» служебными лицами Министерства обороны и Вооруженных сил Украины относительно сохранности государственного (военного) имущества.