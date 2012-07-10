Брюссель. Германия и Великобритания чаще всего выступают против законов ЕС.

Как сообщает Интернет-издание EUobserver, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного группой VoteWatch Europe на основании одобренных решений в Совете ЕС с июля 2009 года по июнь 2012 года.

Из 343 голосований за проекты законодательства ЕС значительная часть таких документов касалась экономических и монетарных дел, что не удивительно на фоне экономического кризиса, а также – защиты окружающей природной среды и решений в сфере транспорта.

Исследование свидетельствует о том, что страны - члены ЕС при голосовании пытаются достичь консенсуса. Так, из 305 законов, для одобрения которых были достаточно квалифицированного большинства голосов, 65% были проголосованы “за” единогласно, и только 35% - встречали сопротивление со стороны ряда стран - членов ЕС.

Исследование также свидетельствует о том, что чаще всего против тех или иных законодательных актов голосовала Великобритания. Следом за ней – Германия, Австрия и Дания. При этом достаточно часто (в 15% случаев) Берлин и Лондон голосовали по-разному за одни и те же проекты законов ЕС.