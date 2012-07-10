ТОП-10 (10 июля)

Закон о реструктуризации задолженности единого соцвзноса вступил в силу

Активы украинских банков в июне выросли на 2,3%

С 11 июля заработают изменения по выплате вкладов Сбербанка СССР

На заседании украинско-российской комиссии могут подписать до 10 соглашений

Уровень доверия инвесторов к Украине остается стабильно низким - исследование ЕБА

ЕС сохранил антидемпинговые пошлины на украинские бесшовные трубы

Минфин во вторник привлек 19,98 млн долл. от незапланированного размещения валютных ОВГЗ

Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне "B" со "стабильным" прогнозом

Налоговая в ІІІ квартале уменьшит количество плановых проверок

Совет ЕС утвердил рекомендации по экономической политике

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Закон о реструктуризации задолженности единого соцвзноса вступил в силу

Во вторник, 10 июля, вступает в действие закон, предусматривающий внесение изменений в Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» относительно стимулирования уплаты текущих платежей и погашения задолженности перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

Текст соответствующего закона (регистр. №10028 от 9 февраля 2012 года) обнародован в газете «Урядовый куръер» (№120 от 10 июля т.г.).

В частности, в Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное пенсионное страхование» внесены следующие положения: плательщикам, которые в течение 6 месяцев со дня вступления в действие данного закона подали соответствующее заявление в ПФУ, предоставляется право рассрочки сумм задолженности по уплате страховых взносов за период до 31 декабря 2010 года в случае, если на день подачи заявления у плательщика нет задолженности по уплате единого взноса. Задолженность по уплате страховых взносов подлежит уплате равными частями в течение 24 календарных месяцев, начиная со дня подачи заявления в ПФУ.

Фонд, в свою очередь, в 10-дневный срок после подачи заявления заключает с плательщиком договор о рассрочке задолженности, который может быть расторгнут в случае, если плательщик нарушает условия уплаты страховых платежей.

Кроме того, закон предусматривает, что штрафы и пеня, начисленные и неуплаченные, или те, которые подлежат начислению, могут быть списаны в случае, если плательщик согласно договору погасит задолженность по страховым платежам и не допустит возникновения новой задолженности по уплате единого взноса.

В пояснительной записке к закону, размещенной на официальном сайте Верховной Рады, отмечается, что сумма задолженности по уплате страховых платежей в бюджет ПФУ на 1 ноября 2011 года составила 1,783 млрд грн, по финансовым санкциям - 474,6 млн грн, задолженность экономически активных предприятий составила 696,9 млн грн, по финансовым санкциям - 247,7 млн грн.

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Активы украинских банков в июне выросли на 2,3%

Активы украинских банков в июне 2012 г. выросли на 2,3%, с начала т.г. - увеличились на 4,6%, - до 1,107 трлн грн.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы в прошлом месяце увеличились на 1,8% - до 1,252 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 66,5%, вложения в ценные бумаги - 8,3%, корреспондентские счета в других банках — 5,9%, наличные средства и средства в Нацбанке - 4,2%, основные средства и нематериальные активы — 4,5%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 2,3% - до 942,4 млрд грн, из которых средства физлиц составили 337,9 млрд грн, или 35,9%, средства субъектов хозяйствования — 173,9 млрд грн, или 18,5%, межбанковские кредиты и депозиты — 164,4 млрд грн, или 17,4%.

Капитал банков в июне увеличился на 2,5% - до 164,7 млрд грн и составил 14,9% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 2,2% - до 179,5 млрд грн.

По состоянию на 1 июня 2012 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины.

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С 11 июля заработают изменения по выплате вкладов Сбербанка СССР

С 11 июля вступает в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины», предусматривающий перерегистрацию вкладчиков Сбербанка СССР.

Текст закона (регистр. № 10335 от 17 апреля 2012 года) опубликован в газете «Урядовый куръер» №120 от 10 июля 2012 года.

Документом предусматривается проведение компенсации вкладчикам Сбербанка СССР и собственникам ценных бумаг в наличной или безналичной форме через учреждения «Ощадбанка» после внесения данных о них в систему «Реестр вкладчиков сбережений граждан».

Также закон определяет, что компенсация гражданам осуществляется не только в денежной форме за счет госбюджета, но и в других формах. Так, в случае смерти наследники или лица, взявшие на себя организацию похорон, могут по предъявлению сберегательной книжки получить в «Ощадбанке» часть проиндексированного вклада для организации похорон. Размер компенсации определяет Кабинет министров, он не может быть ниже размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Однако, как разъяснили в Ощадбанке, норма, касающаяся размера такой компенсации, вступает в силу с 1 января 2013 года.

Напомним, с 1 июня 2012 года начались выплаты вкладчикам советского Сбербанка в отделениях «Ощадбанка». Вклады будут возмещены около 6 млн граждан, которые не успели получить компенсацию в 2008 году. Для получения компенсации граждане должны перерегистрироваться в отделениях «Ощадбанка».

По информации АО «Ощадбанк», в системе «Реестр вкладчиков сбережений граждан» на начало 2012 года внесены данные об обесцененных сбережениях свыше 11,8 млн граждан Украины, из которых только около 6,16 млн лиц уже получили компенсацию в пределах 1000 гривень.

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На заседании украинско-российской комиссии могут подписать до 10 соглашений

К заседанию Межгосударственной украинско-российской комиссии, которое состоится 12 июля, подготовлено около 10 соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

По его словам, в рамках 5-го заседания межгосударственной комиссии на уровне президентов Украины и РФ будут докладывать руководители всех подкомиссий о проведенной работе, в частности, по вопросу демаркации границы, делимитации морского участка границы в Азовском и Черном морях и Керченском проливе, вопросу защиты граждан.

По словам О.Волошина, в ходе заседания к подписанию запланирован ряд документов. «Планируется достаточно результативная встреча, добрый десяток соглашений подготовлен», - сказал он.

«Мы серьезно рассчитываем на то, что это заседание придаст новую динамику украинско-российским отношениям», - сказал О.Волошин, отметив, что украинская сторона всегда была заинтересована, чтобы заседание соответствующей комиссии проходило максимально часто.

Как сообщал УНИАН, заседание комиссии под председательством президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина состоится 12 июля в Ялте.

Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов как политического, так и экономического характера.

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Уровень доверия инвесторов к Украине остается стабильно низким - исследование ЕБА

Во II квартале 2012 года индекс инвестиционной привлекательности Украины остался почти на таком же низком уровне — 2,19 баллов из пяти возможных - по сравнению с 2,18 в I квартале.

Об этом говорится в сообщении Европейской Бизнес Ассоциации, со ссылкой на результаты исследования настроений инвесторов, которое проводится при поддержке компании InMind с 2008 года.

Согласно сообщению, уровень привлекательности страны для инвесторов продолжает находиться на самых низких позициях за всю историю исследования.

По мнению респондентов - 115 топ-менеджеров компаний-членов ЕБА, основными причинами стабильно низкого уровня инвестиционной привлекательности страны является усиление давления на бизнес со стороны властных структур, фаворитизм, сложное администрирование налогов и коррупция.

Среди немногочисленных положительных моментов были названы: строительство инфраструктурных объектов, связанное с чемпионатом Евро-2012, повышение репутации страны на мировой арене после успешного проведения чемпионата, определенное улучшение таможенных процедур в контексте принятия нового Таможенного кодекса. «Но говорить о радикальных изменениях к лучшему еще рано», - отмечают в Ассоциации.

Отвечая на вопрос о негативных изменениях, которые произошли за последние три месяца в инвестиционном поле Украины, 17% опрошенных назвали давление на бизнес со стороны власти, 13% пожаловались на фискальную политику и налогообложение, причем особенно проблемными остаются вопросы возмещения НДС и перенос убытков прошлых периодов. 16% отметили непредсказуемость регуляторной политики, общую нестабильность, конфликт с оппозицией и непонятный вектор внешней политики Украины.

Комментируя положительные изменения в инвестиционном климате за последние 3 месяца, практически три четверти опрошенных (73%) отмечают отсутствие таких сдвигов. 10% инвесторов назвали положительным моментом проведение Евро-2012, а именно строительство инфраструктурных объектов, информирование международного сообщества об Украине, успешное принятие туристов. 7% считают позитивными изменениями продолжение упрощения определенных таможенных процедур. 6% сообщили о положительных изменениях в определенных областях: нефтегазодобывающей сфере (3%) и IT-бизнесе (3%). 3% инвесторов по-прежнему считают положительным удержание стабильного курса национальной валюты. На дальнейшее упрощение налоговых процедур указывают 2% экспертов рынка.

Также сообщается, что несколько новых вопросов в рамках опроса касались влияния законодательной реформы, а именно новых Таможенного и Уголовно-процессуального кодекса, изменений в Налоговый кодекс и поправки к Закону о разрешениях, на условия ведения бизнеса. Преимущественно негативные оценки влияния инвесторы дали изменениям в Налоговый кодекс (19% положительных оценок против 49% отрицательных) и новому Уголовно-процессуальному кодексу (15% положительных оценок против 29% отрицательных).

В тоже время, Таможенный кодекс и поправки к Закону о разрешениях получили преимущественно положительные оценки (36% положительных против 23% отрицательных и 33% положительных против 17% отрицательных соответственно).

«Это исследование показывает, что европейские компании и члены Ассоциации не почувствовали реального улучшения бизнес- и инвестиционного климата в Украине за последние месяцы. Я не удивлен, но в то же время разочарован, ведь многие вопросы все еще остаются нерешенными, несмотря на постоянные призывы к действию со стороны ЕС и ЕБА, а также обязательства, принятые украинским правительством для улучшения бизнес-климата», - отметил посол, глава представительства Европейского союза в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшейра.

По его мнению, «Если украинская власть хочет увеличить приток иностранных инвестиций, в чем есть безусловная необходимость, - то она должна прислушиваться к бизнес-сообществу и принять меры для решения ключевых проблем бизнеса в ближайшее время».

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), неправительственная организация, объединяющая около 900 европейских, международных и отечественных компаний, работающих в Украине.

ЕБА была создана в 1999 году. Инициатором ее создания была Европейская комиссия, которая заинтересована в поддержке европейского бизнеса в Украине и налаживании двусторонних отношений Украина-ЕС. Принимая во внимание приоритеты Украины относительно евроинтеграции в Европейский союз, основной целью деятельности Ассоциации является налаживание отношений европейского бизнеса с представителями власти в Украине для сотрудничества относительно создания благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику государства.

Оценка индекса инвестиционной привлекательности Украины проводится ЕБА при поддержке исследовательской компании InMind. Индекс рассчитывается на основе регулярного мониторинга оценок инвестиционного климата Украины первыми лицами компаний-членов Ассоциации.

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ЕС сохранил антидемпинговые пошлины на украинские бесшовные трубы

Европейский Союз сохранил действие антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских бесшовных труб.

Согласно пресс-релизу Еврокомиссии, которым располагает УНИАН, соответствующее решение Совета ЕС было принято в начале июля по результатам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер в отношении импорта бесшовных труб из Украины, России и Хорватии.

Кроме того, согласно сообщению, действие пошлин сохранено и на импорт бесшовных труб из России.

В отношении импорта труб из Хорватии действие пошлин отменено.

Напомним, что окончательные антидемпинговые пошлины составляют: для ОАО «Днепропетровский трубный завод» – 12,3%; ЗАО «Нико-Тьюб, Никопольський завод бесшовных труб» и ЗАО «Нижнеднипровский трубопрокатный завод» (оба принадлежат «Интерпайп») – 17,7%; ЗАО «Никопольский завод стальных труб ЮТиСТ» и всех других компаний – 25,7%.

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Минфин во вторник привлек 19,98 млн долл. от незапланированного размещения валютных ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 10 июля, Министерству финансов Украины удалось привлечь в госбюджет 19,98 млн долл. в результате продажи валютных ОВГЗ, размещение которых изначально не планировалось.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил единственную заявку на покупку валютных ОВГЗ сроком обращения 1 год. Средневзвешенная доходность составила 9,3%.

Также сообщается, что Минфин не удовлетворил единственную заявку на покупку двухлетних гривневых госбумаг объемом 80 млн грн.

Спрос на пятилетние и семилетние гривневые ОВГЗ на сегодняшнем аукционе отсутствовал.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса перед проведением аукциона сообщил, что скорее всего спрос на госбумаги будет отсутствовать и продолжится «жаркое июльское затишье».

Он считает, что на сегодня Минфин не испытывает острой потребности в средствах, «рынок не настроен покупать».

В свою очередь аналитики «ИНГ Банк Украина» отмечали, что уровень ликвидности украинских банков все еще недостаточен для восстановления спроса на предлагаемые Минфином ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, 3 июля на аукционе по продаже ОВГЗ отсутствовал спрос на правительственные бумаги, не была подана ни одна заявка.

Минфин в июле планирует провести только один аукцион с предложением валютных ОВГЗ.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планируется провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин предложит гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно будут предложены трехлетние валютные ОВГЗ.

Справка УНИАН. В результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май 2012 года поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.

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Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне "B" со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Также Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне "B" и рейтинг странового потолка Украины на уровне "B".

Подтверждение рейтингов, говорится в сообщении агентства, отражает тонкий баланс в области внешнего финансирования. Валютные резервы Национального банка Украины были стабильными в период с января по апрель 2012 года на уровне около 31 млрд долл. (что соответствует трем месяцам от платежей по счету текущих операций), а затем произошло снижение в мае и июне, которое частично было вызвано крупными выплатами по внешнему долгу. Давление на резервы, по прогнозу Fitch, может вновь возникнуть с 3 квартала 2012 года.

Fitch ожидает, что дефицит счета текущих операций достигнет 6% ВВП в 2012 году, однако основное давление приходится на счет капитала. Спрос на иностранную валюту со стороны населения, что привело к сокращению резервов в 4 квартале 2011 года, судя по всему, усилился в июне и может еще повыситься, сообщает агентство.

Украина имеет один из самых низких показателей внешней ликвидности среди суверенных эмитентов, рейтингуемых Fitch: в 2012 году этот показатель ожидается на уровне 55%. На внешний долг частного сектора приходится значительная доля обслуживания долга, однако на агрегированной основе уровни пролонгации после кризиса составляют более 100%. Ограниченная способность страны рефинансировать внешний госдолг, по мнению агентства, создает риски давления на обменный курс и снижения резервов.

Fitch сообщает, что Украине предстоят погашения и выплаты процентов МВФ в размере 6,4 млрд долл. в 2013 году, включая выплаты и от правительства, и от НБУ. Fitch считает, что правительство, вероятно, снова выйдет на рынки еврооблигаций и будет привлекать финансирование от МВФ в 2013 году, что позволит ему рефинансировать выплаты, причитающиеся МВФ, однако для этого придется пойти на непопулярную меру: повысить тарифы на газ для населения. В то же время, предстоящие погашения долга на внешних рынках находятся на относительно низком уровне: 1 млрд долл. на остающуюся часть 2012 года и 1 млрд долл. в 2013 году.

Прогноз Fitch по обменному курсу на конец года отражает риски девальвации, которые могут привести к завышению валютного курса с учетом хрупкого доверия к гривне. В случае ослабления гривни повысится нагрузка по внешнему долгу, включая госдолг. Fitch отмечает, что более гибкий обменный курс помог бы Украине абсорбировать внешние потрясения и приспособиться к изменениям валютных курсов у торговых партнеров. Обменный курс демонстрирует более высокую гибкость с мая, немного ослабев относительно уровня после кризиса в 8 грн/долл.

Fitch ожидает, что рост реального ВВП замедлится до 2,4% в 2012 году, но восстановится до 3,5% в 2013 году. Экономические показатели зависят от высокоцикличного сталелитейного сектора, и рост является чувствительным к таким факторам, как спад в мировой экономике или шоки для роста в еврозоне.

По мнению агентства, неустойчивые балансы банков делают их уязвимыми в случае девальвации или возобновления замедления экономики с потенциальными затратами для государства, которое уже внесло до 9% капитала в банки с 2009 года. В то же время, ввиду снижения долларизации кредитов и сокращения значимости внешнего фондирования, риск для банков в случае девальвации меньше, чем в 2008 году.

В сообщении Fitch говорится, что правительству, возглавляемому Партией регионов, предстоят парламентские выборы 28 октября 2012 года на фоне снижения популярности партии, которая, тем не менее, как ожидается, получит большинство голосов. Это создаст условия для ужесточения налогово-бюджетной политики и действий по взятым на себя обязательствам перед МВФ. Если в результате выборов уменьшится управляемость и способность правительства предпринимать необходимые политические шаги, это может увеличить давление на суверенный рейтинг.

В ближайшее время прогноз по рейтингам в высокой степени будет зависеть от способности Украины выдерживать внешние и внутренние потрясения и получать внешнее финансирование. Если финансирование от МВФ не будет получено к началу 2013 года или не будет повышено доверие в достаточной степени, чтобы государство вновь имело доступ к внешним рынкам на продолжительный период, это привело бы к уменьшению резервов и резким падениям гривны. В этом случае Fitch, вероятно, понизит суверенный рейтинг. Успешное рефинансирование и укрепление в будущем государственных финансов могут привести к позитивному рейтинговому действию, отмечает Fitch.

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Налоговая в ІІІ квартале уменьшит количество плановых проверок

Государственная налоговая служба Украины в ІІІ квартале планово проверит лишь 1,7 тыс. предприятий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ГНСУ.

Согласно сообщению, по сравнению со ІІ кварталом количество предприятий, которые попали в план-график документальных проверок на июль-сентябрь, уменьшились на 300 субъектов хозяйствования. В прошлом квартале было проверено 2 тыс. предпринимателей.

По мнению экспертов налоговой, такие цифры являются результатом усовершенствования процедуры планирования проверок. «Сегодня концентрация налогового внимания сосредоточивается исключительно на рисковых предприятиях. Это дало возможность на протяжении первого полугодия включать ежеквартально в плановые документальные проверки не больше 2 тыс. предприятий, а в третьем даже уменьшить их до 1,7 тыс.», - отмечают в ГНСУ.

В целом в 2012 году плановыми проверками будет охвачено не более 8 тысяч субъектов хозяйствования.

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Совет ЕС утвердил рекомендации по экономической политике

Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС утвердил рекомендации по проведению экономической политики для каждой из 27 стран-членов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение принято сегодня на заседании Совета.

Кроме того, отдельно, министры утвердили рекомендации по экономической политике для всех стран - членов зоны евро в целом.

Так, среди рекомендаций, которые приняты для всех стран - членов зоны евро, предлагается усилить сотрудничество в рамках Еврогруппы, в том числе для обсуждения и обмена информацией по бюджетным планам стран-членов, по основным запланированным реформам, по усилению фискальной дисциплины и фискальных институтов.

Кроме того, министры высказались за осуществление шагов по улучшению функциональности и стабильности финансовой системы зоны евро в целом, а также за ускорение работы над созданием "более интегрированной финансовой архитектуры", которая должна включать надзор за банками и трансграничное решение проблем.

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