Анонс на 11 июля

* Агентство по рефинансированию жилищных кредитов и Проект USAID «Развитие финансового сектора» (FINREP) проведут круглый стол «Обеспеченные ипотечные облигации - путь к развитию жилищного финансирования».

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания планируется проведение брифингов с участием министра аграрной политики и продовольствия Н.Присяжнюка, а также Почетного Президента Национальной академии аграрных наук М.Безуглого.

* Состоится заседание секции Архитектурно-градостроительного совета. Планируется рассмотреть: Проект реконструкции ЦУМа; Консультативное рассмотрение проекта строительства жилого комплекса с подземным паркингом Круглоуниверситетская, 8 в Печерском районе г. Киева.

* Состоится выездное заседание Коллегии Государственной налоговой службы Украины под председательством Александра Клименко на тему: "Первое полугодие 2012 года как базовый этап реформирования налоговой службы. Законодательные инициативы в контексте принятого законопроекта №10224".

* Состоится пресс-конференция на тему: «Украина-Россия: новые перспективы, новые риски», посвященная заседанию украинско-российской межправительственной комиссии, которое состоится 12 июля в Крыму. Участники: политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

* Пресс-конференция на тему: «Розничное кредитование-2012: новый портрет заемщика, перспективы роста, посткризисные и кризисные реалии». Участники: Игорь Дурицкий, ген. директор «КредитМаркет» (ООО «ФК «Центр Финансовых Решений»); Андрей Каминский, директор по развитию бизнеса (АО «Международное бюро кредитных историй»), Денис Раковский, директор по продажам «КредитМаркет» (ООО «ФК «Центр Финансовых Решений»).

* Состоится презентация стратегического плана МЦПИ на 2013-2015 годы "Синергия для реформирования Украины". Участники: президент МЦПИ Вера Наневская, старший аналитик Центра Игорь Шевляков; президент международной общественной организации «Киевский международный энергетический клуб» («Q-Club») Александр Тодийчук, директор Киевской школы экономики (KSE) Том Купе, руководитель общественной организации «Центр совместных действий» («Центр UA») Олег Рыбачук.

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