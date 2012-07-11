ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Украину ожидает новая торговая война с Таможенным союзом», в котором пишет: в Киеве не исключают, что к концу месяца начнется новый период торговых войн, но не в формате двусторонних споров, а в виде противостояния Украины с Таможенным союзом…

http://delo.ua/ukraine/ukrainu-ozhidaet-novaja-torgovaja-vojna-s-tamozhennym-sojuzom-180964/

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Также «Дело» публикует материал «Итоги работы Рады: Парламент как представительский орган фактически уничтожен», в котором пишет: эксперты признают - закрытая на днях 10-я сессия Верховной Рады Украины стала одной из самых неэффективных с точки зрения законодательной деятельности…

http://delo.ua/ukraine/itogi-raboty-rady-parlament-kak-predstavitelskij-organ-faktiche-180960/

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«Дело» в материале «Мининфраструктуры не спешит передавать Киеву речные причалы» пишет: власти Киева оформили все документы для передачи речных причалов, которые сейчас находятся на балансе Мининфраструктуры. Но министерство намерено передать причалы по всей Украине одновременно, а другие города пока не готовы принять их на свой баланс…

http://delo.ua/ukraine/mininfrastruktury-ne-speshit-peredavat-kievu-rechnye-prichaly-180956/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Отношения перешли в русло» пишет: завтра в Ялте после двухлетнего перерыва состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии. По итогам заседания планируется подписать более десяти документов, главным из которых станет договор о разграничении Азово-Керченской акватории. Вопросы, связанные с поставками газа в Украину, останутся нерешенными; договоренность по ключевым проблемам пребывания Черноморского флота РФ в Украине также не будет достигнута, утверждают источники…

http://www.kommersant.ua/doc/1978150

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Ан-158 расправил крылья» пишет: авиасалон Farnborough-2012 принес Украине первого в истории Ан-158 реального покупателя. Российская лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко" подписала соглашение с панамской South American Aircraft Leasing на поставку 15 самолетов Ан-158 и Ан-148 киевской и воронежской сборки. Сумма контракта оценивается в $420 млн.

http://www.kommersant.ua/doc/1978101

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинцы расслабились и понесли деньги в банки» пишет: банкиры начали активно бороться за клиентов с депозитами…

http://www.segodnya.ua/news/14408004.html

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Также «Сегодня» в публикации «Иностранные бизнесмены бегут из Украины» пишет: инвестиционный климат хуже только в Африке, говорят специалисты…

http://www.segodnya.ua/news/14408007.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Порты «отчалят» к ФПГ» пишет: украинские порты будут жить по новым правилам, у которых есть масса как противников, так и сторонников. Одни утверждают, что госмонополии теперь приберут к рукам недобросовестные люди, которые будут обогащаться за счет развала отрасли. Другие считают, что выписанные правила помогут прекратить откровенный дерибан в портовой сфере…

http://economics.unian.net/rus/detail/133327

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Зарубежные клиенты «Газпрома» ждут скидок» пишет: скидок от «Газпрома» до сих пор ждут восемь европейских потребителей…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2270614/vosem_lyubitelej_skidok

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Также «Ведомости» в публикации «Протесты интернет-компаний не помешают принять закон о цензуре в сети» пишут: протесты интернет-сообщества не помешают депутатам принять законопроект, вводящий в рунете реестр сайтов с запрещенной для детей информацией. Есть, правда, сведения, что этот закон до вступления в силу поправят еще раз - в сентябре…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2270615/zakon_primut_dvazhdy

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Издание «Известия» в публикации «Правительство сэкономит на жилье и дорогах» пишет: в «лист ожидания» бюджетных денег попал трасса Москва-Санкт-Петербург и объекты к чемпионату мира по футболу…

http://izvestia.ru/news/529934

(УНИАН)