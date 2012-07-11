Украинские производители кормов для домашних животных выходят на крупнейшие и наиболее динамичные мировые рынки

Рынку кормов для собак, кошек и других домашних питомцев кризис – не помеха. Спрос на такую продукцию во всем мире продолжает возрастать. И ежегодно прирост продаж кормов для животных во многих странах достигает 7-10%, еще больше – на некоторых азиатских рынках.

Растет спрос в мире и на украинскую продукцию для домашних животных. Сейчас уже каждая десятая тонна кормов экспортируется за пределы страны. За последние три года объемы экспорта выросли более чем в три раза. Причем, с каждым годом темпы роста только увеличиваются. Если в 2009 году прирост, по данным официальной статистики, составил 20%, то в 2010-м – уже 66%, а по итогам 2011-го – все 90% (достигнув показателя в 1,9 тыс.т за год). Во многом такой рост обеспечивается поставками за рубеж продукции компании «Кормотех», наладившей выпуск на своих заводах самых востребованных на мировом рынке разновидностей кормов для кошек и собак.

К примеру, четыре месяца назад был запущен завод по производству влажных кормов в виде соше, спрос на который, как утверждает Ростислав Вовк - директор компании «Кормотех»(производитель кормов ТМ «Мяу», «Гав» и «Клуб 4 лапы»), сейчас и на европейских, и на азиатских рынках заметно превышает предложение. Рост экспорта украинских паучей в Россию в последние месяцы – тому подтверждение. Кстати, по оценкам специалистов «Кормотеха», наиболее динамично растет нынче спрос на готовые корма как раз на азийских рынках, поэтому последние считаются наиболее привлекательными для производителей.

Расширяется и география поставок кормов для животных, произведенных в Украине. Сегодня это такие страны как Россия, Беларусь, Венгрия, Молдова, Казахстан, Азербайджан. Но в ближайшее время данный список может существенно расшириться. Представители «Кормотеха» продуктивно поработали в мае месяце нынешнего года на крупнейшем международном форуме зооиндустрии – 32-й международной выставке InterZoo в Нюрнберге (Германия) – и уже планируют наладить поставки кормов в Турцию, Румынию и Польшу, рынки которых, по оценкам Euromonitor International, входят в ТОП-10 наиболее быстрорастущих в мире. Велись переговоры о сотрудничестве также с компаниями из США, Франции, Германии и Канады – ярких представителей первой десятки самых крупных в мире рынков кормов для домашних животных. Кроме того, появилась возможность экспорта продукции еще и в Чехию, Словакию, Балтийские страны. «Темы переговоров были самые разные, – рассказывает Ростислав Вовк, – от сотрудничества по дистрибуции до размещения заказов на производство продукции. Это были крупные компании, которые активно развивают дистрибуцию в своих странах и ищут новые рынки сбыта».

В последующем, по оценкам экспертов, объемы и ассортимент поставок зоопитания из Украины за рубеж будут только возрастать. «Участие в выставке InterZoo и достигнутые там договоренности позволяют говорить о дальнейшем росте нашего экспорта с сохранением динамики последних лет», – заявляет Ростислав Вовк.