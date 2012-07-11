Азаров: стратегическое сотрудничество с РФ было и остается приоритетом

Стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией было и остается приоритетом внешнеэкономической политики правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе заседания Кабинета министров Украины.

«Стратегическое сотрудничество с Россией было и остается одним из приоритетов внешнеэкономической политики нашего правительства. Наше сотрудничество становится более широким и максимально конкретным», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что углубляется сотрудничество между Украиной и Россией в сфере энергетики, в том числе атомной, судо- и авиастроения, в сфере освоения космоса.

«Сегодняшний день диктует новые условия. Наше сотрудничество необходимо существенно углублять и активизировать. Нужно реально и системно наполнять его в сфере экономики, бизнеса и политики. Этого ждут от нас, прежде всего, работники промышленных предприятий, заводов и производств в Украине, для которых взаимовыгодное сотрудничество с РФ не просто какой-то лозунг, а жизнь. Уверен, что и Украине, и России это по силам», - сказал Н.Азаров.

Он отметил имеющийся позитивный опыт сотрудничества Украины и России, личное внимание президентов обеих стран к вопросу развития сотрудничества и общее желание граждан Украины и России работать вместе «плечом к плечу», в тесном сотрудничестве и на честных партнерских позициях.