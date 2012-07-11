Янукович: экономика Украины демонстрирует тенденцию к стабильному росту

Президент Украины Виктор Янукович утверждает, что украинская экономика третий год подряд демонстрирует тенденцию к стабильному росту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время неформальной встречи за чаем с представителями Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии. Разговор состоялся в Юсуповском дворце в Крыму.

По словам В.Януковича, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, «нам удается поддерживать экономическую стабильность».

Президент отметил, что третий год подряд наблюдается рост национальной экономики: в 2010 году этот показатель составлял 4,2%, в 2011-ом - 5,3%. «В этом году пока имеем рост чуть более 2%, но динамика роста сохраняется и она носит стабильный характер», - сказал В.Янукович.

Также он подчеркнул, что будет активно продолжаться реализация реформ, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в Украине.

Он напомнил, что в 2010 году украинская власть объявила о начале реализации «амбициозной программы» модернизации и экономических реформ, которая тесно связана также с реформированием социальной сферы. «Я готов признать, что изменения идут не так быстро, как хотелось бы, и мы понимаем, что для этого есть различные субъективные факторы, но в целом динамика положительная», - отметил В.Янукович. «Нет никаких сомнений, что мы эти реформы будем продолжать и дальше их углублять», - сказал Президент.

По его словам, именно реформирование разных областей жизнедеятельности страны создало реальную возможность для улучшения экономической ситуации в Украине, а на его основе - начало социальных преобразований.

***Клуб главных редакторов был создан в 2011 году в Астане (Казахстан) на Форуме европейских и азиатских медиа, в котором приняли участие свыше 250 руководителей ведущих СМИ стран СНГ, Балтии и Грузии. Главной задачей Клуба является организация встреч руководителей масс-медиа с руководством стран СНГ, Балтии и Грузии для более глубокого понимания журналистами политических, экономических и социальных процессов региона и их объективного освещения в СМИ.

В феврале 2012 года Клуб провел в Киеве свою первую сессию, во время которой состоялись встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым и бывшим Президентом Украины Леонидом Кучмой.