ТОП-10 (11 июля)

Нацбанк пошел на рекорд рефинансирования банков

В Украине денежная масса в июне выросла на 1,1%, монетарная база - на 2,6%

Минагропрод снова снизил прогноз экспорта зерна из Украины

НБУ в июне пополнил свой портфель ОВГЗ на 5 млрд грн. С начала года — на 9,7 млрд грн

"Нафтогаз" рассчитался с "Газпромом" за июньский газ

Инспекторы Таможенного союза начали аудит Госветфитослужбы Украины

Кабмин одобрил подписание соглашения о параллельной работе энергосистем Украины и РФ

Украина заинтересована в создании газотранспортного консорциума, заявляет Янукович

Украина заинтересована в поисках механизмов сотрудничества с Таможенным союзом - Янукович

Россия станет полноправным членом ВТО 9 августа

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Нацбанк пошел на рекорд рефинансирования банков

Сумма предоставленного Национальным банком Украины (НБУ) рефинансирования коммерческим банкам в январе-июне 2012 года составила 26,95 млрд грн, в то время как объем рефинансирования за весь 2011 год был на уровне 28,8 млрд грн, то есть это 94%.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

По информации Нацбанка, в том числе в июне было предоставлено рефинансирование на 9,8 млрд грн. При этом, кредиты овернайт составили 2,378 млрд грн, кредиты по результатам тендера на срок до 90 дней – 550 млн грн, операции прямого репо – 6,870 млрд грн.

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В Украине денежная масса в июне выросла на 1,1%, монетарная база - на 2,6%

В Украине денежная масса в июне выросла на 1,1% (с начала года - на 3,4%) - до 708,9 млрд грн, монетарная база увеличилась на 2,6% (с начала года - на 1,4%) - до 243,2 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в прошлом месяце увеличился на 1,2% (с начала года - на 3,4%) - до 505,9 млрд грн. В частности, депозиты юридических лиц увеличились на 0,3% (с начала года - сократились на 8,2%), депозиты физических лиц выросли на 1,6% (с начала года - на 10,3%). При этом регулятор отказался от практики предоставления номинальных данных об остатках на депозитных счетах.

Общий объем кредитных вложений увеличился на 0,4% (с начала года - на 0,1%) - до 793,9 млрд грн.

Объем наличности вне банков увеличился на 2,9% (с начала года - на 4%) - до 200,4 млрд грн.

Объем корсчетов банков на конец июня составил 18,5 млрд грн. Норматив обязательных резервов составлял 15,6 млрд грн, из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 5,3 млрд грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец июня составил 5,7 млрд грн.

В июне объем мобилизационных операций Нацбанка составил 62 млн грн (с начала года - 16,3 млрд грн), операций по рефинансированию банков - 9,8 млрд грн (с начала года - 26,95 млрд грн).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарная база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Минагропрод снова снизил прогноз экспорта зерна из Украины

Министерство аграрной политики и продовольствия снизило прогноз экспорта зерна из Украины в 2012-2013 маркетинговом году (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) до 20 млн тонн против ранее ожидаемых 23 млн тонн.

Об этом сообщил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы пока держим (прогноз экспорта зерновых из Украины в текущем сезоне – УНИАН) на 20 (млн. тонн – УНИАН), больше не вывезут по мощности, а вывезут - будем рады. Ограничивать не будем», - сказал министр.

Он отметил, что ведомство сохраняет прогноз производства зерновых в текущем сезоне в объеме 45-47 млн. тонн. Министр подчеркнул, что выращенного зерна будет достаточно и для обеспечения внутреннего рынка, и для экспорта, и что правительство на сегодняшний день не видит оснований для ограничения передвижения зерна в границах страны или на экспорт. При этом Н.Присяжнюк отметил, что в резервах Аграрного фонда имеется 2 млн тонн зерна.

Напомним, ранее Минагропрод прогнозировал экспорт зерна из Украины в сезоне 2012-2013 гг. в объеме 26 млн тонн, затем снизил свою оценку до 23 млн тонн.

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НБУ в июне пополнил свой портфель ОВГЗ на 5 млрд грн. С начала года — на 9,7 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в июне пополнил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 5 млрд грн (с начала года — на 9,7 млрд грн), сообщается на сайте регулятора.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка в течение июня не проводились.

Через механизм двусторонней котировки в июне НБУ приобрел ОВГЗ на 50 млн грн (с начала года - 1,6 млрд грн), продал на 0,6 млрд грн (с начала года — на 1,9 млрд грн).

В июне на первичных аукционах размещались ОВГЗ, номинированные как в национальной, так и в иностранной валютах. По результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило средств в национальной валюте на сумму 5,7 млрд грн (с начала года поступления составили 22,9 млрд грн). Поступления от продажи ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, составили 0,9 млрд долл. (с начала года в бюджет привлечено 2,1 млрд долл.), и 40,2 млн евро (с начала года 316,6 млн евро).

Также в текущем году Министерство финансов Украины осуществило выпуск ОВГЗ для увеличения уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины" согласно постановлению Кабинета министров Украины от 22 февраля 2012 № 139 на общую сумму 6 млрд грн с доходностью 9,45-9,95% годовых.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за январь-июнь составил 26,7 млрд грн, в том числе основной долг — 18,4 млрд грн, выплата дохода — 8,2 млрд грн.

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"Нафтогаз" рассчитался с "Газпромом" за июньский газ

НАК «Нафтогаз Украины» рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставки газа, которые были произведены в июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Да, в плановом порядке», - сказал он, отвечая на вопрос, произведен ли расчет.

При этом Ю.Бойко не уточнил сумму платежа.

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Инспекторы Таможенного союза начали аудит Госветфитослужбы Украины

Специалисты ветеринарной медицины России, Казахстана и Беларуси вчера начали изучение эффективности инспекционной системы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госветфитослужбы.

Восемнадцать инспекторов разделились на четыре группы, которые уже начали аудит отечественных предприятий и отделений ветслужбы в регионах.

Вчера в Киеве состоялась встреча Главы Госветфитослужбы Владимира Горжеева с инспекторами, а также посещение испытательного центра Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Сегодня специалисты ветеринарной медицины стран Таможенного союза посетили ООО «Белоцерковский молочный комбинат».

Сейчас первая группа инспекторов отправилась в Херсонскую область, вторая - в Донецкую, третья - в Житомирскую, четвертая - в Одесскую.

В планах аудиторов – посетить еще 10 областей, а также АР Крым. Подведение итогов аудита состоится 20 июля в Киеве.

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Кабмин одобрил подписание соглашения о параллельной работе энергосистем Украины и РФ

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение «О подписании соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о мерах относительно параллельной работы объединенной энергетической системы Украины и единой энергетической системы Российской Федерации».

Об этом сообщил журналистам после заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«Да, одобрили», - сказал Ю.Бойко.

В тоже время, отвечая на вопрос журналистов, может ли это соглашение быть подписано в ближайшее время, в частности, во время завтрашней встречи президентов Украины и России, Ю.Бойко сказал: «если русские коллеги будут готовы, то с нашей стороны процедура закончена. Она работает у нас на основе работы хозяйствующих субъектов».

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Украина заинтересована в создании газотранспортного консорциума, заявляет Янукович

Украина сегодня заинтересована в создании газотранспортного консорциума.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время неформальной встречи с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщается на сайте Президента Украины.

«Сегодня мы продолжаем работать над созданием газотранспортного консорциума», - сказал В.Янукович.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона исходит из того, что «газотранспортную систему надо сохранить и обеспечить ее эффективную работу». «В этом заинтересованы и Россия, и Украина, и Европа», - убежден В.Янукович.

Президент отметил, что речь идет о необходимости модернизации украинской ГТС, увеличении ее возможностей и объемов прокачки. Вместе с тем В.Янукович добавил, что реализация этого проекта требует вложения значительных средств. «Главная цель - сохранить систему, модернизировать ее, вложить в нее деньги и обеспечить стабильную работу», - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что процесс создания газотранспортного консорциума должен быть законным и прозрачным.

Кроме того, Президент подчеркнул, что такой важный для государства вопрос нуждается в объективной оценке. Он сообщил, что для определения объективной стоимости и технического состояния национальной ГТС Украина заключила соглашение с западными специалистами, которые сейчас проводят соответствующий аудит. «Работают эти эксперты, и предварительную оценку системы мы надеемся получить в августе. В августе будет понятна рыночная цена этой системы», - сказал В.Янукович.

Он также отметил, что Украина заинтересована в надежных, стабильных партнерах в этом вопросе. «Я убежден, мы завтра будем обсуждать этот вопрос…Создание газотранспортного консорциума, конечно, качественно улучшит отношения в газовой сфере Украины и России», - сказал глава государства.

Помимо этого, В.Янукович заявил, что Украина и Россия обязаны найти компромисс по газовому вопросу, поскольку высокая цена на газ является неприемлемой для нашего государства.

Он в который раз отметил, что Украина не может согласиться с такой высокой ценой на газ. «Мы обязаны найти решение. Думаю, мы это сделаем», - сказал В.Янукович.

По его словам, газовый вопрос является едва ли не единственным, имеющим такую большую остроту в отношениях между Украиной и Россией.

Как сообщал УНИАН, 12 июля под председательством президентов Украины и Российской Федерации состоится пятое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов как политического, так и экономического характера.

15 мая Президент Украины Виктор Янукович и Президент РФ Владимир Путин обсудили создание трехстороннего газотранспортного консорциума с участием Украины, РФ и Европы.

«Мы ожидаем аудита международной компании, которая сейчас работает с украинской ГТС и проводит ее оценку. Наша цель – создание газотранспортного консорциума с участием Украины, России и Европы – остается», - сказал В.Янукович.

Справка УНИАН. Компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (г. Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы.

«Бейкер Тилли Украина» должна провести оценку стоимости активов системы магистрального трубопроводного транспорта газа Украины, в том числе подземных хранилищ газа и объектов инфраструктуры, в срок до 1 августа 2012 года.

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Украина заинтересована в поисках механизмов сотрудничества с Таможенным союзом - Янукович

Украина заинтересована в поисках механизмов сотрудничества с Таможенным союзом.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время неформальной встречи с Клубом главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

«Мы ведем постоянные переговоры относительно создания механизмов сотрудничества в Таможенном союзе», - сказал Президент, отметив, что речь идет об абсолютно новом образовании, которое только что начало действовать, - следовательно для Украины очень важно увидеть результаты этой работы.

«Мы очень прагматично подходим к этому вопросу. Получим результаты работы данного интеграционного объединения - тогда будем принимать решение», - сказал он.

В то же время В.Янукович считает актуальным взаимодействие Украины с Таможенным союзом на секторальном уровне. «Работа Украины с Таможенным союзом на секторальном уровне фактически подтвердит ту идею, о которой мы говорили, - формат «три плюс один», - отметил он.

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Россия станет полноправным членом ВТО 9 августа

Полноправным членом Всемирной торговой организации Россия станет 9 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно уставу ВТО, страна автоматически становится полноправным членом этой организации через 30 дней после ратификации парламентом протокола о вступлении.

Напомним, что Госдума РФ во вторник, 10 июля, приняла постановление о ратификации протокола о присоединении России к ВТО.

Переговоры о присоединению к ВТО Россия начала вести в 1995 году.

В рамках вступления в организацию РФ согласилась снизить средневзвешенную ставку импортных пошлин с 10,3% до 7,1%, в том числе на сельхозпродукцию – с 15,5% до 11,3%, на промышленные товары – с 9,4% до 6,4%.

По оценке Всемирного банка, вступление в ВТО в течение трех лет будет приносить РФ около 3,3% ВВП в год, а через десять лет выгода может увеличиться до 11% ВВП.

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