Анонс на 12 июля

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина состоится пятое заседание Украино-Российской межгосударственной комиссии (АР Крым, г. Ялта, Ливадийский дворец).

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит Выставочно-инновационный центр селекции Национальной академии аграрных наук Украины.

* Пленарное заседание IX сессии Киевсовета VI созыва.

* Состоится дискуссия по поводу завершения реализации двухлетнего проекта «Национальный Конвент Украины в отношении ЕС", который реализует Национальный институт стратегических исследований совместно с Украинским независимым центром политических исследований в партнерстве с Исследовательским центром Словацкой ассоциации внешней политики (г. Братислава), про поддержке Словацкого фонда развития (Slovak Aid). Вопросы: Политические и экономические трансформации в ЕС и Украине: вызовы и возможности для сотрудничества; Четыре измерения сотрудничества между Украиной и ЕС: итоги деятельности рабочих групп Национального Конвента Украины в отношении ЕС. К участию приглашены: Валерий Хорошковский - первый вице-премьер-министр Украины; Евгений Перелыгин - руководитель Управления по вопросам европейской интеграции АП Украины; Петер Буриан - госсекретарь МИД Словакии; Павол Гамжик - Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине, Валерий Пятницкий - правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции; Павел Климкин - Посол Украины в Федеративной Республике Германия, Александр Чалый - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, Валерий Чалый - зам. гендиректора центра им.А.Разумкова и другие.

* Председатель ГНС в г. Киеве Ирина Носачева проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Тема встречи: «От фискального органа к сервисной службе». В обсуждении примут участие представители предпринимательских кругов Киева.

* Состоится пресс-конференция президента Украинской зерновой ассоциации Владимира Клименко на тему: "Зерновой рынок Украины. Итоги 2011/2012 маркетингового года. Проблемы и пути решения".

* Состоится пресс-конференция на тему: «Обеспечивают ли работодатели надлежащие условия труда во время жары?». Участники: зам. главного государственного санитарного врача г. Киева Юлий Жигалов и начальник управления организации госнадзора Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины Николай Радионов.

* Информагентство ГолосUA проведет пресс-конференцию на тему: «Каким будет будущий урожай?". Участники: Леонид Сухомлин - начальник отдела зерновых и технических культур Департамента земледелия МинАПК, Татьяна Адаменко - начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра; Алекс Лисситса - президент Ассоциации Украинского клуба аграрного бизнеса.

* Состоится круглый стол на тему: «Что происходит с гривней?». Приглашены: Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра Forex Club в Украине; Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра; Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков; Елена Береславская, ведущий научный сотрудник отдела кредитно-денежных отношений Института экономики и прогнозирования НАН Украины.

* Публичная дискуссия на тему: "Госфинансы Украины: насколько серьезны риски невыполнения долговых обязательств и ослабление гривни?". Организатор - ОО "Лига финансового развития" при поддержке проекта USAID "Развитие финансового сектора" FINREP и еженедельника "Зеркало недели. Украина". Участники: Галина Пахачук, директор Департамента долговой и международной финансовой политики Минфина Украины; Елена Щербакова, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ; Юрий Блащук, глава Наблюдательного совета Platinum Bank; Сергей Мамедов, глава правления АБ "Укргазбанк"; Александр Дубыхвист, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ.

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