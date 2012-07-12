В Крыму Янукович и Путин проведут заседание межгоскомиссии. Будет подписан ряд документов

В четверг, 12 июля, в Крыму под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина состоится пятое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов, как политического, так и экономического характера.