В Крыму Янукович и Путин проведут заседание межгоскомиссии. Будет подписан ряд документов
09:43, 12 июля 2012Разное
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В четверг, 12 июля, в Крыму под председательством Президента Украины Виктора Януковича и Президента Российской Федерации Владимира Путина состоится пятое заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Ожидается, что заседание завершится подписанием ряда документов, как политического, так и экономического характера.
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