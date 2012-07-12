На юге Японии из-за угрозы наводнения эвакуируют 48 тысяч человек

На юге Японии из-за угрозы наводнения, возникшей после ливневых дождей, эвакуируют 48 тысяч человек.

Как сообщает РИА «Новости», на южном японском острове Кюсю из-за ливней и вызванных ими оползней и речных паводков уже погибли четыре человека, 18 пропали без вести.

Главное метеорологическое управление Японии заявило, что с подобной силы дождями в районе еще не приходилось сталкиваться.

Премьер-министр Японии Есихико Нода заявил на слушаниях в парламенте, что кризисный штаб при его канцелярии следит за ситуацией и примет все необходимые меры.

По информации главного метеорологического управления Японии, за истекшие сутки в районе города Асо префектуры Кумамото выпало 502 миллиметра осадков. Дождь, интенсивность которого превышала 100 миллиметров в час, лил на Кюсю более четырех часов подряд.

Метеорологи предупреждают, что в шести префектурах на юге Японии высока опасность оползней и паводков.