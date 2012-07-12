ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 июля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Что сегодня обсудят Путин с Януковичем» пишет: сегодня состоится встреча глав государств Украины и России - президентов Виктора Януковича и Владимира Путина. По мнениям экспертов, они обсудят Керченский пролив и могут затронуть тему заключения Юлии Тимошенко…

http://delo.ua/world/chto-segodnja-obsudjat-putin-s-janukovichem-181053/

* * *

Также «Дело» в публикации «S&P прогнозирует снижение объема валютных резервов НБУ» пишет: международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует снижение международных валютных резервов Национального банка Украины до 28 млрд долл в 2012 году…

http://delo.ua/ukraine/sp-prognoziruet-snizhenie-obema-valjutnyh-rezervov-nbu-181052/

* * *

«Дело» в публикации «Америка снизила свои аграрные ожидания от Украины» пишет: Минсельхоз США скорректировал свои прогнозы относительно урожая зерновых в Украине. Прогноз урожая снижен на 3,3% - до 44,3 млн тонн, экспорта — на 2,4% до 20 млн тонн в 2012/2013 МГ…

http://delo.ua/business/amerika-snizila-svoi-agrarnye-ozhidanija-ot-ukrainy-181041/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина отбрасывает тень», в котором пишет: Государственная налоговая служба, один из наибольших администраторов налогов в стране, подготовила проект либеральной фискальной реформы. Ключевыми ее положениями станет снижение более чем вдвое нагрузки на фонд оплаты труда и ставки НДС для внутренних производителей. Однако реализация этих идей может дестабилизировать систему государственных финансов, поскольку инициативы предложены в надежде на почти полный выход экономики из тени на фоне отмены абсолютно всех налоговых льгот. Эксперты не поддерживают резкое налоговое реформирование…

http://www.kommersant.ua/doc/1978649

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Николаевгазу» поставили высокую уценку», в котором пишет: Фонд госимущества выставил на продажу первый из шести облгазов, которые планируют приватизировать в этом году. 25% акций "Николаевгаза" были оценены в 18,4 млн грн, что, по мнению экспертов, минимум в 10 раз ниже его рыночной стоимости. Повышение цены в ходе торгов они считают также маловероятным — 25% компании принадлежит Дмитрию Фирташу, и он считается основным претендентом на госпакет. Эксперты опасаются, что по аналогичному сценарию будут проданы еще пять облгазов, где миноритарием также является Фирташ…

http://www.kommersant.ua/doc/1978828

* * *

Газета «Сегодня» в материале «По кабельному ТВ в Украине покажут 32 бесплатных цифровых канала» пишет: Нацсовет придумал новые правила вещания…

http://www.segodnya.ua/news/14408670.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Цены на арбузы побили рекорд дешевизны» пишет: к августу полосатые ягоды подорожают, уверяют эксперты…

http://www.segodnya.ua/news/14408676.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в материале «Киевский ЦУМ повысят на этаж и оденут в стекло» пишет: столичный Центральный универмаг - одно из двух зданий в ансамбле Крещатика, уцелевших после Второй мировой войны в первозданном виде, в ближайшем будущем изменит свой облик. Новый владелец ЦУМа представил проект его реконструкции...

http://economics.unian.net/rus/detail/133568

* * *

Также сайт «УНИАН-экономика» в материале «Урожай-2012: Чикагская биржа не позволит Кабмину своевольничать» пишет: погодные условия вынуждают экспертов делать все более пессимистичные прогнозы урожая-2012. Впрочем, полученного зерна должно хватить и для внутренних потребностей, и для экспорта. Поводом ограничить экспорт может стать желание власти под выборы задобрить электорат уверениями - "хлеб не подорожает". Впрочем, с июня украинская пшеница торгуется на Чикагской бирже, что вынуждает государство к предсказуемости "зерновой" политики...

http://economics.unian.net/rus/detail/133563

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Размещение долгов «Газпрома» показало гигантский спрос на российские бумаги» пишет: размещение долгов «Газпрома» показало гигантский спрос на российские бумаги. Но воспользоваться им смогут не все эмитенты…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2275237/perepodpiska_na_rossiyu

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Как автопроизводители поддерживают спрос на машины» пишут: стремительный рост американского автомобильного рынка позволил концернам уйти от практики больших скидок. Они ищут другие приманки для покупателей. Например, GM предлагает взять Chevrolet на пробу…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2275235/chevrolet_na_probu

* * *

Издание «Известия» в публикации «У российских парусников появился шанс избежать ареста» пишет: юридическую защиту «Седова» и «Крузенштерна» за пределами страны взял на себя верховный судья французского порта Брест…

http://izvestia.ru/news/530077

(УНИАН)