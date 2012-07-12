“Си Бриз-2012”: военные корабли вышли в море

Сегодня с выходом в море украинских, американских, турецких и грузинских военных кораблей начался второй этап украинско-американских учений “Си Бриз-2012”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, военные моряки разных стран мира будут отрабатывать пакет вопросов, связанных с подготовкой к выполнению задач в морском и береговом компонентах.

По словам руководителя учений капитана 1-го ранга Дениса Березовского, на данное время военнослужащие из 17 стран мира выполнили ряд мероприятий, направленных на усовершенствование своих профессиональных навыков. Также завершился процесс согласования слаженности подразделений и экипажей.

Офицер обратил внимание на то, что нынешние учения “Си Бриз”, как и предыдущие учения этой серии, имеет сугубо миротворческую тематику, а их главной целью является обмен опытом между военнослужащими разных армий мира в направлении их готовности к совместным решительным действиям по поддержке безопасности на море.

«Для украинской стороны участие в этих учениях является важным, как для повышения профессионального мастерства наших военнослужащих, так и для перспектив участия отечественных Вооруженных сил в составе многонациональных сил во время осуществления операций по поддержке мира», – подчеркнул Д.Березовский.

Он отметил, что в этом контексте в ходе учений “Си Бриз-2012” продолжается интенсивная работа. Так, при участии иностранных экспертов на флагмане ВМС Украины фрегате “Гетьман Сагайдачний” и большом десантном корабле “Костянтин Ольшанський” проводится проверка всех элементов жизнедеятельности по второму уровню самооценки на предмет возможности совместного с кораблями НАТО участия в миротворческих операциях на море.

Кроме того, по этим же стандартам оцениваются действия морских пехотинцев ВМС Украины, которые во время нынешних украинско-американских учений “Си Бриз-2012” выполняют задачи по определенной антитеррористической тематике.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в Одессе начались двусторонние украинско-американские учения «Си Бриз-2012» с приглашением представителей других стран, которые проводится в духе Партнерства ради мира.

Учения продлятся до 21 июля.