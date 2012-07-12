Киевсовет принял отставку Черновецкого

Киевсовет рассмотрел проект решения о досрочном прекращении полномочий Киевского городского головы Леонида Черновецкого и принял к сведению факт его досрочного прекращения полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, поддержали решение 110 из 112 зарегистрированных в зале депутатов.

Также депутаты поручили заместителю городского головы – секретарю Киевсовета Галине Гереге обратиться в Верховную Раду Украины с ходатайством относительно назначения выборов столичного городского головы.

В решении говорится, что с момента досрочного прекращения полномочий Л.Черновецкого его полномочия как Киевского городского головы временно будет осуществлять Г.Герега.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской голова Л.Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Частью второй статьи 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» предусмотрено, что заместитель городского головы - секретарь Киевсовета временно осуществляет полномочия Киевского городского головы в случае освобождения председателя от должности в связи с досрочным прекращением его полномочий.