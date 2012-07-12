ПЖД увеличила перечисления в бюджет и фонды соцстраха

Приднепровская железная дорога за І полугодие 2012 года увеличила, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года перечисления в бюджет и государственные целевые фонды социального страхования на 0,8% или на 10,9 млн грн. - до 1,349 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

За январь-июнь магистраль выплатила в госбюджет 602, 688 млн грн (из них налога на прибыль – 158,371 млн грн, НДС - 438 ,489 млн грн).

В местные бюджеты направлено 208, 966 млн грн.

Взносы в государственные целевые фонды социального страхования за этот период составили 537, 205 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек.

В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.