Украина и Евросоюз должны ускорить процесс либерализации визового режима - Клюев

Украина и Евросоюз должны ускорить процесс либерализации визового режима, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Клюева, комментируя решение Европейской комиссии рекомендовать Совету ЕС подписать изменения к соответствующему Соглашению, парафированные раньше, он напомнил, что для продолжения процесса упрощения визового режима Украина выполнила множество требований Европейского Союза, проведя большую, в том числе и законодательную, работу.

По его словам, проведение в Украине и Польше Чемпионата Европы по футболу выразительно показало жителям Евросоюза, что Украина может многое делать, исходя из высших европейских стандартов. «В том числе мы можем качественно взаимодействовать с европейскими соседями в вопросах безопасности, противодействия преступности, в вопросах миграции, пограничного и таможенного контроля, в развитии туризма», - отметил А.Клюев.

По его мнению, «дальнейшее упрощение визового режима благоприятно скажется не только на развитии наших экономик, но и на человеческом взаимодействии наших граждан».

«Политические эмоции отдельных политиков не должны негативно влиять на сотрудничество, которое задевает интересы миллионов людей», - заявил А.Клюев.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия предлагает Совету ЕС подписать изменения к Соглашению об упрощении визового режима с Украиной.

Как говорится в предложении Еврокомиссии от 5 июля, стороны начали переговоры о внесении изменений в Соглашение об упрощении визового режима 6 мая 2011 года, а в феврале этого года финальный текст документа парафировал главными переговорщиками.

Так, новые изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, сопровождающего журналистов, близких родственников граждан одной из стран ЕС, лиц, сопровождающих тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и пр., лиц, которые едут для участия в международных выставках, симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, принимающих участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многократные визы.

Так, многократные визы сроком на 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах, партнерам, женам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС, а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу с целями бизнеса.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многократные визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям, женам, детям и родителям, проживающих на территории страны гражданства, которые посещают граждан ЕС, а также представителям технического персонала, обслуживающих журналистов.

Согласно договоренностям, многократные визы сроком действия один год должны предоставляться водителям, осуществляющим международные грузовые или пассажирские перевозки, персоналу международных поездов, лицам, принимающим участие в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны - члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, которые принимают участие в международных выставках и конференциях, представителям религиозных организаций.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов.