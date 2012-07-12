Налоговики проверяют телеканал ТВі в рамках уголовного дела – ГНСУ

Налоговики проверяют телеканал ТВі в рамках уголовного дела.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Государственной налоговой службы Украины в г. Киев Николай Ковтуненко.

По его словам, на данный момент пресс-служба ведомства готовит официальный пресс-релиз по поводу расследования уголовного дела, возбужденного в отношении телеканала.

«В течение ближайшего времени у меня будет информация относительно того, что там происходит, или мы пригласим Вас на брифинг, посвященный данному вопросу», - отметил Н.Ковтуненко.

Как сообщал УНИАН, представители телеканала ТВі заявляют о проведении налоговых проверок на предприятии. Так, представители ТВі заявили, что налоговики блокируют их работу и собираются изъять служебные документы.

«Друзья! Прямо сейчас на телеканал ТВі пришли налоговики, блокируют работу телеканала, хотят сделать выемку всех документов», - сообщается на официальной странице ТВі в Facebook.