ЕС не знает, что делать с Украиной, заявил глава украинской делегации

Посол Украины в ФРГ, глава делегации Украины на переговорах с Европейским Союзом по заключению Соглашения об ассоциации Павел Климкин считает, что Евросоюз не знает, что делать с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пленарном заседании «Национальный конвент Украины относительно ЕС».

«ЕС не знает, что делать с Украиной. Я это могу отметить. Он не знал, что делать с Украиной несколько лет тому назад, не знает, что делать сейчас, и не знает, что будет делать через определенный период времени», - сказал П.Климкин.

По его словам, это связано со сложным политическим консенсусом внутри Евросоюза, неуверенностью относительно будущего и путей развития ЕС.

П.Климкин отметил, что еще некоторое время Киев будет находиться в такой ситуации.

«Это не только из-за специфики Украины, не только из-за размера Украины, не только из-за России и геополитики, а из-за ЕС как такового», - считает он.

П.Климкин выразил надежду, что Соглашение об ассоциации в ближайшее время будет подписано. «Каким образом мы будем реализовывать это соглашение, это на сегодняшний день вопрос, нуждающийся в дальнейшей работе. Модель европейских реформ является специфической, и мы, подписывая Соглашение об ассоциации, принимаем решение, и оно является не только стратегическим, а даже больше, чем стратегическим», - сказал он.

По словам П.Климкина, в Украине есть политический консенсус относительно евроинтеграции. «Понимание этого консенсуса в значительной мере отличается, но, тем не менее, по базовой ментальностью эта страна является европейской, и другого пути, кроме как дальнейшая интеграция в ЕС, независимо от каких-либо рассуждений целесообразности или нецелесообразности, у нее нет», - сказал он.

П.Климкин считает, что Украине необходимо найти эффективную площадку для евроинтеграционных дискуссий.

Он назвал Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС неординарным для обеих сторон. «У меня есть впечатление, что ни в Украине, ни в ЕС до сих пор нет четкого осознания, насколько важным инструментом это соглашение может стать в процессе его реализации. Этот факт воспринимается, как правило, с сугубо политической точки зрения: есть соглашение, оно должно работать дальше»», - сказал П.Климкин.

Он также отметил достаточно существенный прогресс в безвизовом диалоге Украины с Евросоюзом.

Однако, по его словам, много важных проблем пока еще не снято. «Этот вопрос касается базового фактора - доверия к нашей системе, к тому, как мы функционируем, и к миграционным возможностям Украины», - отметил он.

По мнению П.Климкина, современный кризис намного больше повлияет на Евросоюз, чем можно себе представить. «Таким образом, через определенное время мы будем иметь в значительной мере другой ЕС», - сказал дипломат.