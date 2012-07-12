Президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым, где проведет переговоры со своим украинским коллегой Виктором Януковичем и примет участие в заседании Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

Как сообщает РИА «Новости», встреча лидеров России и Украины и заседание Межгоскомиссии состоятся в Ливадийском дворце - летней резиденции последнего российского императора Николая II.

По итогам заседания планируется подписать 12 документов. В частности, к подписанию готовятся соглашения и меморандумы по взаимодействию в чрезвычайных ситуациях, по развитию сотрудничества в сфере атомной энергетики, экономики, науки и образования. Вместе с тем, никаких документов в газовой сфере подписывать не планируется, хотя обсуждение этой проблематики станет одной из важных тем повестки визита В.Путина в Украину.

По словам помощника главы Российского государства Юрия Ушакова, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить расширению торгово-экономических связей, анализу выполнения имеющихся договоренностей и проработке новых задач и направлений многопланового двустороннего сотрудничества.

Будет затронута тематика расширения автопассажирской паромной переправы Кавказ - Крым, где в 2012 году наблюдается рост пассажиропотока и грузовых перевозок на 20%.

Планируется закрепить на бумаге дальнейшие меры по развитию сотрудничества в атомной сфере. Речь идет о подписании меморандума, предусматривающего создание двух совместных холдингов в области ядерного топливного цикла и энергетического машиностроения.

Ожидается, что по итогам заседания межгоскомиссии президенты подпишут совместное заявление по делимитации морского пространства в Азовском и Черном морях.

Стороны также обсудят расширение договорно-правовой базы пребывания Черноморского флота России на территории Украины. В частности планируется к подписанию соглашение о взаимодействии при предупреждении чрезвычайных ситуаций, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота РФ на территории Украины и ликвидации их последствий.

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