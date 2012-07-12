Налоговики заявляют, что во время изъятия документов ТВі не нарушали мораторий на проверки СМИ

Руководитель пресс-службы Государственной налоговой службы в г. Киеве Николай Ковтуненко заявляет, что налоговики не нарушали моратория на проверку СМИ на время избирательной кампании во время изъятия документов ООО «Телерадиокомпания «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

По словам Н.Ковтуненко, в производстве Следственного управления ГНС в г. Киеве находится уголовное дело в отношении директора телеканала Николая Княжицкого, возбужденное по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Отдельно он отметил, что 28 апреля по результатам проведения внеплановой документальной проверки телеканала ТВі было выявлено нарушение – занижение надлежащего к уплате в бюджет НДС на сумму более 3 млн грн. На основании этого было возбуждено уголовное дело против директора предприятия Н.Княжицкого.

9 июля Шевченковский районный суд Киева вынес постановление на изъятие оригиналов документов у служебных лиц ООО «Телерадиокомпания «Телерадіосвіт».

12 июля это постановление было оглашено руководству предприятия.

На место проведения и изъятия документации выехало руководство управления налоговой милиции ГНС в г. Киеве.

По словам Н.Ковтуненко, представители предприятия не имеют претензий к законности проведения выемки.

«Относительно моратория на проверку СМИ, объявленного 25 июня председателем ГНС Украины Александром Клименко, сообщаю, что в план-график проверок на третий квартал не включено ни одно СМИ, то есть мораторий не нарушен, он действует. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по результатам проверки ТВі, которая состоялась в апреле 2012 года, то есть до объявления моратория», - подчеркнул Н.Ковтуненко.