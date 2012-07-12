Путин и Янукович общались тет-а-тет полчаса

Ялта. Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин перед открытием 5-го заседания Межгосударственной комиссии провели встречу в формате «тет-а-тет», которая длилась приблизительно полчаса.

Как передает корреспондент УНИАН, около 18.00 началось заседание комиссии.

При этом российский лидер был представлен как «их превосходительство Президент России Владимир Путин», а В.Януковича - как «их превосходительство Президент Украины».

Заседание комиссии по предложению В.Янкуковича началось с минуты молчания по жертвам наводнения в Краснодарском крае РФ.

В.Янукович отметил, что президенты договорились о взаимных визитах: Президент Украины посетит с государственным визитом Россию осенью текущего года, а Президент России Владимир Путин – в 2013 году.

«Мы договорились с Владимиром Владимировичем о том, что в ближайшее время осуществим государственные визиты», - сказал В.Янукович.

Как передает РИА «Новости», Президент России Владимир Путин начал свой рабочий визит в Украину с посещения лагеря байк-клуба "Ночные волки".

По пути из Севастополя в Ялту глава государства сделал незапланированную остановку, чтобы поприветствовать байкеров и их лидера Хирурга, а затем отправился на переговоры с Президентом Украины Виктором Януковичем.

В.Путин ранее уже бывал на этой базе "Ночных волков" под Севастополем, где регулярно проводятся слеты мотоциклистов и байк-шоу. Кроме того, В.Путин посещал такие мероприятия на других площадках, в частности в Новороссийске.

На подъезде к лагерю В.Путина встретил Хирург, они тепло обменялись приветствиями. Лидер "Ночных волков" пригласил Президента РФ на очередное байк-шоу, которое состоится здесь 20-21 июля.

"Если вы сами не сможете, может быть запишете видеообращение к ребятам, они очень просили", - сказал байкер.

"Обязательно сделаем", - ответил В. Путин.