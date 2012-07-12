Янукович и Путин подписали Декларацию о содержании стратегического партнерства

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Российской Федерации Владимир Путин подписали Декларацию о содержании российско-украинского стратегического партнерства.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в декларации зафиксированы основные цели стратегического партнерства между Россией и Украиной: углубление двустороннего сотрудничества, взаимной поддержки в проведении социально-экономических реформ, модернизации экономики, укрепление правового демократического государства и развитие гражданского общества, укрепление дружбы и развитие сотрудничества между народами.

В документе также зафиксированы основные механизмы реализации стратегического партнерства.

Речь идет о постоянном взаимодействии сторон - прежде всего в рамках регулярных встреч на высшем уровне с активным использованием механизма Российско-Украинской межгосударственной комиссии, совместном решении особо значимых задач в рамках соответствующих многосторонних форматов по важнейшим общеевропейским и мировым проблемам, вопросам обеспечения международной и региональной безопасности, сотрудничества в гуманитарной сфере и в сфере защиты прав человека.

В декларации также определены основные сферы российско-украинского сотрудничества - политическая, экономическая, природоохранная, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы, в том числе в области науки, образования, информации, спорта, туризма, молодежной политики и т.д., а также базовые направления сотрудничества в указанных областях.