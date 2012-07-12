Ефремов: внеочередная сессия ВР состоится, когда подготовят пакет документов для рассмотрения

Внеочередная сессия Верховной Рады состоится тогда, когда будет подготовлен соответствующий пакет законопроектов для рассмотрения.

Об этом заявил председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов, комментируя решение Конституционного Суда о несоответствии Основному Закону положения действующего Регламента Верховной Рады, касающегося избрания ее председателя путем тайного голосования, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«По поводу решения КС по регламентной процедуре, что спикера парламента освобождают и назначают 2/3 голосов, причем бюллетенями, - эта норма раньше в Регламенте отсутствовала. Она была внесена только по настоянию людей, баллотирующихся на пост спикера. Думаю, всем юристам было понятно, что она не соответствует нормам Конституции, которые прописаны на сегодня. Поэтому, когда депутаты от Партии регионов подали соответствующие представление в КС – они делали это с полным пониманием, что данная норма не соответствует Конституции», - отметил А.Ефремов.

«И когда мы получили заключение КС о том, что должны вернуться к норме, которая действовала раньше, что спикера парламента определяет парламентское большинство - 226 голосов открытым голосованием, – понимаем, что это улучшает прозрачность работы ВР. И никакой другой парламент в мире не имеет такой нормы, когда при решении определенного вопроса большинство блокируется меньшинством. Поэтому решение КС совершенно понятно, и оно восстанавливает норму, соответствующую Конституции нашего государства», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, собираются ли подписи для проведения внеочередной сессии парламента, А.Ефремов сказал: «Что касается внеплановой или внеочередной сессии ВР, то мы можем собирать подписи только в том случае, если будет определен порядок работы сессии. То есть будут законодательные акты, которые включены в порядок работы. И как только все они будут подготовлены для рассмотрения - мы выйдем с предложением о сборе подписей относительно проведения внеочередной сессии». «На сегодня у нас работа в этом плане не окончена, поэтому мы сбор подписей не проводим», - подчеркнул он.

«Мы можем говорить, что внеочередная сессия ВР состоится тогда, когда будет подготовлен необходимый пакет законов для его рассмотрения», - добавил А.Ефремов.

По поводу того, возможно ли поднятие вопроса об отставке спикера на внеочередной сессии в случае ее проведения, А. Ефремов отметил, что «это будет зависеть от решения Владимира Михайловича (Литвина). Владимир Михайлович написал соответствующее заявление. И если до момента проведения сессии это заявление не будет отозвано, то я не исключаю вариант, что оно может быть включено в повестку дня. Если оно будет отозвано, то, значит, он примет соответствующее решение для себя. Я считаю, что заявление Литвина является эмоциональным фактором, и Владимир Михайлович должен принять здесь решение сам».