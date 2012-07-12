ТОП-10 (12 июля)

В бюджет Києва внесли изменения

В Украине ипотеку под 3% взяли 63 человека

Цены на металлопродукцию могут вырасти к концу июля

Ветспециалисты ТС проинспектируют 29 украинских предприятий

В Украине в І полугодии сократился выпуск автомобилей и автобусов

Минфин осенью выпустит валютные казначейские обязательства на 200-300 млн долл.

ВДЦБ проведет собрание акционеров в связи с изменениями в законодательстве

Действия Казахстана против украинских кондитеров признаны дискриминационными

Янукович и Путин подписали Декларацию о содержании стратегического партнерства

КС разрешил депутатам отзывать председателя парламента "кнопкой"

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В бюджет Києва внесли изменения

Киевсовет внес изменения в бюджет столицы на текущий год с учетом субвенции из государственного бюджета в размере 3,4 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня на сессии проголосовали 88 из 113 зарегистрированных в зале депутатов.

Кроме того, изменениями в бюджет за счет перераспределения средств по общему фондом увеличены расходы на городскую целевую программу «Здоровье киевлян» в сумме 16,4 млн грн на приобретение инсулинов, расходных материалов для гемодиализа и перинатального диализа и на приобретение горюче-смазочных материалов для скорой и неотложной медицинской помощи в сумме 5 млн. грн.

Еще 7,5 млн грн будет выделено Оболонской районной госадминистрации для приобретения магнитно-резонансного томографа для центральной районной поликлиники. Еще 4,7 млн грн пойдет на проведение капитального ремонта заведений здравоохранения – 3,7 млн грн для Киевской городской клинической больницы № 15 Подольского района и 1 млн грн. - для Киевской городской клинической больницы № 1.

Также Киевсовет выделил 10 млн грн на выплаты надбавок медицинским работникам Дарницкого и Днепровского районов, которые являются участниками пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения.

Во время представления проекта решения заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко сообщил, что за счет перераспределения средств городского бюджета также на 137 млн грн будут увеличены расходы Главного управления транспорта и связи КГГА, из которых 125 млн грн будут направлены на увеличение уставного фонда КП «Киевский метрополитен».

Как сообщал УНИАН, 11 июля заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко сообщил, что Киев получил из государственного бюджета на погашение задолженности по тарифам перед энерго- и водопоставщиками на 1 млрд грн больше, чем ожидал.

По словам Р.Крамаренко, город получил 3,4 млрд грн за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

Так, из этих средств 1 057,8 млн грн получит Главное управление коммунального хозяйства для погашения разницы в тарифах на услуги водоснабжения и водоотвода и 2 335,8 млн грн – Главное управление энергетики, энергоэффективности и энергосбережения для погашения разницы в тарифах на услуги теплоснабжения.

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В Украине ипотеку под 3% взяли 63 человека

В Украине по состоянию на 6 июля 2012 года заключено 63 договора по программе удешевленной ипотеки для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным министерства, на 6 июля 2012 года профинансирован 31 кредит на общую сумму около 10 млн грн. Из них в Киеве - 16 кредитов на общую сумму 6,5 млн грн, 6 кредитов в Сумской области на сумму 880 тыс. грн, 3 кредита в Автономной Республике Крым на общую сумму 900,7 тыс. грн, по 2 кредита в Полтавской и Харьковской областях, по 1 кредиту в Кировоградской и Черниговской областях.

В программе принимают участие 149 объектов, в которых предлагается для приобретения 5967 квартир. В целом по Украине 8,4 тыс. граждан изъявили желание принять участие в программе.

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк напомнил, что на компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам под 3% в текущем году выделен 1 млрд грн. На эту сумму планируется компенсировать процентную ставку 30 тысячам заемщиков.

Первые 30 млн грн в рамках программы были перечислены регионам в июне, еще 70 млн грн должны быть перечислены в июле.

Кроме того, по другим программам государственной поддержки в рамках социальных инициатив Президента Украины, направленных на обеспечение жильем различных категорий граждан, на сегодня заключено 193 договора на строительство доступного жилья на условиях оплаты государством 30% его стоимости и предоставлены 139 льготных кредитов в рамках программы молодежного жилищного кредитования. Государственным ипотечным учреждением профинансировано предоставление 379 кредитов.

В целом по всем указанным жилищным программам профинансировано приобретение 742 квартир.

Как сообщал УНИАН, на 14 июня т.г. в Украине было заключено около 40 договоров на приобретение жилья в ипотеку под 3%. Всего в программе изъявили желание участвовать порядка 6 тыс. человек. Для желающих приобрести жилье в рамках программы предлагается около 4 тыс. квартир.

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Цены на металлопродукцию могут вырасти к концу июля

По данным госпредприятия «Укрпромвнешэкспертиза», к концу июля т. г. ожидается рост цен на металлопродукцию на внешних рынках. Об этом 11 июля в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК сообщил начальник отдела развития горно-металлургического комплекса и химической промышленности министерства экономического развития и торговли Юрий Деркач.

«Сегодня ситуация на внешних рынках металла немного стабилизировалась За последнюю неделю несколько выросли цены на заготовку, арматуру, катанку. В течение июля ожидается стабилизация цен на металлопродукцию в портах Черного моря, как на длинный, так и на плоский прокат. Со второй половины июля экспортеры будут постепенно повышать свои котировки», - сказал Ю.Деркач.

По его словам, активизацию рынков вызовут мусульманские страны, у которых заканчивается период затишья в строительной отрасли в связи с Рамаданом.

Как отметил Ю. Деркач, в августе-сентябре цены на металлопрокат продолжат рост из-за ожидаемого улучшения макроэкономической ситуации в мире во втором полугодии. Этому будут способствовать реализация антикризисной программы в Евросоюзе в объеме 130 млрд евро, поддержка стабильных темпов роста в США благодаря мягкой денежно-кредитной политике, оживление в реальном секторе экономики Китая как следствие внедрения правительством стимулирующих мер.

Кроме того, в IV квартале прогнозируется увеличение объемов потребления стали в мире на 2,3 млн тонн относительно предыдущего квартала.

По словам Ю. Деркача, данный сценарий является умеренно позитивным и его осуществление возможно только при условии реализации стимулирующих мер в ЕС и Китае.

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Ветспециалисты ТС проинспектируют 29 украинских предприятий

Ветеринарные специалисты России, Казахстана и Беларуси с 9 по 20 июля проинспектируют систему ветеринарной службы Украины, а также 29 украинских предприятий, занимающихся производством молочной, мясной и рыбной продукции. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

В частности, аудиторы намерены посетить испытательный центр Государственного научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Кроме этого, специалисты ТС планируют проинспектировать ООО "Белоцерковский молочный комбинат", ООО "Данон Днепр", ЗАО "Лакталис Николаев", Крыжопольский филиал ООО "Интер Фуд", ООО "Люстдорф", ЧАО "Медоборы", ОАО "Ивано-Франковский мясокомбинат", ООО "Тавр-Плюс", ОАО "АПК-Инвест", ООО "Производственное объединение" Молис".

Также в программе их визита запланирована поездка на ООО "Агро-Овен", ООО "Молочный Дом", ООО "Птицекомплекс" Днепровский", ОДО" Глобинский маслозавод", ОАО "Бель Шостка Украина", ООО "Первый мясной дом "Полесье" ОАО "Житомирский маслозавод", ООО "Андрушевский маслозавод", ДП "Староконстантиновский молочный завод", ООО "Белогорье молокопродукт", ДП мясокомбината "Заря", ООО "Компания "Зевс ЛТД", ОАО "Дубномолоко", ООО "ОНИСС", ООО "Источник", ОАО "ПО "Одесский консервный завод", ООО "Дружба Народов", ОАО "Морская жемчужина", ООО "Интерфлот".

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В Украине в І полугодии сократился выпуск автомобилей и автобусов

Производство автотранспортных средств в Украине в первом полугодии 2012 года, по оперативным данным профильной ассоциации «УкрАвтоПром», сократилось до 39 818 единиц, что на 17,5% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Согласно данным Ассоциации автопроизводителей Украины, производство легковых автомобилей за этот период в условиях отсутствия господдержки отрасли и слабого автокредитования упало на 19,6%, до 36 542 единиц, производство коммерческих автомобилей выросло на 23,3%, до 1 791 единиц, а выпуск автобусов вырос на 9,9% до 1 485 единиц.

При этом, в июне выпуск легковых автомобилей упал по сравнению с аналогичным месяцем 2011 года на 31% до 5 730 единиц (6 741 машина в мае 2012 года), производство грузовых авто сократилось на 2,8% до 246 единиц (253 машин - в мае), а автобусов – увеличилось на 32,2% до 386 единиц (292 - в мае).

Ассоциация не дает данных производства по компаниям-производителям.

Ранее на текущей неделе крупнейший украинский производитель легковых автомобилей «Запорожский автомобилестроительный завод» («ЗАЗ») сообщил о сокращении в первом полугодии 2012 года производства легковых автомобилей на 29% до 20 067 единиц.

Второй по объемам производства в стране автопроизводитель - корпорация "Богдан" – за этот период сократила выпуск легковушек до 7 541 единицы, что на 21,8% меньше производства за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 29,5%, по сравнению с 2010 годом, до 97,5 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 40,4% – до 3744 штук, а грузовых автомобилей сократилось на 36,4% – до 3087 штук.

За пять первых месяцев 2012 года выпуск легковых автомобилей, по данным Госстата, упал по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 16,9% до 30,8 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).

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Минфин осенью выпустит валютные казначейские обязательства на 200-300 млн долл.

Министерство финансов Украины не исключает, что государственные казначейские обязательства могут быть выпущены осенью текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Департамента государственного долга Галина Пахачук журналистам в четверг.

«Мы планируем на осень (выпуск казначейских облигаций – УНИАН)… Будем планировать первые эмиссии порядка 200-300 млн долл.», - сказала она.

По ее словам, облигации будут выпускаться на предъявителя в документарной форме сроком обращения два года. Предлагается установить полугодичный купонный период. Бумаги будут выпускаться номиналом 500 долл. США. Их реализацию населению планируется осуществлять через сеть коммерческие банков.

По словам Г.Пахачук, доход по казначейским облигациям будет выплачиваться как в долларах США, так и в национальной валюте, в зависимости от желания инвестора.

При этом она отметила, что порядок и условия выпуска казначейских облигаций должны быть утверждены еще соответствующим правительственным постановлением.

По убеждению представителя Минфина, парламентские выборы, проведение которых запланировано на октябрь этого года, не повлияет на ход выпуска и размещения казначейских обязательств.

Как сообщал УНИАН, в начале июля парламент разрешил осуществлять эмиссию казначейских обязательств Украины в иностранной валюте, приняв соответствующий закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств».

Законом предусмотрено, что номинальная стоимость казначейских обязательств Украины может быть определена в национальной или иностранной валюте.

Продажа, выплата денежного дохода и погашение казначейских обязательств Украины осуществляется в национальной или иностранной валюте в соответствии с условиями их размещения.

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ВДЦБ проведет собрание акционеров в связи с изменениями в законодательстве

Наблюдательный совет "Всеукраинского депозитария ценных бумаг" (ВДЦБ) в ближайшее время рассмотрит вопрос, касающийся принятия Верховной Радой Закона "О системе депозитарного учета ценных бумаг", и инициирует созыв общего собрания акционеров.

Об этом УНИАН сообщил глава правления ВДЦБ Дмитрий Чугаевский.

"На данный момент правление готовит аналитическую записку Наблюдательному совету ВДЦБ относительно новаций, заложенных в принятом Законе "О системе депозитарного учета ценных бумаг", которые изменяют структуру взаимодействия между участниками фондового рынка. Мы ожидаем, что Наблюдательный совет в ближайшее время рассмотрит данный вопрос на заседании и инициирует созыв общего собрания акционеров, и примут решение о стратегии и дальнейшем развитии ВДЦБ в соответствии с требованиями законодательства Украины", - отметил Д.Чугаевский.

По его словам, в основу принятого закона заложена европейская модель функционирования депозитарной системы, хотя, в то же время, не учтены некоторые моменты функционирования украинского фондового рынка. Кроме того, считает Д..Чугаевский, хотя создание центрального депозитария и расчетного центра является положительным моментом для фондового рынка, он имеет и ряд существенных недостатков, на которых акцентировалось внимание во время обсуждения и принятия данного документа в сессионном зале, в частности, депутатами, юридическим управлением Верховной Рады, затем - участниками рынка.

"Данный закон еще не подписан Президентом Украины, поэтому, вероятно, он может быть отправлен на доработку", - отметил Д.Чугаевский.

Напомним, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон “О системе депозитарного учета ценных бумаг”. Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в Украине, унификация принципов и порядка осуществления деятельности участниками депозитарной системы и взаимодействия между ними.

Ранее участники фондового рынка обратились к высшему руководству страны с просьбой не допустить принятие данного законопроекта с поправками, которые, по мнению представителей рынка, должны привести к монополизации государством рынка клиринговых и расчетных услуг.

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Действия Казахстана против украинских кондитеров признаны дискриминационными

Межведомственная комиссия по международной торговле 2 июля приняла решение, котором установила факт дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Казахстан при ввозе кондитерских изделий из Украины. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укркондпром».

Сообщается, что комиссия рекомендовала Минэкономразвития обратиться в Казахстан с предложением о рассмотрении и урегулировании спорной ситуации в порядке, установленном соглашением о создании зоны свободной торговли СНГ.

«Это решение комиссии может стать важным шагом к урегулированию проблемы торговых ограничений со стороны Казахстана для украинских кондитерских изделий», - отметил президент «Укркондпром» Александр Балдинюк.

По мнению президента «Укркондпрома», признание на государственном уровне мер Казахской стороны как недружественных и дискриминационных свидетельствует о намерении Украины жестко отстаивать интересы национальных производителей на внешних рынках.

Он подчеркнул важность того, чтобы это решение не осталось простой декларацией, а сопровождалось адекватными эффективными мерами, которые бы побудили Казахстан отменить необоснованное решение о закрытии казахского рынка для украинских кондитеров.

«В противном случае действия Казахстана по вытеснению украинской продукции с внутреннего рынка сомнительными с правовой точки зрения методами могут стать примером безнаказанного нарушения защищенных международным правом интересов Украины в Центральной Азии. Таким примером могут воспользоваться другие государства региона, на рынках которых украинские товары успешно конкурируют с местным производителем», - отмечается в сообщении.

Напомним, 14 сентября 2011 года правительство Республики Казахстан приняло постановление "О введении защитных мер в отношении ввоза некоторых видов кондитерских изделий", которым были введены защитные пошлины сроком на 3 года: в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 0,27 евро за 1 кг, по ввозу леденцовой карамели, тоффи, другой карамели и аналогичных сладостей, не содержащих какао; в размере 49% от таможенной стоимости, но не менее 0,8 евро за 1 кг, на ввоз других шоколадных конфет, и в размере 39% от таможенной стоимости, но не менее 0,42 евро за 1 кг, на ввоз других кондитерских изделий из сахара и их заменителей, изготовленных из продуктов, заменяющих сахар, содержащих какао.

Эксперты заявили, что эти меры являются запретительными и имеют выраженный антиукраинский характер, поскольку основными импортерами в Казахстан кондитерской продукции являются Украина и Россия, однако Российская Федерация не подпадает под действие пошлин.

По данным Государственной таможенной службы Украины, на протяжении января-июня 2012 года, т.е. через полгода с даты введения ограничительных мер, объемы поставок украинских кондитерских изделий в Республику Казахстан упали на 70% от объемов поставок этих изделий за аналогичный период 2011 года.

Ассоциация «Укркондпром» от имени кондитерских предприятий Украины в марте 2012 г. зарегистрировала в Минэкономразвития и торговли Украины заявление на проведение расследования с целью установления дискриминационных и недружественных действий со стороны Казахстана в отношении украинских предприятий кондитерской отрасли.

Справка УНИАН. Ассоциация «Укркондпром» является отраслевым объединением предприятий кондитерской, крахмалопаточной и пищеконцентратной отраслей промышленности. В состав ассоциации входит 18 предприятий, выпускающих около 75% общего объема производства кондитерских изделий в Украине.

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Янукович и Путин подписали Декларацию о содержании стратегического партнерства

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Российской Федерации Владимир Путин подписали Декларацию о содержании российско-украинского стратегического партнерства.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в декларации зафиксированы основные цели стратегического партнерства между Россией и Украиной: углубление двустороннего сотрудничества, взаимной поддержки в проведении социально-экономических реформ, модернизации экономики, укрепление правового демократического государства и развитие гражданского общества, укрепление дружбы и развитие сотрудничества между народами.

В документе также зафиксированы основные механизмы реализации стратегического партнерства.

Речь идет о постоянном взаимодействии сторон - прежде всего в рамках регулярных встреч на высшем уровне с активным использованием механизма Российско-Украинской межгосударственной комиссии, совместном решении особо значимых задач в рамках соответствующих многосторонних форматов по важнейшим общеевропейским и мировым проблемам, вопросам обеспечения международной и региональной безопасности, сотрудничества в гуманитарной сфере и в сфере защиты прав человека.

В декларации также определены основные сферы российско-украинского сотрудничества - политическая, экономическая, природоохранная, научно-техническая и культурно-гуманитарная сферы, в том числе в области науки, образования, информации, спорта, туризма, молодежной политики и т.д., а также базовые направления сотрудничества в указанных областях.

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КС разрешил депутатам отзывать председателя парламента "кнопкой"

Конституционный Суд Украины признал не отвечающими Конституции положения Регламента Верховной Рады, согласно которым председатель Верховной Рады Украины избирается и отзывается путем тайного голосования бюллетенями, которые должны получить не менее двух третей народных депутатов от их фактической численности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение КС принял 11 июля по делу и объявил сегодня по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности положений частей пятой, шестой статьи 75, части четвертой статьи 77 Регламента Верховной Рады Украины, утвержденного Законом Украины „О Регламенте Верховной Рады Украины” (дело об избрании председателя Верховной Рады Украины).

Этими положениями Регламента урегулирована процедура избрания Верховной Радой председателя ВР и отзыва его с должности.

По мнению народных депутатов, положения Регламента относительно тайного голосования путем подачи бюллетеней и получения бюллетеней для тайного голосования не меньше чем двумя третями народных депутатов от их фактической численности не отвечают Конституции Украины.

КС считает, что процедура избрания главы парламента тайным голосованием путем подачи бюллетеней, то есть решение принимается не на пленарном заседании ВР, противоречит положению Конституции, в соответствии с которым решения Верховной Рады принимаются исключительно на ее пленарных заседаниях.

Также Конституционный Суд отметил, что, согласно Конституции, единственным требованием относительно численности народных депутатов, которым обусловливается принятие решений полномочной Верховной Радой, является наличие определенного Конституцией большинства депутатов от конституционного состава парламента.

Конституционный Суд определил, что положение Регламента парламента, утвержденное законом «О Регламенте Верховной Рады Украины» от 10 февраля 2010 года относительно избрания и отзыва председателя ВР тайным голосованием бюллетенями, которые должны взять не менее двух третей народных депутатов Украины, признанное неконституционным, утрачивает действие со дня принятия Конституционным Судом этого решения.

Как отметил судья-докладчик по делу Олег Сергейчук, к этому решению есть три отдельных мнения судей Конституционного Суда Украины.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР Владимир Литвин заявлял, что не подпишет языковой закон, скандально принятый большинством в его отсутствие 3 июля.

4 июля ВР заменила процедуру тайного голосования бюллетенями открытым поименным голосованием при отзыве и назначении главы парламента. Согласно принятому документу, спикер избирается и освобождается от должности путем открытого голосования большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады (минимум 226 голосов).

5 июля 51 депутат от Партии регионов попросил Конституционный Суд оценить соответствие Конституции норм закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» в части тайного голосования при назначении и отзыве председателя парламента.

В свою очередь В.Литвин направил в КС письмо, в котором подчеркнул, что порядок и процедура избрания председателя ВР являются вопросами внутренней организации работы парламента, которые не могут подвергаться конституционному нормоконтролю.

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