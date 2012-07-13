Анонс на 13 июля

* Форум «Как избежать строительных афер?». Цель Форума: предложить ряд механизмов для предотвращения афер в строительной отрасли. Темы: «Черные списки» недобросовестных застройщиков; в состоянии ли современное законодательство защитить инвесторов; создание Антикризисного комитета Конфедерации строителей Украины (КСУ); Третейский суд в строительной отрасли. Участники: Лев Парцхаладзе, председатель Совета директоров КСУ, Алексей Кучеренко, председатель «Союза собственников жилья Украины»; Татьяна Монтян, правозащитник; Виктор Матчук, зам. председателя Совета директоров КСУ; Геннадий Пампуха, директор ООО «Независимый институт судебных экспертиз»; Тарас Лылик, первый зам. исполнительного директора КСУ, Алексей Гончарук, президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам», Татьяна Радионова, ген.директор ООО «СК «Индиго».

* Интернет-конференция Ивана Кузовкина, заместителя председателя правления по розничному бизнесу ПАО "Банк Кипра" на тему: "Кредиты для малого и среднего бизнеса".

* Состоится пресс-конференция на тему: «Перспективы украино-российских отношений: итоги встречи Януковича и Путина». Участники: экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко; финансовый эксперт; экс-министр экономики Виктор Суслов и директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар.

* Состоится Второй Всеукраинский съезд потребителей финансовых услуг. К Федерации потребителей финансовых услуг присоединяются более 120 общественных организаций, профессиональных объединений участников финансовых рынков, ассоциаций кредитных союзов, объединений коллекторского бизнеса, охватывающих интересы миллионов вкладчиков, заемщиков и других потребителей финансовых услуг. Участники: Юрий Полунеев, председатель Оргкомитета по съезда, народный депутат Украины; Рена Назарова, автор и ведущая социального ток-шоу «Киевский форум», модератор съезда; Сергей Гитченко, ОО «Реформация»; Елена Добровольская, ВОО «Хозяева земли»; Нелли Босиева, ОО «Союз защиты прав вкладчиков»; Анатолий Соболевский, ВОО защиты прав потребителей финансовых услуг и др.

* Состоится пресс-конференция заместителя городского председателя - секретаря Киевсовета Галины Гереги на тему: «Итоги и планы работы».

* Государственная инспекция техногенной безопасности проведет выездной брифинг в Киевскую и Черкасскую области с целью проверки обеспечения противопожарной защиты нового урожая. В программе: осмотр хлебных полей; зерноуборочной техники; мест хранения урожая.

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