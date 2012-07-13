Итогом встречи Януковича и Путина стало подписание ряда двусторонних документов

Украина и Россия подписали ряд двусторонних документов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, подписаны:

Межправительственное соглашение о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых дислоцируются объекты Черноморского флота РФ на территории Украины;

Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере авиационного поиска и спасения, позволяющее осуществлять совместные действия поисково-спасательных сил при возникновении авиационных происшествий в районе ответственности одной из сторон;

Межправительственный протокол о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством России о сотрудничестве в области аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации от 21 июня 2002 года. Изменения касаются признания сторонами дипломов государственного образца о научной степени кандидата наук и доктора наук и предоставления их владельцам права на осуществление профессиональной деятельности в обоих государствах;

Межправительственный меморандум о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, направленный на совершенствование нормативно-правовой базы сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб в сфере противодействия новым вызовам и угрозам;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития и торговли Украины и Министерством экономического развития России, в котором фиксируется договоренность сторон осуществлять анализ и инвентаризацию взаимных обязательств по либерализации доступа на рынки сторон с целью скорейшего их выполнения. Стороны обязуются создать совместную комиссию по решению чувствительных вопросов в сфере торгово-экономического сотрудничества, которая могла бы на постоянной основе отслеживать ситуацию в сфере внешней торговли между Украиной и РФ, вносить предложения по оперативному урегулированию проблемных вопросов;

Меморандум между Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» об интеграции и сотрудничестве в сфере использования атомной энергии в мирных целях. В документе зафиксирована договоренность о проведении комплекса работ по изучению инвестиционной привлекательности активов (предприятий) в области энергетического машиностроения и ядерного топливного цикла, а также механизмов их интеграции на паритетной основе;

Меморандум между Государственным агентством по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины и Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике, в котором фиксируется договоренность об использовании возможностей международного сотрудничества в рамках Договора об Антарктике с целью эффективной реализации национальных антарктических программ, оптимизации человеческих и материальных ресурсов при проведении научных исследований в Антарктике и т.д. Документ регламентирует основные направления межгосударственного сотрудничества в этой сфере, а также базовые условия взаимодействия;

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственной регистрационной службой Украины и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии РФ. Документ создает условия для сотрудничества между профильными ведомствами сторон путем: обмена опытом практического применения централизованных информационных систем и баз данных в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, проведения встреч, семинаров, консультаций, форумов и конференций; организации учений и стажировок для специалистов двух стран.

Документы были подписаны в присутствии президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина.